開業・分院展開を目指すドクター向け 全2回で学ぶ「診療に集中できるクリニック経営」実践セミナーを開催

株式会社エムネス

クラウド型医療情報管理共有システム「LOOKREC (※1)」を提供する株式会社エムネス（所在地：広島県広島市、代表取締役社長：阿部 伸一）は、開業・分院展開を目指すドクター向けに、全2回で学ぶ「診療に集中できるクリニック経営」実践セミナーを開催いたします。第1回となる今回は、「白衣を脱がない経営 ～AI・DXでつくる、診療に集中できる『事務ゼロ』体制～」をテーマに、2026年6月23日（火）13:00より開催します。

セミナーの詳細を見る :https://bit.ly/mnes-seminar_202606

セミナーの概要

クリニック経営では、診療以外にも経理・労務・月次管理・銀行対応など、多くのバックオフィス業務が発生します。院長自身がこれらを抱え込むことで、本来注力すべき診療や経営判断に十分な時間を割けなくなるケースも少なくありません。また近年は、人材不足や業務負荷の増加に加え、将来的な分院展開や資金調達を見据えた、強い経営管理体制の重要性が高まっています。

本セミナーでは、医療経営に精通するアンバー会計事務所 代表税理士／Amber lab株式会社 代表取締役の井上眞帆氏をメイン講師に迎え、AI・DXを活用しながら、ドクターが診療に集中できるバックオフィス体制の構築方法について解説いただきます。

また、株式会社SoLabo 代表取締役／税理士の田原広一氏より、クリニック経営における税理士・会計事務所の選び方や、分院展開・資金調達も見据えたバックオフィス体制についてもお話しいただきます。

本セミナーは全2回シリーズとして開催予定で、第2回では「未来のキャッシュを可視化し、銀行から信頼される財務体質の作り方」をテーマに、資金繰りや財務管理について解説予定です。

開催概要

日時 ：2026年6月23日（火） 13:00～14:00

会場 ：オンライン（お申し込み後、視聴用URLをご案内いたします）

参加費 ：無料

お申し込み：https://bit.ly/mnes-seminar_202606

※ 競合企業の申し込みはご遠慮ください。当社の判断で入室をお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

こんな方におすすめです

登壇者紹介

- これからクリニック開業を予定している方- 診療に集中できる運営体制を構築したい方- 経理・労務などバックオフィス業務の負担を減らしたい方- 月次決算や資金繰りを経営判断に活かしたい方- 銀行から信頼される財務管理体制を整えたい方- 将来的に分院展開を検討している方- 税理士・会計事務所との付き合い方を見直したい方アンバー会計事務所 代表Amber lab株式会社 代表取締役税理士／行政書士／MBA井上 眞帆 氏

上場企業役員秘書を経て税理士登録。MBA取得後、順天堂大学「医療MBA」2期生として研鑽を積む。秘書経験を活かした「丸投げできる安心感」と、独自の戦略会計モデルを用いた「経営の軍師」としての視点を両立。退屈な月次決算を「PDCAを回す通知表」へと昇華し、「経営するには時間が足りない」というドクター永遠の課題を最新のDXで解決。税務の枠を超え「創益」にフルコミットし、持続可能な医療経営への貢献をモットーとする。

株式会社SoLabo 代表取締役税理士田原 広一 氏

株式会社SoLabo代表取締役。税理士として創業融資・資金調達支援に長年携わり、経営者の資金繰り・事業成長を支援。現在は税理士業界向けボランタリーチェーン「TAXGROUP」を展開し、税理士事務所のDX・AI活用・バックオフィス体制構築を支援している。本セミナーでは、税理士・資金調達支援・税理士業界支援の立場から、クリニック経営におけるバックオフィス体制と資金調達力の関係について解説する。

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田原 広一氏に過去ご登壇いただいたセミナーレポートはこちら

「クリニック開業の資金計画！資金ショートを回避する融資調達のコツ【セミナーレポート】(https://mnes-lookrec.com/medical-info/seminar-report_funding)」

株式会社エムネスについて

セミナーの詳細を見る :https://bit.ly/mnes-seminar_202606

エムネスは「身体の状況をありのままに正確にリアルタイムに伝えて世界中の医師や医療従事者が連携して、患者のために理想の医療を提供できるようにすること」というミッションのもと、医療機関向けの遠隔画像診断支援サービスに加え、医用画像を中心とするデータの管理・共有のためのクラウド型医療情報管理共有システム LOOKREC (※1)を提供しています。

LOOKRECは診療のデジタル化を加速し、場所にとらわれないあらたな医療のあり方や医師の働き方改革の実現、病病・病診連携や集学的な研究などの組織の壁を超えた医療連携に貢献しており、1,900施設（2026年5月時点）を超える施設で利用されています。

所在地 ：広島県広島市南区東雲本町1-2-27

代表者 ：代表取締役社長 阿部 伸一

事業内容 ：医療支援クラウドサービス、遠隔画像診断サービス

ウェブサイト：https://mnes-lookrec.com/

※1 クラウド型医療情報管理共有システム「LOOKREC」について

LOOKRECは、CTやMRI等の検査装置から撮影された医用画像をクラウド上にアップロードし、医療機関、医療従事者がリアルタイムに画像を管理・共有できるプラットフォームサービスです。

クラウドへの保存容量に制限がないため機器の増設は不要で、また、物理的なサーバを持たないためソフトウェアの追加購入、メンテナンスも不要です。インターネット接続端末があればどこでも安全に利用することができるため、経済的かつ簡単に導入することが可能です。

医療機器販売名 ： ルックレック 医療機器認証番号： 227AGBZX00096000