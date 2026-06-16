韓国発アパレルブランド「rolarola（ロラロラ）」が、阪急うめだ本店4階 Something Good Studioにてサマーシーズンの期間限定ポップアップショップを開催！
株式会社MXN JAPAN（本社：東京都品川区西五反田８丁目１－３、代表取締役：チェ・ハンウ）は、2026年6月17日から6月23日までの期間限定で、阪急うめだ本店4階 Something Good Studio
にて韓国発アパレルブランドrolarolaのポップアップショップをオープンします。
rolarola阪急うめだ本店ポップアップストアオープン
韓国発のニューウェーブクラシックライフスタイルブランド 「ROLAROLA（ロラロラ）」 が、大阪にて期間限定POPUP SHOPを開催いたします。
今回のPOPUP SHOPでは、2026 SUMMER COLLECTIONを中心に、ブランドならではの感性が詰まった最新アイテムを展開。
また、韓国の人気K-POPアイドルやアーティストが多数着用していることでも注目を集めており、韓国国内のみならずグローバルに支持を拡大しています。
2026 SUMMER COLLECTIONでは、クラシックなエッセンスにトレンド感を融合させた、ROLAROLAならではのロマンチックで洗練されたスタイルを提案。
ブランドの世界観を体感できる特別な空間をお楽しみいただけます。
ポップアップショップ概要
期間：2026年6月17日(水)～6月23日(火)
場所：阪急うめだ本店 4階 Something Good Studio
営業時間：10:00~20:00※最終日は18:00まで
イベント購入者全員プレゼント
リユーザーブルバック+ R(ハート)LA ロゼットチャーム
※お1人様1点限り、無くなり次第終了
税込5,000円以上ご購入
R(ハート)LAアクリルキーリング 大阪限定デザイン
※お1人様1点限り、無くなり次第終了
税込10,000円以上ご購入
R(ハート)LA ティンケースカスタムセット 大阪限定デザイン
※お1人様1点限り、無くなり次第終了
商品ラインナップを一部公開(ハート)
MAISON DE ROLA EMBROIDERY HEART T-SHIRT
6,380円（税込）
SATIN LACE MIDI SKIRT
12,760円（税込）
アップリケ刺繍がポイントのメゾンドロラTシャツ。
ROLA LETTERING PATCHWORK T-SHIRT
6,380円（税込）
BELT PLEATS MINI SKIRT
15,510円（税込）
ロゴグラフィックを2つの生地のパッチ刺繍の周りにかわいい配色。
MAISON DE ROLA EMBROIDERY OFF SHOULDER T-SHIRT
6,930円（税込）
自然なオフショル感でシルエットを強調し、スタイリングにポイント与える1着
I LOVE ROLA T-SHIRT
5,940円（税込）
スローガングラフィックが入ったTシャツ。
ヴィンテージ風の「I(ハート)ROLA」ロゴに、セミスリムフィットで理想的なシルエットをプレゼント
rolarola（ロラロラ）
ROLAROLAは、「Nouvelle vague de Rola（ヌベルバーグ・ド・ローラ）」をスローガンに掲げ、堂々としながらもロマンチックな感受性を持つ“ヌベルバーグ・ムード”を現代的に再解釈したブランドです。
変化するトレンドを感覚的に取り入れながらも、ブランド独自の好みやムードを大切にし、感度の高いライフスタイルを提案しています。
ブランドSNSの概要
公式SNS（Instagram）｜https://www.instagram.com/rolarola.official/
イベント情報
イベントに関連する詳しい内容等は下記Instagramよりご確認ください。
SNS（Instagram）｜https://www.instagram.com/interculture_space/
公式SNS（Instagram）｜https://www.instagram.com/rolarola.official/