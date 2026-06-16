畑のめぐみを、未来に、ともに。「めぐみめぐるAction！」　　　　 季節限定「野菜生活100山梨巨峰ミックス」新発売

カゴメ株式会社※画像はイメージです

カゴメ株式会社（社長：奥谷晴信、本社：愛知県名古屋市）は、産地や生産者を応援する新たな取り組み「めぐみめぐるAction！」を今年1月から始動しました。この取り組みは、生産者と生活者がともに支え合う仕組みを通じて、持続可能な農業を支えることを目的としています。6月からは取り組みを拡張し、キャンペーンなど様々な施策を展開しています。詳細は以下、特設サイトをご覧ください。

◇ めぐみめぐるAction！特設サイトURL ： https://www.kagome.co.jp/megumimeguru/

今回は、山梨県にゆかりのあるインフルエンサーが、山梨県のめぐみの魅力を発信・お届けします。

また、キャンペーン参加やSNS上での「いいね」「コメント」「シェア」などのエンゲージメントを含むアクション数に応じて、生産者への支援を行います。

『野菜生活100』季節限定シリーズから「野菜生活100山梨巨峰ミックス」を2026年7月14日（火）から2026年9月下旬まで期間限定にて全国で発売いたします（在庫がなくなり次第、販売終了）。

『野菜生活100』季節限定シリーズは、日本各地で愛されてきた特産物を見つけ、地域の果実の魅力を全国の皆さまにお届けしてまいりました。

このたび発売する本商品は、山梨県産巨峰のジューシーで濃厚な甘さの味わいに仕上げた野菜＆果実100％ミックスジュース※1です。砂糖不使用で、ポリフェノールを摂ることができます。朝食のおともや、リフレッシュしたいときにおすすめです。

本品のパッケージには、富士山や遊覧船「白鳥の湖」、伝統工芸品「甲州鬼瓦」など、山梨らしいモチーフをデザイン。山梨の夜空に広がる花火を背景に、鮮やかな夏の思い出を描いています※2。

加えて、「野菜生活100山梨巨峰ミックス」の味わいなどを紹介するプロモーション動画を制作し、店頭やブランドサイトで公開しております。

◇ プロモーション動画 URL ： https://youtu.be/DypRggAzWZQ

地域の美味しさを全国の皆さまにお届けするこの機会に、ぜひ、季節ならではの味わいをお楽しみください。

※1 野菜汁50％＋果汁50％＝100％

※2 イラストレーターのマエダユウキさん描き起こしのイラストデザイン。

- 商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/99065/table/410_1_37aecf930cf8d05d48a89c4a5d3d1684.jpg?v=202606171251 ]

- 商品特徴

◇ 山梨県産巨峰のジューシーで濃厚な甘さの味わいに仕上げた野菜・果実100％ミックスジュース※1

◇ ポリフェノール

◇ 野菜汁50％＋果汁50％＝100％

◇ 砂糖不使用

◇ 季節限定

- 発売日

2026年7月14日（火） ※2026年9月下旬までの期間限定販売（在庫なくなり次第終了）

- 発売地区

全国

- 商品に関するお問い合わせ先

カゴメお客様相談センター

0120-401-831 （土日祝日・年末年始を除く）

- 「めぐみめぐるAction！」について

当社は、生産者と生活者がともに支え合う循環を生み出すことを目的に、「めぐみめぐるAction！」を2026年1月から始動しました。生産者の声に寄り添い、生活者とともに産地を応援する取り組みを広げることで、地域の農業を未来につなげることを目指しています。キーワードは「畑のめぐみを、未来に、ともに。」。生活者がめぐみを楽しむことが、生産者や産地の支援につながる仕組みを「めぐみめぐる Action！」として展開し、地域の魅力を発信しながら、次の季節のめぐみをともに育む循環を広げていきます。