韓国発アパレルブランド「AtelierNain（アトリエナイン）」が、阪急うめだ本店4階 Something Good Studioにて日本初単独ポップアップショップをオープン！

株式会社 MXN JAPAN

株式会社MXN JAPAN（本社：東京都品川区西五反田８丁目１－３、代表取締役：チェ・ハンウ）は、2026年6月17日から6月23日までの期間限定で、阪急うめだ本店 4階 Something Good Studioにて韓国発アパレルブランドAtelierNainのポップアップショップをオープンします。

AtelierNain阪急うめだ本店ポップアップストアオープン

AtelierNainは、日本初となる単独POPUP SHOPを大阪で開催します。

韓国国内ではファッション感度の高い女性を中心に人気を集めており、ソウルの店舗には日本から訪れるファンも多く、日本での展開を待ち望む声が寄せられていました。

今回のPOPUP SHOPでは、2026 SUMMER COLLECTIONを中心に、AtelierNainならではの洗練された世界観を表現したアイテムを展開。

日本初の単独開催となる特別な機会を通じて、ブランドの魅力を直接体感いただけます。

ポップアップショップ概要

期間：2026年6月17日(水)～6月23日(火)

場所：阪急うめだ本店 4階 Something Good Studio

営業時間：10:00~20:00※最終日は18:00まで

AteilerNainについて

AtelierNainは、「人生の瞬間を記録する」をコンセプトに、自分自身の好みや感性を通して日常をアーカイブするライフスタイルブランドです。

ファッションを中心に、アートやライフスタイルから得たインスピレーションを取り入れながら、一人ひとりの個性や日々の瞬間に寄り添うアイテムを提案しています。

ブランドメッセージである 「Take your time.」 には、慌ただしい日常の中で立ち止まり、自分だけの瞬間を大切に記録してほしいという想いが込められています。

人生の小さな瞬間の積み重ねが、その人だけのユニークなスタイルをつくるという考えのもと、自分らしさと心地よい暮らしを大切にする女性たちから支持を集めています。

イベント

税込7,000円以上ご購入

アトリエナインティーインフューザー

※お1人様1点限り、無くなり次第終了

税込10,000円以上ご購入

リユーザブルバッグ

※お1人様1点限り、無くなり次第終了

POPUP展開商品を一部ご紹介

ONE SHOULDER SCALF TEE

7,700円（税込）

ワンショルダーディテールとネックラインに沿ったストラップがポイントのTシャツ

様々なスタイリングが可能で、伸縮性のある素材で快適なフィット感

SHEER STRIPE OVERSIZED SHIRT

11,660円（税込）

ほのかなストライプパターンが際立つオーバーサイズシャツ

体型にこだわらず快適に着用可能で、様々なスタイリングに最適なアイテム

ESSENTIAL HENNE CROP CARDIGAN

10,340円（税込）

リネン混紡素材で肌に触れる表面感が涼しく、カジュアルルック、フォーマルルックなど、多様なスタイリングが可能な着回し力の高いカーディガン

ONE SHOULDER DRAPE SLEEVELESS

7,700円（税込）

自然に流れるドレーピングでワンショルダーとオフショルダーの2種類の演出が可能

スリーブレスで女性らしいムードが完成するアイテム

ブランドSNSの概要

公式SNS（Instagram）｜https://www.instagram.com/nain_official/

イベント情報

イベントに関連する詳しい内容等は下記Instagramよりご確認ください。

SNS（Instagram）｜https://www.instagram.com/interculture_space/

公式SNS（Instagram）｜https://www.instagram.com/nain_official/