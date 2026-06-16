新マンガサイト「なみコミ」誕生！システムは「コミチ＋」！『茉莉花ちゃんの好感度はぶっ壊れている』『大人にゃ恋の仕方がわからねぇ！』など人気作を掲載

株式会社コミチなみコミ：https://namicomic.jp/

株式会社コミチ（本社：東京都千代田区、代表取締役：萬田大作）は、株式会社ウェイブが新たにリリースするマンガサイト「なみコミ(https://namicomic.jp/)」の立ち上げに伴い、出版社およびウェブトゥーンスタジオ向けマンガSaaS「コミチ＋」の導入およびサイト運営支援を提供することを発表いたします。



「なみコミ(https://namicomic.jp/)」は、少年・青年・少女・女性・ライトBLなど、バラエティ豊かな6つのレーベルが集結し、新たな波を生み出していくことを目指すマンガサイトです。wwwave comicsの人気作はもちろん、「なみコミ(https://namicomic.jp/)」でしか読めない、最速先行配信の新作を手軽に楽しめます。



株式会社コミチは、今後も出版社やウェブトゥーンスタジオ向けに「コミチ＋」をはじめとするシステムの提供や、運営支援、デジタルマーケティング支援を通じて、漫画業界全体の発展に貢献してまいります。

「なみコミ」導入の背景

コミチは、株式会社ウェイブが新たに立ち上げたWEBマンガサイト「なみコミ(https://namicomic.jp/)」に対し、SNSや検索経由で読者がスムーズにアクセスできるマンガSaaS「コミチ＋」を提供いたします。



これにより、「なみコミ(https://namicomic.jp/)」のブランディング強化はもちろん、作品の認知拡大や新規読者の獲得、単行本の販売促進を実現し、サイトの成長を支援いたします。



また、「コミチ＋」の導入により、先行して導入している「チャンピオンクロス（秋田書店）」「ヤングアニマルWeb（白泉社）」「竹コミ！（竹書房）」をはじめとする26のメディアと共通IDの使用が可能になります。この仕組みにより、作品のさらなる認知拡大に寄与することが期待できます。



「コミチ＋」を導入することで、以下のような施策を実現することが可能です。



・自社メディアを活用した作品PR/新作認知/作品販売

・ユーザーとの接点づくりとデータ取得/分析

・実験的な作品の掲載

・新人/プロ作家募集起点 など



特に、自社での「作品PR」「新作認知」へのニーズが高まっており、編集部が自力でプロモーションを行う重要性が増しています。SNSや検索エンジン、ニュースサイトへの配信を通じて、効率的かつ運用次第では低コストでユーザーを獲得できるWEBマンガサイトの役割が、改めて注目されています。



今後もコミチは、マンガSaaS「コミチ＋」を通じて、出版社やウェブトゥーンスタジオなどのコンテンツホルダーの皆さまに対し、システム提供、運用支援、デジタルマーケティング支援など、幅広いサポートを提供してまいります。

「なみコミ」（「コミチ＋」）の利用方法

ユーザー登録をすると以下のサービスを利用できます

・23時間待つと1話分無料で読める！

・ミッション達成で無料で読めるチケットがもらえる！

・毎日引けるすぐ無料ガチャ！



ユーザー登録は簡単

・メールアドレスを登録するだけで登録完了！

・登録IDは「コミチ＋」の他のWEBマンガ誌でも使用可能

・使用可能なコミチID連携サイトはこちら（https://comici.jp/cooperation-site）

オープン記念キャンペーン

なみコミ：https://namicomic.jp/（サイトOGP）

「なみコミ(https://namicomic.jp/)」オープンを記念して、『大人にゃ恋の仕方がわからねぇ！』『茉莉花ちゃんの好感度はぶっ壊れている』『夜伽が禁忌のこの世界で』『エンドレス離婚～もしも結婚生活をやり直せたなら～』『処女仲介人～奪ってほしい女達』の5作品が期間限定無料で読めるキャンペーンを実施中！

マンガSaaS「コミチ＋」

「コミチ＋」は、WEBマンガ誌を制作できる出版社・ウェブトゥーンスタジオ様向けのSaaSです。媒体・作品のブランディングや、運用支援を行い、自社メディアを安価に素早く立ち上げることが可能です。



秋田書店「チャンピオンクロス」「ヤンチャンWeb」、白泉社「ヤングアニマルWeb」「花とゆめ＋」、小学館「ビッコミ」(専用インフラ版)、集英社「リマコミ＋」(専用インフラ版)など、出版社のWEBマンガ誌のインフラを担っています。



サービス開始から約3年で「コミチ＋」全体で月間1億PVを実現。開発～デジタルマーケティング～運営までのノウハウをパッケージングして提供しています。



システム開発にとどまらず、日々の運営やデジタルマーケティング支援により、WEBマンガ誌の成長を着実に後押しして大きくしていくことを得意としています。

コミチ＋サイト一覧

「コミチ＋」の導入実績（2026年6月時点）

チャンピオンクロス（株式会社秋田書店）／ヤンチャンWeb（株式会社秋田書店）／ヤングアニマルWeb（株式会社白泉社）／花とゆめ＋（株式会社白泉社）／COMICMeDu（株式会社ジーオーティー）／ライコミ（株式会社マイクロマガジン社）／ハヤコミ（株式会社早川書房）／COMICリュエル＆COMICジャルダン（株式会社実業之日本社）／コミックPASH!neo（株式会社主婦と生活社）／アサコミ（株式会社朝日新聞出版）／コミックグロウル（株式会社ブシロードワークス）／マンガルト-Mangalt-（株式会社リイド社）／マンガゼグラ（スターツ出版株式会社）／キミコミ（株式会社キルタイムコミュニケーション）／マンガSPA!（株式会社扶桑社）／竹コミ！（株式会社竹書房）／COMIC ROOM BASE（株式会社コミックルーム）／comicBro（株式会社ジータ）／ぴあコミック（ぴあ株式会社）／HERO'S Web（株式会社ヒーローズ）／なみコミ（株式会社ウェイブ）／booklistaSTUDIOweb（株式会社ブックリスタ）／マンガBANGコミックス（株式会社Amazia）／MAGKAN（株式会社マッグガーデン）／コルクスタジオ（株式会社コルク）／ちはやふる基金（一般社団法人ちはやふる基金）／コミチオリジナル（株式会社コミチ）



【専用インフラ版「コミチ＋」】2社2メディア

「ビッコミ」（株式会社小学館）／「リマコミ＋」（株式会社集英社）



■「コミチ＋」とは

https://comici.co.jp/business



株式会社コミチ会社概要

コミチ（comici）とは、ラテン語で「マンガ」。次世代の「マンガの道」＝プラットフォームを作りたいという思いから2018年3月に創業。マンガSaaS「コミチ＋」、自社アプリ「コミマガ」、海外向けアプリ「comiciMANGA」を運営。Netflixが映像のデジタル体験を、Spotifyが音楽のデジタル体験を良くしたように、マンガのデジタル体験を良くする『マンガのデジタル・トランスフォーメーション』に挑戦しています。

株式会社コミチについて：https://comici.co.jp/about



■当社にご興味をお持ちいただいた方へ

急拡大につき、エンジニア、Webディレクター、アナリストはじめ採用募集強化中です。

https://comici.co.jp/recruit



■株式会社コミチお問い合わせ先

本リリースに関するお問い合わせは、こちらのフォームよりお願いいたします。

https://forms.gle/R4XRSASGAHDEreAd6