【Herve Chapelier（エルベシャプリエ）】日本限定「ドラジェ（桜色）タグ」の新作コレクション　タグとストラップを「ピンク」でリンクさせた、大人可愛いミニショルダーが登場

株式会社サニーサイドアップ

フランスのバッグブランド「Herve Chapelier（エルベシャプリエ）」は、舟型ショルダーバッグの特別モデルを、公式オンラインストア(https://store.hervechapelierjapon.com/collections/shoulder)および全国の店舗にて発売いたしました。日本限定の証である「ドラジェ（桜色）タグ」を配した特別なシリーズに、新しいカラーが仲間入り。ご好評をいただいた前回の「ノワール（黒）」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000167922.html)に続き、今回はサイドのピンクタグに加え、ストラップの色もピンクで統一した、より一層特別感あふれるミニショルダーが登場いたしました。ベースカラーには、洗練されたソリッドカラー（無地）の2色と、コーディネートのアクセントになるパンサーブラン（ヒョウ柄）の計3色をセレクト。すでに店頭・オンラインストアにて販売を開始しておりますので、ディテールにこだわり抜いた洗練された仕上がりをぜひご覧ください。

タグとストラップをピンクで揃えた限定デザイン

この限定モデルに詰まったこだわりは、人気の「ドラジェタグ」に合わせ、「ストラップ」にも淡い桜色（ドラジェ）を採用した点です。 ベースとなる本体カラーに優しく華やかなピンクのラインが加わることで、大人可愛く、フェミニンな仕上がりになりました。コーディネートを明るく見せてくれる、特別なデザインです。

身軽なお出かけに最適な人気のサイズ感

ベースとなっている「2885」は、カジュアルなスタイリングにはもちろん、きれいめなコーディネートにも上品に寄り添う、エルベシャプリエを代表するベストセラー。日常の必需品がすっきりと収まる機能的なサイズ感はそのままに、特別なエッセンスを詰め込んだ贅沢な一品です。

ピンクのアクセントが際立つ3カラーを厳選

フュズィ

シックなグレーにピンクのストラップが映える、洗練された都会的なバイカラー。

▶ オンラインストアで見る(https://store.hervechapelierjapon.com/products/2885cst?variant=52287749718296)

タラマ

ボディもストラップもピンクでまとめた、ワントーンの美しさが際立つフェミニンな配色。

▶ オンラインストアで見る(https://store.hervechapelierjapon.com/products/2885cst?variant=52287749751064)

パンサーブラン

モノトーンのヒョウ柄（レオパード）にピンクが効いた、大人の遊び心溢れる仕上がり。

▶ オンラインストアで見る(https://store.hervechapelierjapon.com/products/2885fst?variant=52287759876376)

■商品詳細

・型番/価格：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/167922/table/28_1_31e289e463c96cda06f7361eb92accce.jpg?v=202606171251 ]

・サイズ：幅26×高さ16×マチ13.5cm

・取り扱い店舗：日本国内店舗、オンラインストア

【店舗情報】

・エルベシャプリエ店舗一覧

https://hervechapelierjapon.com/store/storelist.html

・エルベシャプリエ公式オンラインストア

https://store.hervechapelierjapon.com

エルベシャプリエについて

1976年創業。美しい色、高品質な素材、ユニバーサルなデザインが魅力のフランス・パリのバッグブランド。ブランドのアイコンともいえる舟型トートは、シンプルで飽きのこないデザインで幅広い年代から支持され続けている。ブランド創業時より、流行に左右されることなく美しいフォルムを作り続け、今なおほぼすべての製品をフランス国内で生産し、物づくりへの真摯な姿勢を貫いている。

ブランド公式サイト：https://hervechapelierjapon.com/

公式Instagram：＠herve_chapelier_japon(https://www.instagram.com/herve_chapelier_japon/)

株式会社サニーサイドアップ（東京都・中央区）はエルベシャプリエ（Herve Chapelier）の正規代理店です。

社名：株式会社サニーサイドアップ

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-13-8 第一大倉ビル1F

URL：https://www.sunnysideup-inc.com/