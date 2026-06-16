小説家になろう発・話題の異世界ファンタジー『モラハラダンジョンをぶっ壊す！～凄腕冒険者ティナは地獄の義実家から兄嫁を救う』待望のコミカライズ、なみコミにて配信開始！

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）は、電子コミック配信サービス「なみコミ」にて、小説投稿サイト「小説家になろう」の異世界ファンタジー『モラハラダンジョンをぶっ壊す！～凄腕冒険者ティナは地獄の義実家から兄嫁を救う』コミカライズ版の配信を2026年6月16日(火)より開始いたします。

※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。

作品紹介

次の討伐対象はマザコン夫になりました――凄腕冒険者・ティナは、ついに難攻不落の迷宮都市『リュイン』に到達した。そこで出会った親切な青年・ステファンと恋に落ち、祝福を受けながら結婚。ティナは新天地で幸せな家庭を築くはずだった――義理の実家に住むまでは。義実家に嫁いだ途端、ステファンはマザコンモンスターに豹変。そこは、嫁を家政婦としてこき使うのが当然の【モラハラダンジョン】だったのだ！すぐに離婚しようとするティナだったが、義兄にイジメられている兄嫁の存在を知ってしまい…？地獄の義実家を攻略する、ティナの新たな冒険の幕が上がる！大人気ノベル『モラハラダンジョンをぶっ壊す！～凄腕冒険者ティナは地獄の義実家から兄嫁を救う』待望のコミカライズ！

作品情報

＜作品名＞

モラハラダンジョンをぶっ壊す！～凄腕冒険者ティナは地獄の義実家から兄嫁を救う

原作：万丸うさこ

作画：びばる

ジャンル：異世界ファンタジー

＜作品ページ＞

なみコミ：https://namicomic.jp/series/4918251936302

＜小説家になろう 作品ページ＞

https://ncode.syosetu.com/n7082jq/

※旧タイトル：面の皮の良さと甘い言葉にうっかり騙されて結婚したら義実家が地獄のモラハラダンジョンだった ～ワイバーン殺しの冒険者は囚われの兄嫁たちを救って脱出したい！～

なみコミ

「なみコミ」は、株式会社ウェイブが2026年6月16日（火）より提供を開始する、新しいWebマンガ雑誌です。

漫画家様の“熱量”と“面白さの追求”を大切に、読者様と共に作品を盛り上げ、新たなトレンドの創出を目指します。

少年・青年・少女・女性・BLなどバラエティ豊かな6レーベルのマンガ作品を毎日更新。独自の最速先行配信新作がアプリ不要で「待てば無料」制度にて読めるほか、300万人以上が利用する共通ID制の雑誌DXツール「コミチ＋」を導入し、マンガファンの皆様が気軽に作品を楽しめる環境を徹底しています。

今後はウェイブの強みも活かし、アニメ化やドラマ化など多角的なメディア展開へ繋がるプラットフォームを目指してまいります。

サービス概要

サービス名：なみコミ

提供開始日：2026年6月16日(火)予定

対応デバイス：スマートフォン、PC

ティザーページ：https://namicomic.jp

公式X：@namicomi_henshu

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブは「IT×コンテンツで世界にまだない感動を創る」「エンターテインメントだからできる世界・表現を追求する」をミッションに掲げる、デジタルエンターテインメント企業です。

電子コミックの製作と電子コミック配信サービス「ComicFesta」の運営を始め、アニメーションレーベル「デレギュラ」によるアニメ製作と、アニメ配信サービス「AnimeFesta」も展開。

さらに海外向け電子コミック配信サービス「Coolmic」やアニメ配信サービス「OceanVeil」によるグローバル展開に加え、新規事業にも積極的に参入し、エンターテインメントの可能性を追求しています。

企業名：株式会社ウェイブ（WWWave Corporation）

代表者：代表取締役 関口 航太

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：7,300万円

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/