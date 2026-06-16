ヒルトン名古屋　中国料理「王朝」で本格四川の刺激「麻辣」尽くしのビュッフェを7月16日（木）より開催

名古屋ヒルトン株式会社四川料理フェア〈刺激的麻辣味〉サマーチャイニーズビュッフェ

ヒルトン名古屋（愛知県名古屋市、総支配人アン・カン）は、2026年7月16日（木）～9月13日（日）の期間、中国料理「王朝」にて『四川料理フェア〈刺激的麻辣味〉サマーチャイニーズビュッフェ』を開催します。山椒と唐辛子が生み出す痺れる辛さを主役に据えた本格四川料理を、30種類以上のビュッフェスタイルで提供します。

暑さで食欲が落ちがちな季節にこそ求められる刺激的な味わい。四川料理特有の辛味と香り、そして奥に広がる旨味とコクを、「王朝」ならではの技で引き出しました。定番から希少部位を使用した一皿まで、多彩なラインアップが揃います。

中でも「正宗四川麻婆豆腐」や「四川式大海老のチリソース煮込み」は、力強い辛味と深い旨味が際立つ代表的なメニュー。「ハチノスと豚タンの四川式麻辣和え」など、普段は味わう機会の少ない本格料理も並び、四川の魅力を存分に体感できます。

さらに、愛知ならではの味わいとして「北京ダック×八丁味噌ソース」や「鰻と豊橋大葉の炒飯」など、地元食材を取り入れたメニューも登場。伝統とローカルの融合が、このフェアならではのアクセントとなっています。「小籠包」のワゴンサービスや、好みに合わせて仕上げる「彩り冷麺バー」など、できたてを楽しめるライブ演出も充実。デザートには「正宗木桶杏仁豆腐」や「パンダまんじゅう」などを揃え、食後まで満足感のある内容としています。

ランチおよび日曜日のディナーでは、オーガニックティーブランド「Art of Tea」をオプションで提供。料理とともに、香りや味わいの違いを楽しむひとときをお楽しみいただけます。

土日祝には、「鰻とマンゴー入り北京ダックロール」や「蟹爪肉と海老すり身の揚げ物」などのスペシャリテを用意し、週末ならではの特別感を演出します。

また、日曜日のディナーでは「ボイルズワイガニ」や「国産牛サーロインまたは姿鮑の煎り焼き 黒豆味噌ソース」などの贅沢な食材に加え、「スマイリーポテト」や「鶏のからあげ」などのキッズコーナーも設け、世代を問わず楽しめる内容としました。

辛味と香りが後を引く、奥行きのある味わい。この季節ならではの「麻辣」の魅力を、ホテルならではの洗練されたビュッフェでお楽しみいただけます。

■四川料理フェア〈刺激的麻辣味〉サマーチャイニーズビュッフェ概要

日曜ディナービュッフェ イメージ[表: https://prtimes.jp/data/corp/34342/table/140_1_cfe049030d943e0e528a63801f87c22a.jpg?v=202606171251 ]

■シェフ プロフィール

中国料理「王朝」料理長 今井 伸（いまい しん）

1975年、愛知県生まれ。

1995年、ヒルトン名古屋 中国料理「王朝」にてキャリアをスタート。その後、コンラッド東京「チャイナブルー」にて経験を積み、ミシュラン一つ星獲得に貢献。2015年より再びヒルトン名古屋にて料理長に就任。モダンチャイニーズの技法で新たな価値を提供しています。

■サマーチャイニーズビュッフェ メニュー紹介（一部）

中国料理「王朝」料理長 今井 伸

〈ライブステーション〉

北京ダック×八丁味噌ソース

北京ダック×八丁味噌ソース

シェフが目の前でカービングする北京ダックに、伝統的な発酵調味料「八丁味噌」を使用した特製ソースを合わせ、濃厚なコクとほのかな甘みが重なります。

彩り冷麺バー

彩り冷麺バー

生姜や大葉が爽やかに香る醤油だれ、胡麻の香ばしさとまろやかな辛味が広がる冷やし担々スープ。涼やかな2つの味わいとともに、彩り豊かなトッピングをお好みで合わせて。

〈ホットメニュー〉

正宗四川麻婆豆腐

正宗四川麻婆豆腐

数種類の豆板醤と葉にんにくを使用し、香り高く仕上げました。花椒の華やかなしびれと、唐辛子の力強い辛味、豆板醤の深い旨味が幾重にも重なります。

山椒と四川唐辛子でヒーハー辣鶏子(ラーズーチー)

