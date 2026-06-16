hololive English 新規描き下ろしグッズ企画「Diner Caravan」始動！Anique、北米最大級のアニメイベント「Anime Expo 2026」に初出展！

Anique株式会社

Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷 元昭）が運営するVTuberグループ「hololive English」の新規描き下ろしグッズ企画「Diner Caravan」を発表いたします。

本企画では、人気イラストレーター・しゅがお氏による完全新規描き下ろしイラストを使用した各種グッズを展開するとともに、2026年7月2日（木）から米国・ロサンゼルスで開催される北米最大級のアニメコンベンション「Anime Expo 2026」へ出展いたします。

会場では、本企画の世界観を表現したグッズ販売やフォトブースを展開予定です。また、Anime Expo終了後には一部の地域にてオンライン販売も予定しております。

POP UP 特設サイト

https://hololive-diner-caravan.anique.jp/

■ hololive English「Diner Caravan」とは

「Diner Caravan」は、アメリカンダイナーをテーマにしたhololive Englishの新規描き下ろしグッズ企画です。

本企画では、「hololive English -Advent-」のメンバーであるシオリ・ノヴェラ、古石ビジュー、ネリッサ・レイヴンクロフト、フワワ・アビスガードとモココ・アビスガード（FUWAMOCO）、が営む移動式ダイナーを舞台に、森カリオペとオーロ・クロニーがゲストとして訪れるオリジナルシチュエーションを描いています。

アメリカンレトロな世界観と各タレントの個性を掛け合わせた、本企画だけの特別な描き下ろしイラストをお楽しみいただけます。

■ Anime Expo 2026で先行展開

Aniqueは2026年、「Anime Expo」へ初出展いたします。

会場では「Diner Caravan」描き下ろしイラストを使用した各種グッズを販売するほか、本企画の世界観を楽しめる特設フォトブースを展開予定です。

フォトブースには、描き下ろしイラストに登場する全タレントの等身大パネルを設置。来場者の皆さまに「Diner Caravan」の世界観を体験いただける空間をご用意いたします。

■ 描き下ろしグッズラインアップ

本企画では、描き下ろしイラストを使用したさまざまなアイテムを展開予定です。

■ Anime Expo会場限定バンドルセットも登場

※商品ラインナップは変更となる場合があります。

Anime Expo会場では、描き下ろしグッズをまとめて楽しめるキャラクター別バンドルセットを販売予定です。

本イベント限定仕様のオリジナルパッケージに加え、一部トレーディングアイテムを追加できる特別なセット展開も予定しております。

■ オンライン販売について

Anime Expo終了後7月6日より、本企画の商品は一部地域にてオンライン販売を予定しております。

詳細はAnique公式SNSにてご案内させていただきます。

【特設サイト】

https://hololive-diner-caravan.anique.jp/

■ Anime Expoイベント概要

■ 著作権表記

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48489/table/280_1_efe467cccf21ead7692ab98c87743ee8.jpg?v=202606171251 ]

(C)︎ COVER

■ ホロライブプロダクションについて

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。

運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

■ カバー株式会社について

カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。

・所在地：東京都港区

・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト：https://cover-corp.com

■ Anique株式会社について

商号 ：Anique株式会社

代表者 ：代表取締役 笠井高秀

事業内容：インターネットサービス「Anique」

リンク一覧（Anique）

コーポレートサイト： https://anique.jp/

ECショップ「Anique Shop」： https://go.anique.jp/WG8cvcFUuk

X（Twitter）： https://x.com/anique_jp

商品のグッズ化・企画をご検討される企業・クリエイターの方、また本件に関するお問い合わせ先

企業名：Anique株式会社

コーポレートサイト： https://anique.jp/

お問い合わせフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaBr0za7l9tGfKvS1wmlZHNyZiZaof6c_6FOuS_-fYRz0KQ/viewform