試験・検査装置の製造を行う東海テクノがISO 9001:2015認証を取得

ペリージョンソン ホールディング 株式会社

モータ・パワーエレクトロニクス分野を中心とした試験・評価システムの開発を行う株式会社 東海テクノ（本社：愛知県瀬戸市、代表：安藤 秀幸、https://tk-techno.co.jp/）は、このたびISO 9001:2015認証を取得しました。認証範囲は試験・検査装置の製造で、監査機関はペリージョンソン ホールディング 株式会社（本社：東京都渋谷区、社長：瀬戸 裕子）で第三者認証事業を担う ペリージョンソン レジストラー（以下：PJR、https://www.pjr.jp）です。

株式会社東海テクノは、試験装置・検査装置の設計、製造、販売を行う企業です。特に、モータやパワーエレクトロニクス分野向けの試験装置において豊富な実績を有しており、研究開発から生産ラインでの出荷検査まで、お客様の用途や仕様に応じたオーダーメイドの装置を提供しています。さらに、アンテナ測定機器や評価システムなど、大学・研究機関向けの高度な試験装置の開発にも対応しており、高い技術力と柔軟な提案力によって幅広い業界から信頼を得ています。

電子・電気回路設計、ソフトウェア開発、メカトロニクス設計までを社内一貫体制で行っており、長年にわたり蓄積してきた技術情報やノウハウを強みとしています。試験装置の製作においては、お客様ごとに異なる試験条件や評価内容に対応する必要があり、多種多様な知識や経験が求められます。そのため、これまで蓄積してきた情報やノウハウを整理・標準化し、より効率的かつ継続的に活用できる仕組みを構築するために、ISO 9001:2015認証を取得いたしました。

今回のISO 9001:2015認証取得により、設計から製造、検査、アフターフォローに至るまでの業務プロセスを体系的に管理し、品質マネジメント体制のさらなる強化を図ります。また、品質の安定化だけでなく、業務効率の向上、技術継承の推進、社員一人ひとりの品質意識向上にもつなげることで、お客様へより高品質な製品・サービスを提供してまいります。

今後も株式会社東海テクノは、ISO 9001の仕組みに則って蓄積されたデータや技術情報を有効活用しながら、仕事の効率化、技術力の向上、および製品品質の向上を継続的に推進してまいります。そして、お客様の多様なニーズに応える試験・検査装置メーカーとして、さらなる顧客満足の向上と信頼されるものづくりに取り組んでまいります。

PJRは、モットーである「PJR-The True Mark of Quality」（PJRマークは信頼の証）のもと、継続的な第三者認証監査を通じて、東海テクノの信頼獲得に貢献していきます。

＜株式会社 東海テクノ（会社概要）＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8713/table/170_1_e102777ce0a0881dca8cf6f858d7114c.jpg?v=202606171251 ]

＜ご参考＞

●品質マネジメントシステムの国際規格 ISO 9001

業種や事業形態・規模・取扱製品やサービスを問わず、あらゆる組織に適用可能なマネジメントシステムとして、世界およそ180カ国で利用されているのがISO 9001（品質マネジメントシステム、QMS）です。

組織そのものの事業戦略や経営方針（中長期事業計画や年度計画・方針）を達成するための課題やリスクを抽出して計画し、検証することによって、システムの有効性とともにパフォーマンスを評価して改善することを重視しています。

●ペリージョンソン ホールディング 株式会社 ペリージョンソン レジストラー

1994 年に設立されたマネジメントシステムの第三者認証機関 Perry Johnson Registrars, Inc.（本社：米国ミシガン州）の日本法人として、ISO 9001（品質）、ISO 14001（環境）、ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）、 ISO 22000（食品安全）、FSSC 22000（食品安全）、ISO 45001（労働安全衛生）など、さまざまな規格の認証審査を行っています。2013 年 11 月にペリージョンソン ホールディング株式会社を発足しました。

【会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8713/table/170_2_00a5fe41fc3bb2e63bfadeb4b65509c4.jpg?v=202606171251 ]