山椒と四川唐辛子でヒーハー辣鶏子(ラーズーチー)

カリッと香ばしく揚げた鶏肉を、山椒と四川唐辛子で力強く豪快に炒めた刺激的な一品。

四川式大海老のチリソース煮込み

四川式大海老のチリソース煮込み

大ぶりの海老を、旨味と辛味を引き立てた四川風チリソースで。海老の繊細な甘みと、ソースの濃厚なコクに香辣の余韻が心地よく広がります。

四川式大海老のチリソース煮込み

水餃子 ごまだれと紅油だれで

もちもちとした食感の水餃子を、まろやかなごまだれと香りと辛味が際立つ紅油だれの2種類でご用意。

餃子 ごまだれと紅油ダレで

鰻と豊橋大葉の炒飯

香ばしく焼き上げた鰻の旨味に、豊橋産大葉の爽やかな香りを添えた贅沢な炒飯。四川料理の刺激の中で、夏らしい軽やかな風味が印象に残ります。

〈コールドメニュー〉

よだれ鶏

よだれ鶏

しっとりと柔らかな鶏肉に、香り高い特製香辣ソースをたっぷりとかけた四川の定番料理。花椒の華やかな刺激と深い旨味が広がり、食欲をかき立てます。

雲白肉(ウンパイロウ)の甜醤油ソース

雲白肉(ウンパイロウ)の甜醤油ソース

やわらかく茹で上げた豚肉に、コク深い甜醤油ソースを合わせた四川の定番料理。薬味の清涼感がアクセントとなり、バランスのよい旨味に。

木耳の黒酢和え

木耳の黒酢和え

コリコリとした木耳の食感に、香り豊かな黒酢の酸味を合わせました。すっきりとした後味で、暑い季節にも心地良く楽しめます。

ハチノスと豚タンの四川式麻辣和え

ハチノスと豚タンの四川式麻辣和え

ハチノスのコリコリとした食感と豚タンの旨味、花椒のしびれと唐辛子の辛味が重なり、本格四川ならではの力強い味わいが広がります。

＜スイーツ＞

パンダまんじゅう

パンダまんじゅう

愛らしいパンダをモチーフにした、遊び心あふれる中華点心。見た目の楽しさとやさしい味わいで、お子様さまから大人まで幅広くお楽しみいただけます。

タピオカ入りマンゴースープ

タピオカ入りマンゴースープ

濃厚なマンゴーの甘みとなめらかな口当たりに、もちもちとしたタピオカを合わせました。トロピカルな余韻が広がるデザートスープです。

正宗木桶杏仁豆腐

正宗木桶杏仁豆腐

「正宗」とは正統を意味し、伝統的な製法に則って丁寧に作りました。とろりとなめらかな食感がのどごし良く、夏にぴったりのチャイニーズスイーツです。

メロンと白桃ショートケーキ

メロンと白桃ショートケーキ

しっとりと焼き上げたスポンジに、みずみずしい白桃と芳醇なメロン、口どけの良い生クリームを贅沢にサンドした、王道のスイーツ。

■ヒルトン名古屋について

ヒルトン名古屋は、1989年に名古屋市初の外資系ホテルとして誕生しました。名古屋の中心・伏見に位置し、スイートを含む全460室の洗練された客室からは、市街の美しい眺望をお楽しみいただけます。館内には、世界水準のサービスとともに、上質なダイニング、エグゼクティブラウンジ、宴会場、フィットネスセンターなど充実した施設を備え、ビジネスからレジャーまで、贅沢で快適な滞在をご提供しています。詳細は hiltonnagoya.jp(https://nagoya.hiltonjapan.co.jp/) をご覧ください。

ヒルトン名古屋

■ヒルトン・ホテル＆リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベントなどを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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