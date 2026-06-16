大宮図書館にて偏愛伝説カードバトル「さいたま伝」パネルディスカッション＆展示企画が開催されます！

株式会社 アルシェ

永遠のライバル“浦和vs大宮”の対決をテーマに、昨年4月に発売し謎の大ヒットを遂げた偏愛伝説カードバトル「さいたま伝」。そのパネルディスカッションとパネル展示が「さいたま市立大宮図書館」にて開催されることとなり、「さいたま伝」実行委員会メンバーも参加させていただくことになりました。長年、さいたま市最大のタブーとされてきたこのライバル関係に、ついにさいたま市の公共施設である大宮図書館が切り込むという史上初の企画！当日はどんな話が飛び出すか、こうご期待ください。

2026年7月18日(土) パネルディスカッション

あの「戦い」のホンネ！大宮と浦和 -そこのところを聞いてみた-

●14:00～14:30 第一部 基調講演 -「さいたま伝」開発秘話-

登壇者 株式会社アルシェ 中島蘒雄

ゲーム制作集団PANTS 林竜太郎

→「さいたま伝」制作のきっかけや、制作にまつわるエピソードについてお話し致します。

株式会社アルシェ 中島蘒雄

大宮駅前の商業施設「アルシェ」の社長。

生まれも育ちもさいたま市。

ゲーム制作集団PANTS 林竜太郎

PANTSのゲームプランナー兼チーフエンジニア。

●14:30～15:15 第二部 パネルディスカッション

登壇者 元浦和区長 原田冬彦

元大宮区長 高橋伸一郎

株式会社アルシェ 中島蘒雄

ゲーム制作集団PANTS 小林良丘

→浦和と大宮のそれぞれの良さや魅力について語り合う、地元愛あふれるトークをお届けします！

元浦和区長 原田冬彦

1988年旧浦和市入庁。 2024年から2026年3月まで浦和区長をつとめた。

元大宮区長 高橋伸一郎

1989年旧大宮市入庁。 2025年から2026年3月まで大宮区長をつとめた。

株式会社アルシェ 中島蘒雄

大宮駅前の商業施設「アルシェ」の社長。生まれも育ちもさいたま市。

ゲーム制作集団PANTS小林良丘

PANTSの企画担当兼プロデューサー。所沢市在住。 NACK5のヘビーリスナー。

●15:15～16:00 カードゲーム「さいたま伝」体験会

→「さいたま伝」で実際に遊んでみよう！

【同時開催】11：00～13：00 「さいたま伝」カードになろう！

あなたの写真で「さいたま伝」のカードをつくり、その場でプレゼントします。

※参加人数には制限があります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61731/table/59_1_5abc3d4ca608e7d3487542edaa9f6b74.jpg?v=202606171251 ]

2026年7月9日(木)～7月18日(土)

カードゲーム「さいたま伝」 パネル展示

「さいたま伝」のルールやカードをパネルで紹介します。あなたの良く知っている、あの場所やあの人もカードになっているかも？

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61731/table/59_2_aa3fee8e0d39bb0776535167205fe941.jpg?v=202606171251 ]