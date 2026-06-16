ファミリーマートCM出演中の八木莉可子さんがナビゲーターとして登場！月間ラインナップ紹介番組「今月のファミマTV」を6月16日よりファミマTVで放映開始

株式会社ゲート・ワン

ファミリーマート店舗内（一部地域除く）のリテールメディアを運営している株式会社ゲート・ワン（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：藏田 一郎、以下当社）は、月間の番組ラインナップを紹介する新番組「今月のファミマTV（ティービー）」を2026年6月16日（火）より放映開始いたします。

月間ラインナップ紹介番組「今月のファミマTV」は、ファミマTVで毎月放映されるオリジナル番組や特別コンテンツの見どころを、来店されたお客さまへ分かりやすくお届けするラインナップ紹介番組です。

本番組では、ファミリーマートのCMにも出演する八木莉可子さんをナビゲーターとして起用。八木さんの親しみやすい呼びかけとともに、その月に放映される注目番組をテンポよく紹介します。

さらに今回のリニューアルでは、各番組の内容や見どころをより分かりやすく伝えるため、番組紹介ナレーションを新たに追加。短時間の視聴でも番組の魅力が伝わる構成とし、お買い物中のお客さまが自然とコンテンツに興味を持っていただける番組を目指しました。

初回放映となる6月版では、中島健人さんがナビゲートする映画情報番組「Kenty CINEMA」、森香澄さん出演のグルメ番組「森香澄の『秘密の夜食』」、QuizKnock出演のクイズ番組「ファミQノック」、人気タレントの素顔を引き出すトーク企画「10セカンズキーワード」など、ファミマTVで放映中の人気コンテンツを紹介します。

季節や時期に合わせたコメントを交えながら、毎月の注目コンテンツとの出会いを演出してまいります。

■番組概要

番組名：「今月のファミマTV（ティービー）」

ナビゲーター：八木莉可子

ナレーター：鈴木ユースケ

放映期間：2026年6月16日（火）～2027年6月14日（月）





※放映内容・放映期間・放映時間は予告なく変更される場合がございます。

※地域によって放映内容が異なります。

※ファミマTV設置店舗に限ります。





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■出演者情報

八木莉可子さんプロフィール

2001年7月7日生まれ、滋賀県出身。

2016年ポカリスエットのイメージキャラクターに抜擢され注目されるようになる。

Netflixオリジナルドラマ『First Love 初恋』(22年)や、ヒロインを務めたNHK総合『おとなりに銀河』(23年)など多数の話題作に出演。テレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』(26年)では森英恵役として主役を務めた。





鈴木 ユースケさんプロフィール

11月21日生まれ。愛知県出身。

俳優業・声優業のみならず、ナレーターとして「Mリーグ白熱の戦い」「ラグビーワールドカップ」など、数多くの番組やCMを担当するなど、活躍の幅を広げている。また、エッセイ朗読の企画・演出を手がけるなど、声と文学が交差する新たな場づくりに挑戦している。

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◆ファミマTVとは

ファミマTVは、全国47都道府県に広がるファミリーマートの店舗ネットワークを活かした、日本最大級のデジタルサイネージメディアです。

・楽しい店舗体験の提供 「毎日にちょっと楽しい発見を」をコンセプトに、いつものお買い物の時間にワクワク感や癒やしのエッセンスをプラス。ふと見上げた大画面から、旬のエンタメ情報やアート、ニュースとの魅力的な出会いを提供し、何気ない日常を豊かに彩ります。

・圧倒的なメディア力と信頼性 1日1,500万人以上が訪れる圧倒的なリーチ力を背景に、多種多様なコンテンツを放映。地域や時間帯に合わせた柔軟な編成により、その時、その場所にいるお客様の心に響く情報を届けます。

・データに基づいた次世代広告 単なる映像放映に留まらず、視認率の計測や実際の購買データを活用した効果の可視化を実現。株式会社データ・ワンのお預かりする複数の小売り事業者の購買データを活用したデジタル広告サービスと連携し、広告主の課題を解決する高度なマーケティング・ソリューションを提供します。

◆株式会社ゲート・ワン概要

会社名：株式会社ゲート・ワン

代表者：代表取締役社長CEO 藏田 一郎

所在地：東京都港区芝浦三丁目1番21号

資本金：990百万円（資本準備金495百万円を含む）

設立：2021年9月24日

事業内容：デジタルサイネージへのコンテンツ放映を行うメディア事業

ホームページ：https://gate-one.co.jp