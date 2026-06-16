渋谷の夜景を独り占めする“OYU TERRACE 2026”、今夏 7 月 1 日 OPEN。

株式会社マザーエンタテイメント

ROOFTOP RESTAURANT & BAR「SOAK」を運営する株式会社マザーエンタテイメントは、 2026 年 7 月 1 日(水)より、sequence MIYASHITA PARK 18F の屋外 ROOFTOP スペースにて、夏季限定「OYU TERRACE 2026」を開業いたします。

2023 年の開業以来、わずか 3 ヶ月でのべ 6,000 名超を迎え、渋谷の新たなランドマークとして瞬く間にバズを生んだ“水のオアシス”。その OYU TERRACE が、2026 年シーズン、過去最大級のアップデートを携えて帰ってきます。

今年のテーマは ── 「LUXURY, REIMAGINED.-再創造-」

定番のまるごとパイナップルカクテルを始め、そして週末の DJ NIGHT。さらには韓国発ライフスタイルブランド「anok」との初コラボレーション、東京の夜景を眼下に、ホテル最上階だからこそ叶うリゾートのような時間を、この夏、渋谷の真ん中で。

OYU TERRACE とは

渋谷のランドマーク「MIYASHITA PARK」に隣接する sequence MIYASHITA PARK、その最上階 18F に位置する ROOFTOP RESTAURANT & BAR「SOAK」だからこそ実現できた、空に抜けるような新しい水の遊び場。

眼下にはネオンが揺らめく渋谷の街、視線を上げれば刻一刻と表情を変える東京のスカイライン。日中はトロピカルな空気が流れ、陽が落ちればミラーボールが回る NIGHT POOL へと姿を変えます。完全予約制・1 部あたり最大 25 名という贅沢なキャパシティ設計により、渋谷の中心にいながら、人目を気にせずプライベートリゾートのような時間が叶う

── それが OYU TERRACE が選ばれてきた理由です。

“渋谷にいながら、まるで Bali・Ibiza を巡るような一夜を。”

2026 UPDATES ── 今年の OYU は、もう一段階上の LUXURY へ

■UPDATE : KOREAN CULTURE meets TOKYO NIGHT

韓国ライフスタイルブランド「anok」との COLLABORATION

2026 年最大のトピックは、韓国発パーソナルケアブランド「anok（アノック）」との初コラボレーションです。韓国コスメ業界をリードする Kolmar Global から誕生した anok は、ミニマルなビジュアルと“上質な余⽩”を哲学に掲げ、感度の高い 20～30 代から熱い支持を集めるブランドです。

特に、ウェルネスライフスタイルと繊細な香りの美学を取り入れた anok は、単なるスキンケアにとどまらず、五感と心を満たす特別な体験を提供しています。館内では anok のシャンプー・トリートメントを導入するほか、ブランドの世界観を反映した香りの演出を実施。五感で楽しめる上質な空間へとアップデートいたします。

2026 UPDATES ── BRAND DIRECTION

■UPDATE : NEW BRAND DIRECTION滝口樹里(Juri Takiguchi)、OYU TERRACE 2026 ブランドディレクターに就任。Juri Takiguchi / Brand Director, OYU TERRACE 2026

2026 年シーズン、OYU TERRACE のブランドディレクターとして、DJ・クリエイティブディレクターとして活動する滝口樹里(Juri Takiguchi)氏の就任が決定いたしました。

ファッション・音楽・カルチャーの境界を横断しながら、Z 世代の感性を独自のセンスで体現してきた Juri Takiguchi 氏。ストリートの自由さとエレガンスの艶やかさを行き来する彼女のクリエイションは、OYU TERRACE が目指す“ROOFTOP のナイトカルチャー”と、深く共鳴。

空間演出、ビジュアルディレクション、サウンドキュレーション、コラボレーションアイテム ── 細部に至るまで、Juri 氏の視点で OYU の体験はさらにアップデートされていきます。

“東京の夜景の上で、カルチャーが交差する場所をつくりたい。” ── Juri Takiguchi

営業情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49856/table/44_1_6682e436ba5113156a76e5c7ef466297.jpg?v=202606171251 ]一般入場プラン (GENERAL ADMISSION)[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49856/table/44_2_db332978023049b53107a99e9f3f2933.jpg?v=202606171251 ]

表示価格はすべて税込です。 ※お子様(4 歳以上)は 1 部・2 部のみご利用いただけます。

貸切プラン (PRIVATE PLAN)[表3: https://prtimes.jp/data/corp/49856/table/44_3_146e962a5b1bde3fc1a7f03212cf4ad0.jpg?v=202606171251 ]

貸切プランは最低保証金額となり、超過分はご精算となります。 ※貸切のお申込みは 2 週間前まで承ります。 ※キャンセル: 前日 24:00 まで無料／当日 100%

施設概要

OYU TERRACE 2026

sequence MIYASHITA PARK 18F／SOAK rooftop restaurant & bar 併設

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-20-10 MIYASHITA PARK North sequence MIYASHITAPARK 18F

OYU TERRACE TEL: 03-4400-0100 ／ SOAK TEL: 03-6427-9989 公式サイト: https://soaks.tokyo/

【取材・お問い合わせ】

株式会社マザーエンタテイメント 担当: 田勢

Mail: d-tase@mother-e.co.jp

東京の夜景、ROOFTOP の風、anok がもたらす韓国カルチャー、

まるごとパイナップルカクテル、そして週末のビート。

OYU TERRACE 2026 ── This summer, Shibuya goes ROOFTOP.