ぼのぼの×謎解きイベント『ぼのぼのととじこめられた暗闇からの脱出』エスパル&JRフルーツパーク仙台あらはまにて 7/17(金)～8/16(日)開催決定！

株式会社ADKエモーションズ

2026年7月17日(金)～8月16日(日)までの期間、「エスパル仙台・福島・郡山・いわき・山形」、「JRフルーツパーク仙台あらはま」の6施設にて、ぼのぼの×謎解きイベント「ぼのぼの と とじこめられた暗闇からの脱出」の開催が決定しました！

今回の謎解きのテーマは【SDGs】。

新しい価値観に触れるイベントとして、ぼのぼのたちと謎解きを楽しみながら、環境についても考えられるきっかけづくりを目指したイベントです。



また7月20日(月・祝)には、エスパル仙台本館3F、くまざわ書店にて、原作者・いがらしみきお先生のサイン会も開催！

参加方法詳細は後日お知らせいたしますので、続報をお待ちください！



さらにいがらし先生のご出身である宮城県・加美町の酒蔵とコラボした日本酒、「ぼのぼの×天上夢幻」の新商品が発売決定！純米酒と純米吟醸の2種で、いずれも300mlとお土産にもピッタリなサイズです。



今年の夏休みは、東北エリアへ足をお運びいただき、ぼのぼのたちと一緒に謎解きをお楽しみください。

◆ぼのぼの×謎解きイベント「ぼのぼのととじこめられた暗闇からの脱出」◆

【ストーリー】

ある日、岩の中にしまわれてしまったぼのぼの。

辺りには、たくさんの謎が書かれていました。

すべての謎を解いて、

無事岩の中から脱出することはできるのでしょうか？

施設内に散らばった

「５つの謎」を探し出して、

ぼのぼのを助けてあげましょう！

すべての謎がクリアできた方には、

素敵なプレゼントもご用意しています♪



開催期間：2026年7月17日(金)～8月16日(日)

場 所：エスパル仙台・エスパル福島・エスパル郡山・

エスパルいわき・エスパル山形・

JRフルーツパーク仙台あらはま

※６施設すべて共通の謎解きイベントです。

※各施設の謎設置箇所５カ所と景品引換所は、

館内に貼られたポスターをご覧ください。

参 加 費：無料

特 典：全ての謎をクリアした方に、６施設それぞれで

違うデザインのオリジナルステッカーをプレゼント。

6種類すべてGETを目指して頑張ってください！

さらに、エスパル仙台限定！

全ての謎をクリアしたJRE POINT会員さまには

オリジナルのポケットミラーをプレゼントします。

※どちらも数量限定。無くなり次第終了となります。



エスパル公式HP https://www.s-pal.jp/

JRフルーツパーク仙台あらはま公式HP https://stbl-fruit-farm.jp/arahama/

◆いがらしみきお先生サイン会◆

エスパル仙台本館3F、くまざわ書店にて、

原作者・いがらしみきお先生のサイン会も開催！

参加方法詳細は後日お知らせいたしますので、続報をお待ちください！



日程：2026年7月20日(月・祝)

場所：くまざわ書店 エスパル仙台店

◆ぼのぼの×天上夢幻 オリジナルコラボ商品（日本酒）概要◆

商品名 天上夢幻 ぼのぼの 純米吟醸

商品特徴 淡麗中口で程よい香りと旨味のバランスが良い純米吟醸です。

価格 990円(税込)

規格・サイズ 300ml(オリジナルラベル)

酒米品種/精米歩合 宮城県産【麹米】蔵の華【掛米】まなむすめ／精米歩合 50％

おすすめの飲用温度 冷 お勧め

相性の良い食材 冷奴、牛タン塩焼き、笹かまぼこ、白身魚の刺身

商品名 天上夢幻 ぼのぼの 純米酒

商品特徴 軽快な口当たりと米の優しい旨味が特長の純米酒。

価格 770円(税込)

規格・サイズ 300ml(オリジナルラベル)

酒米品種/精米歩合 宮城県産米100％／精米歩合60％

おすすめの飲用温度 冷～ぬる燗（40℃）まで幅広い温度帯で楽しめます。

相性の良い食材 さばのみそ煮、金目鯛の煮詰け、ブリの照り焼き、すき焼き



＜『天上夢幻』受賞歴＞

全国新酒鑑評会 【13年連続金賞受賞】

Sake Competition2019年 【吟醸酒部門日本一】

成田・羽田空港国際線ファーストクラスラウンジ提供酒に採用

第24回宮城県清酒鑑評会 【宮城県知事賞】



＜販売情報＞

(株)中勇酒造店 〒981-4241 宮城県加美郡加美町字南町166

TEL 0229-63-2018 FAX 0229-63-2089



●藤原屋 みちのく酒紀行 S-PAL仙台（東館2F）

https://www.s-pal.jp/sendai/



●中勇酒造店オンラインストア https://tenjomugen.base.shop/

「天上夢幻 ぼのぼの 純米大吟醸」も販売中！

-ぼのぼの-

1986年から連載が続き、累計発行部数950万部を超えるいがらしみきお原作の大人気コミックス。

テレビアニメがフジテレビにて（毎週土曜日あさ5:22より）好評放送中。FODにて見逃し配信実施中。

へんな事や不思議な事に興味を示してしまうラッコの子供『ぼのぼの』を中心にゆるくてかわいい

キャラクターたちが、生きる事の真理をゆったり感じたり、見せたりしてくれます。



◯アニメ 「ぼのぼの」DVD 第38巻 販売中

●コミックス 「ぼのぼの」50巻 7月16日発売予定

「ぼのぼのS 1～2巻」「ぼのちゃん」シリーズ 全8巻

「でぶぼの」「いぬぼの」「ぼのぼの人生相談」全2巻 販売中

ぼのぼのえほん『ボクたちの森のこと』 販売中 (いずれも 竹書房 刊)



■放送情報

毎週土曜日 5:22～ フジテレビ

アニマックス 放送中



■配信情報

毎週土曜日放送後より 最新話を追加

FOD https://fod.fujitv.co.jp/s/genre/anime/ser5353/

制作 フジテレビ・エイケン



『ぼのぼの』連載40周年&アニメ放送10周年記念サイト

「ぼのぼのと40年のこと。」

https://eiken-anime.jp/bono40-10/



ぼのぼの公式HP https://www.bonoanime.jp/

ぼのぼの公式X https://x.com/BONOBONO_nokoto

ぼのぼのイベント情報公式X https://x.com/BN_event_nokoto

ぼのぼの公式Facebook https://www.facebook.com/1986bonobononokoto/

ぼのぼの公式Instagram https://www.instagram.com/bonobono_nokoto/

ぼのぼの公式オンラインショップ「ぼのグッズのこと」 https://www.bonoshop.jp/

YouTube＿アニメぼのぼの公式チャンネル https://www.youtube.com/c/BONOBONOchannel

DVD/BD情報 https://www.takeshobo.co.jp/sp/bono_anime/

(https://www.takeshobo.co.jp/sp/bono_anime/)

エイケンHP https://eiken-anime.jp/

YouTube＿エイケン公式チャンネル https://www.youtube.com/c/Eiken_Anime



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