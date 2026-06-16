新発売｜ULTORAから新フレーバー「マンゴー」「カフェオレ」が発売。さらに1ヶ月で2,000個完売の「カスタードプリン」も奇跡の復刻。
株式会社ULTORA（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 玲）は、ブランドの主力製品であるホエイプロテイン フォーボディメイクの新作として「マンゴー風味」および「カフェオレ風味」の2種を、2026年6月22日（月）12:00より公式オンラインストアにて販売開始。
新フレーバーの発売に先駆け、本日6月16日（火）12:00から6月22日（月）12:00までの期間中、対象プロダクトが先行で当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。
さらに、過去の限定販売時にわずか1ヶ月で2,000個を完売し、再販を熱望されていた伝説の「カスタードプリン風味」を、6月26日（金）12:00より復刻販売。
【NEW】フレーバーラインナップ
マンゴー風味
価格：5,940円 (税込) ※単品購入の場合
容量：810g (23食分)
【原材料名】
乳清たんぱく（乳成分を含む）（アメリカ合衆国製造、ドイツ製造、ニュージーランド製造）、食物繊維(ポリデキストロース)、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、L-カルニチン、マンゴーパウダー、乳酸菌粉末（でん粉、乳酸菌(加熱処理)）、紅茶エキス、加工油脂、亜鉛含有酵母／酸味料、香料、炭酸カルシウム、乳化剤（大豆由来）、着色料（クチナシ、アカビート）、甘味料（ステビア）、酸化マグネシウム、V.C、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12
【原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中)】
乳成分・大豆
【栄養成分表示（1食35g当たり）】
エネルギー：119kcal たんぱく質：20.5g 脂質：1.5g 炭水化物：10.1g ー糖質：5.4g ー食物繊維：4.7g 食塩相当量：0.1g ビタミンA：386.1μg ビタミンB1：1.3mg ビタミンB2：1.7mg ビタミンB6：1.4mg ビタミンB12：2.5μg ビタミンC：101.0mg ビタミンD：5.7μg ビタミンE：6.3mg ナイアシン：13.1mg パントテン酸：4.8mg 葉酸：199.5μg 亜鉛：2.7mg カルシウム：302.5mg 鉄：3.6mg マグネシウム：97.5mg L-カルニチン：101.9mg
●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値
カフェオレ風味
価格：5,940円 (税込) ※単品購入の場合
容量：810g (23食分)
【原材料名】
乳清たんぱく（乳成分を含む）（アメリカ合衆国製造、ドイツ製造、ニュージーランド製造）、食物繊維(ポリデキストロース)、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、乳製品、コーヒー、食塩、L-カルニチン、酵母エキス、乳酸菌粉末（でん粉、乳酸菌(加熱処理)）、加工油脂、亜鉛含有酵母／炭酸カルシウム、香料、甘味料（ステビア）、乳化剤（大豆由来）、酸化マグネシウム、V.C、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12
【原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中)】
乳成分・大豆
【栄養成分表示（1食35g当たり）】
エネルギー：119kcal たんぱく質：20.9g 脂質：1.5g 炭水化物：9.3g ー糖質：4.9g ー食物繊維：4.4g 食塩相当量：0.3g ビタミンA：386.1μg ビタミンB1：1.3mg ビタミンB2：1.7mg ビタミンB6：1.4mg ビタミンB12：2.5μg ビタミンC：101.0mg ビタミンD：5.7μg ビタミンE：6.3mg ナイアシン：13.1mg パントテン酸：4.8mg 葉酸：199.5μg 亜鉛：2.7mg カルシウム：302.5mg 鉄：3.6mg マグネシウム：97.5mg L-カルニチン：101.9mg
●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値
カスタードプリン風味
価格：5,940円 (税込) ※単品購入の場合
容量：810g (23食分)
【原材料名】
乳清たんぱく（乳成分を含む）（アメリカ合衆国製造、ドイツ製造、ニュージーランド製造）、食物繊維(ポリデキストロース)、ガラクトオリゴ糖、難消化性デキストリン、粉末油脂、食塩、L-カルニチン、酵母エキス、乳酸菌粉末（でん粉、乳酸菌(加熱処理)）、加工油脂、亜鉛含有酵母／香料（卵由来）、炭酸カルシウム、甘味料（ステビア）、酸化マグネシウム、増粘多糖類、V.C、乳化剤（大豆由来）、ピロリン酸鉄、トレハロース、ナイアシン、カゼインナトリウム、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12
【原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中)】
乳成分・大豆
【栄養成分表示（1食35g当たり）】
エネルギー：117kcal たんぱく質：20.5g 脂質：1.6g 炭水化物：9.6g ー糖質：4.5g ー食物繊維：5.1g 食塩相当量：0.3g ビタミンA：386.1μg ビタミンB1：1.3mg ビタミンB2：1.7mg ビタミンB6：1.4mg ビタミンB12：2.5μg ビタミンC：101.0mg ビタミンD：5.7μg ビタミンE：6.3mg ナイアシン：13.1mg パントテン酸：4.8mg 葉酸：199.5μg 亜鉛：2.7mg カルシウム：302.5mg 鉄：3.6mg マグネシウム：97.5mg L-カルニチン：101.9mg
●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値
■ 先行プレゼントキャンペーン概要
新フレーバーの発売を記念し、期間中に公式オンラインストアでご購入いただいた方を対象とした特別な先行体験キャンペーンを開催します。
- 応募期間： 2026年6月16日（火）12:00 ～ 6月22日（月）12:00
- 応募条件： 期間中の購入
- 特典内容：
【抽選】 新フレーバーを含む計3種を計300名様（100名様 × 3フレーバー）にプレゼント。
【全員】 応募者全員に、次回使用可能な「6%OFFクーポン（セール終了後に利用可能）」を発行。
- プレミアムチャンス： 1回のご注文で8,000円以上ご購入、または12日より展開中の「SUMMER UPGRADE BOX」をご購入いただいた方は、当選確率がアップいたします。
■会社概要
商号 ： 株式会社ULTORA
代表者 ： 代表取締役 山崎 玲
所在地 ： 〒150-6018
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイス18F
設立 ： 2019年8月21日
事業内容： 各種健康食品の製造・販売
資本金 ： 900万円
・ULTORA ONLINE SHOP【公式HP】https://ultora.co.jp
・Amazon https://amzn.to/3pmx8SP
・楽天市場 https://www.rakuten.ne.jp/gold/ultora/
・Yahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/ultora-official/
・Qoo10 https://www.qoo10.jp/shop/ultora_official
・公式X https://x.com/ultora_official
・公式Instagram https://www.instagram.com/ultora_official/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社ULTORA
TEL ： 03-6459-3100
MAIL ： info@ultora.co.jp
営業時間 ： 平日10時～17時
お問い合せフォーム ： https://ultora.co.jp/shop/contact/