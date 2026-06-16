「わちゃちゃ」より『魔法の姉妹ルルットリリィ』グッズが登場！

株式会社トキオ・ゲッツ

株式会社トキオ・ゲッツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：小笠原 亨 以下「当社」）は、当社オリジナルブランド「わちゃちゃ」より、『魔法の姉妹ルルットリリィ』の描き下ろしイラストを使用したグッズを販売いたします。描き下ろしイラストはうぐいすを抱きしめているリリィ、あずきを抱きしめているルルというかわいらしい仕上がりとなっています。

商品展開は定番の「アクリルスタンド」のほかに、ふわふわとした「クッションマスコットキーホルダー」、かわいらしさも実用性もある「マカロン風ふせん」などを展開予定です。

予約販売期間は【2026年6月12日（金）12：00～2026年6月30日（火）12:00まで】となります。

商品は公式通販サイト（https://gets-oshi.com/）の他、全国のお取り扱い店舗様にてお買い求めいただけます。

■取り扱い商品■

・『魔法の姉妹ルルットリリィ』アクリルスタンド 全2種 各1,980円（税込）

・『魔法の姉妹ルルットリリィ』クッションマスコットキーホルダー 全2種 各1,980円（税込）

・『魔法の姉妹ルルットリリィ』トレーディングマカロン風ふせん 全6種 ランダム 各990円（税込）

・『魔法の姉妹ルルットリリィ』トレーディング缶バッジ 全6種 ランダム 各550円（税込）

・『魔法の姉妹ルルットリリィ』クリアファイル 1種（4柄セット） 2,200円（税込）

・『魔法の姉妹ルルットリリィ』フレークシール 1種（6柄セット） 1,650円（税込）

(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会

▼予約販売期間

2026年6月12日（金）12：00～2026年6月30日（火）12:00まで

公式通販サイト他にて予約販売

【ゲツオシマート】

https://gets-oshi.com/

【わちゃちゃ 公式SNS】

公式X（旧Twitter） https://x.com/wachachatoys

■会社概要■

会社名：株式会社トキオ・ゲッツ

代表取締役：小笠原 亨

創業：1998年3月23日

所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

事業内容：アニメライセンシングプロモーション、アニメ声優イベント、アニメコラボ商品の開発

会社HP：https://tokyogets.com/