サーモスのアパレル小物ブランド「＆ONDO（アンドオンド）」春夏アイテムを体感できる「＆ONDO 体感POP UP EVENT」を開催

サーモス株式会社

魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモス株式会社（本社：東京都港区 社長：片岡 有二）は、アパレル小物ブランド「＆ONDO（アンドオンド）」の春夏アイテムをご体感いただけるポップアップイベント「＆ONDO 体感POP UP EVENT」を渋谷モディ1階 カレンダリウムにて、2026年5月27日（水）～31日（日）の期間限定で開催しました。

◆5日間で多くのお客様が来場！サーモスの「心地よさ」を体感できるイベント

サーモスは真空断熱技術を通じて「温かさ」「冷たさ」といった“温度の心地よさ”を提供しています。さらに“温度によるセルフケア”をコンセプトにしたアパレル小物ブランド「＆ONDO」を2024年9月から展開しています。

本イベントでは、初の春夏アイテムとして2026年に登場した日傘や帽子、ドライソックスなどを実際に手に取っていただける場として、製品の展示および販売を実施。5日間の開催期間中に多くのお客様にご来場いただき、会場は常にお客様で賑わうなど盛況のうちに終了しました。

◆会場内の「体感BOX」で連日多くの方が日傘の遮熱性能を体感

会場には実際の太陽光を再現した人工太陽照明灯を使用し、日傘の遮熱効果を体感いただける「体感BOX」を設置。イベント期間中、約1,500名の方にお試しいただき、「日傘の有無で熱の感じ方が違うことを実感した」、「以前から気になっていた商品を実際に試すことができて良かった」といったお声が寄せられるなど、多くのお客様に『COOL遮熱 日傘（SG-C601F/SG-C602F）』の性能を実感いただきました。

さらに、「体感BOX」で遮熱性を体感された様子をSNSにご投稿いただいた方を対象に、「&ONDO」製品やサーモスの「真空断熱ケータイマグ」などの豪華景品が当たるSNSキャンペーンを実施しました。「体感BOX」体験者のうち、約1,400名の方にSNSへご投稿いただくなど、連日多くのお客様にお楽しみいただき、大盛況のうちに終了しました。

▲「体感BOX」で日傘の遮熱性を体感

ご来場者の中には、本イベントをきっかけに「＆ONDO」を初めて知ってくださった方もおり、ブランドの魅力をお伝えする貴重な機会となりました。イベント会場での販売も多くのお客様からご好評をいただき、一部製品については5日間のイベント期間中に用意した在庫が完売しました。また、お客様からいただいた「＆ONDO」製品へのご要望やご意見は、今後の製品開発に活用してまいります。

◆当日の様子

■「＆ONDO」2026年春夏アイテム

◇『COOL遮熱 日傘（SG-C601F/SG-C602F）』～日差しによる温度上昇を抑える～

『COOL遮熱 日傘』（2種）は、遮熱・遮光・UVカット・近赤外線カットといった夏を快適に過ごす機能を備え、晴雨兼用で使用可能な日傘です。遮熱性能を重視した高遮熱タイプ（SG-C601F）と、携帯性を重視した軽量タイプ（SG-C602F）の2タイプを展開。

用途やライフスタイルに応じてお選びいただけます。

COOL遮熱 日傘（SG-C601F）高遮熱タイプ

高遮熱タイプの『COOL遮熱 日傘（SG-C601F）』は、全カラーで遮熱率60％以上、遮光率100％、UVカット率100％（UPF50＋）、近赤外線カット率99.9％以上を実現した日傘です。

軽量タイプの『COOL遮熱 日傘（SG-C602F）』は、日常的な持ち運びやすさを重視した日傘です。全カラーで遮熱率40％以上、遮光率100％、UVカット率100％（UPF50＋）、近赤外線カット率99.9％以上。高い機能性はそのままに、約210gという軽さを実現しています。

COOL遮熱 日傘（SG-C602F）軽量タイプ◇『COOL遮熱 ハット（SG-C603F）/キャップ（SG-C604F）』 ～日光の熱から頭を守る～

『COOL遮熱 ハット（SG-C603F）』、『COOL遮熱 キャップ（SG-C604F）』は、全カラーで遮熱率45％以上、遮光率100％、UVカット率100％（UPF50＋）、近赤外線カット率99.9％以上の高い性能を備えています。日常使いからレジャーシーンまで幅広く活躍します。

COOL遮熱 ハット（SG-C603F） COOL遮熱 キャップ（SG-C604F）◇『締め付けないドライソックス クルー丈（SL-C601G/SL-C601B）』 ～吸水・速乾加工でサラッとした履き心地～

『締め付けないドライソックス クルー丈（SL-C601G/SL-C601B）』は、ドライなタッチ感が特長の空紡糸を使用し、夏場でも快適に着用できる靴下です。

吸水性・速乾性にも優れ、履いている間もサラッとしたドライな履き心地が続きます。22～24cmと25～27cmの2サイズ展開でご用意しています。

締め付けないドライソックス クルー丈（SL-C601G）・（SL-C601B）■魔法びんメーカー、サーモスが展開するアパレル小物ブランド「＆ONDO」

魔法びんのパイオニアである当社は、真空断熱技術を通じて「温かさ」「冷たさ」といった“温度の心地よさ”を提供してきました。飲食シーンを超え、生活の中で感じる「冷え」に着目し、さらなる心地よさを届けるため、アパレル小物ブランド「＆ONDO」を2024年9月に立ち上げました。

“温度によるセルフケア”をコンセプトに、サーモス独自の技術と発想を活かし、肌に触れる心地よさや温かさを追求したルームソックスやネックウォーマーなどを展開。発売以降、多くのお客様にご好評をいただいております。

2026年には「涼しさ」を提供する日傘・帽子など、初の春夏アイテムを展開。「＆ONDO」の製品で、“温度によるセルフケア”を軸に、日常の中に「心地よさ」をお届けします。

▼＆ONDO公式Webページ

https://www.shopthermos.jp/shop/brand/andondo_ss/

【サーモスブランド】

1904年、ドイツで誕生。世界で初めてガラス製魔法びんを製品化し、1978年には日本の技術力をもって世界初の「高真空ステンレス製魔法びん」を生み出した、世界最大の魔法びんブランドです。魔法びんのパイオニアとして世界120ヵ国以上で愛される存在です。

https://www.thermos.jp/company/history/

【サーモス株式会社】

サーモス株式会社は、魔法びんのグローバル企業として、ステンレス製魔法びん構造のケータイマグやタンブラー、スープジャーの他、フライパンなどの調理器具といった幅広いラインアップを展開。断熱技術をはじめとしたさまざまな技術と創造力で、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案しています。

https://www.thermos.jp/

※サーモス株式会社は、日本酸素ホールディングスグループの一員です。