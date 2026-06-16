【サンクゼール財団】第2回「愛と喜びのある食卓づくり」助成事業（2026年度）　長野県内22団体への助成を決定

株式会社サンクゼール

公益財団法人サンクゼール財団（所在地：長野県上水内郡信濃町平岡2249番地1／代表理事：久世まゆみ、以下「当財団」）は、長野県内における子ども食堂等および関連団体を対象とした第2回「愛と喜びのある食卓づくり」助成事業（2026年度）の助成先を決定いたしました。

長野県内では食を通じた支援活動が広がりを見せる一方で、近年の物価高騰等の影響により、これらの活動を継続するための資金不足が課題となっています。このような状況を踏まえ、選考委員会による選考を経て、計22団体に対し総額500万円の助成を決定しました。

サンクゼール財団 ロゴマーク助成事業の背景・目的

第1回助成事業では、短い応募受付期間にもかかわらず、県内各地から多くの応募が寄せられました。

このことから、長野県内において子ども食堂をはじめとする食を通じた支援活動が広がっている一方で、各団体にとって活動資金の確保が大きな課題となっていることが明らかになりました。

さらに、食を通じた支援活動の実態を知る中で、生活困窮世帯に対する食品の個別配送の重要性を認識するとともに、子どもに限らず高齢者も対象とし、多世代交流を活動の中心に据える団体が多いことも分かりました。

こうした状況や新たな気づきを踏まえ、当財団では引き続き助成事業を実施することとしました。第2回となる今回は、「愛ある食」を通じて、単にお腹を満たすだけでなく心も満たす活動を支援することを目的としています。

具体的には、子どもだけでなく高齢者をはじめとした幅広い世代において支援を必要とする方々に対し、「食の支援」を起点として「孤立の防止」「居場所づくり」「多世代交流」など、相乗的な効果を生み出す活動に取り組む非営利団体および個人を支援するものです。

選考結果の概要

第2回となる今回は、団体の活動規模や役割に応じて、2つの助成コースを設けました。

県内各地より応募申請をいただき、選考委員による選考を経て、計22団体（助成総額500万円）の助成団体が決定いたしました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/158568/table/203_1_fd7b768e023e686b95d0cf06e88db23e.jpg?v=202606171251 ]助成団体一覧

【パンを分け合うコース】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/158568/table/203_2_2862bf86fcbcd9ee0ba94c3fac87d193.jpg?v=202606171251 ]

【一匹の羊コース】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/158568/table/203_3_4a952db5296d85a0a5eda824fd7cf6ea.jpg?v=202606171251 ]

選考結果の詳細につきましては、当財団ウェブサイトにて公開しております。

▶選考結果詳細はこちら：https://stcousair-foundation.org/?page_id=4412(https://stcousair-foundation.org/?page_id=4412)

採択団体のご紹介

第2回助成事業において採択された団体の中から、2つの団体をご紹介いたします。活動の上で感じていた課題や、当財団の助成金をどのように活用され、今後の活動へどのようにつなげていかれるのか、お話しを伺いました。

▶インタビュー記事はこちら：https://stcousair-foundation.org/?p=4388(https://stcousair-foundation.org/?p=4388)

■なからブンコ（長野県上水内郡信濃町）

主な事業内容：放課後の居場所提供

代表者からのメッセージ：信濃町町内の小中学生は、スクールバスによる通学のため、家と学校の往復になりがちという課題がありました。そこで、学校や家との連携をもちつつ、安心して利用できる放課後の居場所の提供に取り組んでいます。サンクゼール財団の助成金は、食材購入費を中心に活用します。

■岩村田本町商店街振興組合（長野県佐久市）

主な事業内容：子ども食堂・学習支援（週3回）

代表者からのメッセージ：商店街を拠点に子育て支援事業に取り組んでおり、その一環で子ども食堂を開催しています。活動の成果や広がりを実感する一方で、昨年度は90万円の赤字となり資金面は大きな課題でした。サンクゼール財団の助成金の一部は、シニア世代向けの支援事業の立ち上げに活用します。このシニア向け事業の収益を子ども食堂事業の費用に充て、持続可能な体制の構築に挑戦します。