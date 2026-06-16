【CLLENN】退廃的恋愛オムニバスの傑作！大人気漫画『ガールフレンド』が元NMB48・本郷柚巴の主演で待望の縦型ショートドラマ化！

株式会社CLLENN(C)DMMショート

DMMグループのデジタルコミック出版社の株式会社CLLENN（本社：東京都港区、代表取締役：布川敦司、以下「CLLENN」、読み「シレン」）は、人気漫画『ガールフレンド』（著：ひさまつえいと）が実写縦型ショートドラマ化されたことをお知らせいたします。 主演に本郷柚巴さんを迎え、本日2026年6月16日（火）正午より、DMMの総合動画配信サービス「DMM TV」上での縦型ショートドラマを配信する「DMMショート」のオリジナル作品として、全30話の独占一挙配信を開始いたしました。

■美しくも戦慄の“ラブホラー”『ガールフレンド』とは

CLLENNの人気漫画『ガールフレンド』は、外見こそ美しいものの自我が希薄な26歳の女性・ハナが、恋に溺れ、様々な男女に翻弄されながら地獄へ堕ちてゆく姿をスタイリッシュに描いた恋愛オムニバスシリーズです。俳優陣の迫真の演技と、縦型画面を目一杯使った没入感のある映像表現により、原作が持つ美しくも退廃的な世界観をより深く、スピード感と共にお楽しみいただけます。



■主演の本郷柚巴、ハナを狂わせるジュダ役の高崎かなみをはじめ、原作・ひさまつえいと、監督・西川達郎からもコメントが到着！

【主演・ハナ 役：本郷柚巴】

最初このお話をいただいた時、本当に私でいいのかな？という不安がありましたが、やるなら全力で取り組みたいと思い出演を決めさせていただきました。

ハナは毎話不幸の連続で、私自身役作りするにあたって、とにかく周りの方と仲良くなりすぎないように、一人でいる時間をなるべく作るように心がけていたのを覚えています。

初挑戦のシーンも沢山あってすごく苦戦しましたが自分なりに精一杯頑張らせていただいたので沢山の方に見てもらえると嬉しいです！

よろしくお願いします！

【ジュダ 役：高崎かなみ】

ジュダ役を演じさせて頂きました、高崎かなみです。ジュダは女性ストリートミュージシャンで、明るくて強くて勇ましい姿が印象的ですが、今回初めてこのようなカッコいい女性を演じさせていただくにあたって、私の高い声が邪魔になってしまうのではないかという不安がありました。なので撮影する時は声を普段より低めに出し、さらにジュダの陽気な明るさを出すよう意識して挑みました。今回私は人生で初めてタバコを吸う演技にチャレンジしたのですが、タバコを吸う仕草が全く分からず、現場でスタッフさんに教えて頂きながら頑張ってみたので、そちらにも注目していただきたいです。そしてなんともう一つ、人生で初めてのキスシーンにもチャレンジしました。主演の柚巴ちゃんも初めてだったみたいで、お互いとても緊張しながらも、一つ一つ見せ方や角度などを工夫して頑張って撮影しました。終始ドキドキハラハラが止まらない「ガールフレンド」皆様是非ご覧ください！





【原作：ひさまつえいと】

ショートドラマ版【ガールフレンド】封切りおめでとうございます！お話を頂いたときは映像化できる内容の漫画だっただろうか…！？と驚きましたが、とても面白くて一気に最後まで追いかけたくなる素敵な作品にしていただけて感動いたしました。どの登場人物も難しいキャラクターで各話の内容もハードなものでしたが、監督や役者さんたち、スタッフの皆様のお力にひたすら圧倒される仕上がりでしたので、はやくたくさんの方に体感していただきたいです。漫画版もありますのでどちらも合わせてお楽しみください！





【監督・脚本：西川達郎】

原作を読んだ時、愛される事で幸せになりたいと願いながらも、偽りと裏切りの連鎖でどんどん不幸になっていく主人公の姿に、ほとんどホラーに近い恐怖を感じました。そんな戦慄の物語をショートドラマならではのスピード感をもって描くとともに、徐々に闇落ちして歪んでいく主人公を、縦型の画面を目一杯使って表現しました。深層心理で人はホラーを、実は癒しの為にこそ観るといいます。本作もまた、観終わった後に不思議とエネルギーを感じられる作品となっています。本作に携わった全てのスタッフキャストの奮闘に大変感謝をしています。ぜひ戦慄の”ラブホラー”をお楽しみください。





■原作情報

著者：ひさまつえいと

【あらすじ】

私きっと――このひととなら幸せになれるんだ。外見こそ美しいものの、自我が希薄な26歳の女の子・ハナ。恋人に抱く幻想は、ことごとく裏切られ、そのたびに心の傷を深めてきた。そんな彼女の心のブラックホールに引き寄せられるように、今日もまた『運命の出会い』を装った『不幸』が近づいてくる。自信のなさゆえに、他者に依存し、恋に溺れる。そんな一人の女性が様々な男女に翻弄され、地獄へ堕ちてゆく姿をスタイリッシュに描いた恋愛オムニバスシリーズ。退廃の果てに、たどりつく「幸せ」はあるのだろうか――。

レーベル：DEDEDE（心を震わせる青年コミックレーベル）

DEDEDE 編集部公式X：https://x.com/dedede_comic

【電子書籍配信ページ】

https://1-oshimanga.com/p000115/

各電子書店で配信中

(C)ひさまつえいと／CLLENN



■作品情報

【タイトル】ガールフレンド

【配信日時】2026年6月16日（火）正午 12:00～ DMM TVにて全30話独占一挙配信

【視聴URL】https://tv.dmm.com/shorts/detail/?season=n775ycod64godu97kwth9xj11

【出演】本郷柚巴／福吉大雅／白戸達也／高崎かなみ／畠山真弥／佐藤優太

【原作】ひさまつえいと『ガールフレンド』（CLLENN）

【監督・脚本】西川達郎

【制作プロダクション】合同会社キノママ

※配信スケジュールは変更となる場合がございます※番組の視聴にはDMMプレミアム会員（月額550円（税込）/App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込））への登録が必要となります※14日間無料トライアル中の方もご視聴いただけます

(C)DMMショート





【コピーライト】

ショートドラマの画像や原作の書影をご使用の際は、各種コピーライトの記載をお願いいたします。

※ショートドラマの画像をご使用の際は【(C)DMMショート】の表記をお願いいたします。

※書影をご使用の際は【(C)ひさまつえいと／CLLENN】の表記をお願いいたします。



■DMM TVについて

DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は3年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,600作品、エンタメを含む21万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。

※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）

※3 国内定額制動画配信サービスで配信された新作アニメの見放題作品が対象。調査期間：2023~2025年12月1日~19日／(株)コミュニケーション科学研究所調べ

※4 2026年4月時点

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■DMMショートについて

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■CLLENNについて

CLLENNは、2023年9月にDMMグループの株式会社コミックストック、株式会社フューチャーコミックス、株式会社GIGATOON Studioが事業統合したデジタルコミック出版社です。総作品数は6,000を超え、国内トップクラスのコンテンツ数を誇ります。今後も国内外に向けた優良な電子書籍発のコミックを創作していきます。



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