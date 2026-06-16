株式会社エムフロ、人材紹介・人材派遣業に特化したホームページ制作を行う「Craudia人材紹介・人材派遣業専門ホームページ制作代行」を提供開始

株式会社エムフロ

クラウドソーシングサービス「Craudia（クラウディア） https://www.craudia.com/ 」を運営する株式会社エムフロ（本社：東京都渋谷区）は、人材紹介会社・人材派遣会社向けのホームページ制作を支援する「Craudia人材紹介・人材派遣業専門ホームページ制作代行」（ https://craudia-hrweb.com/ ）の提供を開始いたしました。

【人材紹介・人材派遣業におけるホームページ制作サービス立ち上げの背景】

近年、人材紹介会社や人材派遣会社においても、自社ホームページを活用した集客や求職者獲得の重要性が高まっています。求人媒体だけに依存せず、自社サイトから求職者や企業との接点を増やしたいと考える企業も増えています。

しかし、「求人情報の更新に手間がかかり、サイト運営が後回しになっている」「自社の強みや実績を十分に伝えられていない」「求職者が仕事を探しやすいサイトになっていない」「ホームページはあるものの問い合わせや応募につながらない」といった課題を抱える企業も少なくありません。

そこで当社では、これまで培ってきたWebサイト制作・コンテンツ制作のノウハウを活かし、「Craudia人材紹介・人材派遣業専門ホームページ制作代行」を開始いたしました。

【Craudia人材紹介・人材派遣業専門ホームページ制作代行とは】

Craudia人材紹介・人材派遣業専門ホームページ制作代行は、人材紹介会社・人材派遣会社に特化したホームページの企画・設計・制作をワンストップで支援するサービスです。

求職者や求人企業にとって分かりやすく、応募や問い合わせにつながりやすいサイト設計を行うとともに、求人情報の更新やコンテンツ運用まで見据えたホームページ制作をサポートします。

【サービスの特徴】

1．人材業界に特化したサイト設計

人材紹介・人材派遣業界のビジネスモデルや求職者の行動を踏まえ、応募や問い合わせにつながりやすい導線設計を行います。

2．求人情報を更新しやすいCMS構築

求人情報やお知らせなどを社内で簡単に更新できるCMSを導入し、継続的なサイト運営をサポートします。

3．コンテンツ制作までワンストップ対応

会社紹介やサービス紹介、導入事例、社員インタビューなど、信頼獲得につながるコンテンツ制作にも対応します。

4．公開後の運用・改善支援

サイト公開後もアクセス解析や改善提案、コンテンツ追加などを通じて、応募獲得や問い合わせ増加に向けた継続的な支援を行います。

【今後の展望】

当社ではこれまで、クラウドソーシングサービス「Craudia」を通じて多くの企業と専門人材をつないできました。

今後は、Webデザイナーやエンジニア、ライター、マーケターなどの専門人材ネットワークを活用しながら、人材業界向けのWeb制作支援を強化し、企業の集客や採用活動の成果向上に貢献してまいります。

※サービス詳細・お問い合わせは下記よりご確認ください。



Craudia人材紹介・人材派遣業専門ホームページ制作代行

https://craudia-hrweb.com/

【株式会社エムフロについて】

株式会社エムフロは、クラウドソーシング「クラウディア」や自社メディア運営を通じて、Webマーケティング支援や業務効率化の提案を行うIT企業です。創業以来20年にわたり培ってきたWeb開発力とマーケティングノウハウを活かし、企業の成長とユーザーの働き方の多様化を支援しています。

＜会社概要＞

社名：株式会社エムフロ

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東3-13-11 A-PLACE恵比寿東 4階

代表者：代表取締役 北脇 陽典

設立：2004年9月

資本金：5,000万円

事業内容：クラウドソーシング事業、Webメディア運営、マーケティング支援、システム開発

URL：https://www.mfro.net/

＜運営サービス＞

・総合型クラウドソーシングサービス - クラウディア

https://www.craudia.com/

・クラウディアオンラインアシスタントサービス

https://craudia-assistant.com/

・クラウディア経理専門アシスタントサービス

https://craudia-assistant.com/accounting

・クラウディア英語対応アシスタントサービス

https://craudia-assistant.com/english

・クラウディア専門家記事監修サービス

https://app.craudia.com/lp/expert

・クラウディア導入事例制作サービス

https://jirei-seisaku.com/

・クラウディア医療ライティング/医師監修サービス

https://app.craudia.com/lp/medical

・クラウディア取材/撮影サービス

https://app.craudia.com/lp/interview

・クラウディア金融ライティング/監修サービス

https://app.craudia.com/lp/finance

・クラウディア不動産ライティング/監修サービス

https://app.craudia.com/lp/real-estate

・クラウディア美容ライティング/監修サービス

https://app.craudia.com/lp/beauty

・Craudiaメディア掲載支援サービス

https://craudia-citation.com/

・Craudia採用サイト用の社員インタビュー代行サポート

https://craudia-recruitment-interview.com/

・Craudia採用動画制作代行サービス

https://craudia-saiyo-movie.com/

・Craudia人材紹介・人材派遣業専門ホームページ制作代行

https://craudia-hrweb.com/

・Craudia採用サイト制作代行

https://craudia-recruit-create.com/

・クラウドワーカーのためのメディア - クラレポ

https://www.craudia.com/crarepo/

・みんなで作るゲーム攻略サイト - ゲーマチ.com

https://gamerch.com/

・全てのゲーム情報を一つのサイトで - Wazap!

https://jp.wazap.com/

・仮想通貨Bitcoinのニュース情報サイト - Coin Choice

https://coinchoice.net/

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