KOFUKU酒販の第36回プレミアム抽選販売応募者向けに、MICRODIA公式ショップ全商品20％OFFクーポンを案内開始

宏福商事合同会社

ウイスキーやシャンパンを楽しむひとときを、スマートフォン環境からも快適に。抽選結果にかかわらず利用できる応募者向け特典として展開

宏福商事合同会社（KOFUKU TRADING L.L.C.）は、KOFUKU酒販の第36回抽選販売にご応募いただいたお客様を対象に、MICRODIA公式ショップで利用できる20％OFFクーポンの案内を開始します。

本クーポンは、KOFUKU酒販の第36回抽選販売にご応募いただいた方へ向けた応募者特典です。

抽選結果にかかわらず、対象条件を満たす応募者が利用できます。

クーポンは、MICRODIA公式ショップ内の全商品にご利用いただけます。

なお、本クーポンはKOFUKU酒販の抽選販売商品・酒類商品には利用できません。

お酒を楽しむひとときを支えるモバイルアクセサリ提案

KOFUKU酒販では、希少ウイスキー、シャンパン、ワインなどを対象に、定期的な抽選販売を実施しています。

人気銘柄を公平に案内するため、先着順ではなく抽選方式を採用しています。

一方で、自宅でウイスキーやシャンパンを楽しむ時間には、スマートフォンが身近にある場面も増えています。

例えば、音楽を流す、写真を撮影する、SNSでお気に入りの一本を共有するなど、スマートフォンはお酒を楽しむ時間にも身近な存在です。

こうした日常の楽しみを支える関連アイテムとして、宏福商事が国内展開するMICRODIAのモバイルアクセサリを提案します。

20％OFFクーポンの概要

今回案内する特典は、KOFUKU酒販の第36回抽選販売に応募された方を対象としたMICRODIA公式ショップ向け20％OFFクーポンです。

急速充電器、充電ケーブル、ワイヤレス充電器、スマートフォン関連アクセサリなど、MICRODIA公式ショップ内の商品に利用できます。

特典内容

特典名：KOFUKU酒販応募者向けMICRODIA20％OFFクーポン

クーポンコード：対象応募者向けの案内メールにてお知らせします

割引内容：20％OFF

対象者：第36回KOFUKU酒販プレミアム抽選販売に応募された方

対象ショップ：MICRODIA公式ショップ

対象商品：MICRODIA公式ショップ内の全商品

利用期限：2026年7月6日（月）12:00から2026年7月13日（月）23:59まで

MICRODIA公式ショップ：https://microdiajp.base.shop

注意事項

本クーポンは、MICRODIA公式ショップ内の全商品にご利用いただけます。

本クーポンは、KOFUKU酒販の抽選販売商品・酒類商品には利用できません。

本クーポンは、当選・落選にかかわらず利用できる応募者向け特典です。

クーポン内容、対象商品、利用期間は予告なく変更となる場合があります。

抽選結果にかかわらず利用できる応募者向け特典

本特典は、KOFUKU酒販の第36回抽選販売に応募された方へ向けた関連サービスの案内です。

当選・落選にかかわらず、対象条件を満たす応募者が利用できます。

KOFUKU酒販では、人気銘柄をより多くのお客様に公平に案内するため、今後も抽選販売の公平性を大切にしてまいります。

対象となるMICRODIA製品

MICRODIAは、モバイルアクセサリ、充電関連製品、スマートフォン周辺機器などを展開するブランドです。

今回のクーポンでは、MICRODIA公式ショップ内の全商品が対象となります。

急速充電器

自宅やオフィスでの充電時間を短縮しやすいアイテムです。

スマートフォン、タブレット、イヤホンなど、複数デバイスを使う方にも向いています。

充電ケーブル

日常的な充電やデータ転送に使いやすい基本アクセサリです。

予備ケーブルとしても活用できます。

ワイヤレス充電器

デスク周りや寝室での充電環境を整えたい方に適したアイテムです。

置くだけで充電できる利便性があります。

KOFUKU酒販とMICRODIAをつなぐ背景

宏福商事合同会社は、KOFUKU酒販の運営に加え、モバイルアクセサリ関連製品の国内流通にも取り組んでいます。

KOFUKU酒販では、ウイスキー、シャンパン、ワインなどを楽しむお客様に向けて、安心して参加できる抽選販売の仕組みを提供しています。

一方で、MICRODIA製品は、スマートフォンやデジタル機器を日常的に使う方の快適な利用環境を支える製品です。

今回のクーポン施策では、お酒を楽しむ時間と、スマートフォンを使う日常シーンをつなぎ、KOFUKU酒販をご利用いただくお客様に新しい関連提案を行います。

本リリースの要点

KOFUKU酒販は、第36回プレミアム抽選販売の応募者向けに、MICRODIA公式ショップで利用できる全商品20％OFFクーポンの案内を開始します。

クーポンの利用方法およびクーポンコードは、第36回プレミアム抽選販売にご応募いただいた方へ、当選・落選通知メール内でご案内します。

利用期限は、2026年7月13日（月）23:59までです。

本クーポンは、MICRODIA公式ショップ内の全商品に利用できます。

KOFUKU酒販の抽選販売商品・酒類商品には利用できません。

当選・落選にかかわらず利用できる、応募者向けの特典です。

よくある質問

Q. クーポンはどこで使えますか？

A. MICRODIA公式ショップで利用できます。

MICRODIA公式ショップ：https://microdiajp.base.shop

Q. クーポンコードは何ですか？

A. クーポンの利用方法およびクーポンコードは、

対象応募者向けの案内メールにてお知らせします。

Q. クーポンの利用期限はいつまでですか？

A. 2026年7月6日（月）12:00から2026年7月13日（月）23:59まで

Q. どの商品に使えますか？

A. MICRODIA公式ショップ内の全商品に利用できます。

Q. KOFUKU酒販の抽選販売商品にも使えますか？

A. いいえ。KOFUKU酒販の抽選販売商品・酒類商品には利用できません。

Q. 落選した場合でも使えますか？

A. はい。対象条件を満たす応募者であれば、抽選結果にかかわらず利用できます。

Q. 酒類とMICRODIA製品はセット販売ですか？

A. いいえ。酒類の抽選販売とMICRODIA製品の購入は別です。MICRODIA製品の購入は任意です。

関連リンク

MICRODIA公式ショップ

https://microdiajp.base.shop

KOFUKU酒販 公式ショップ

https://kofukushuhan.base.shop/

KOFUKU酒販 抽選販売情報

https://kofukutrading.com/kofuku-lottery/

宏福商事合同会社 公式サイト

http://www.kofukutrading.com

会社概要

会社名：宏福商事合同会社

英語表記：KOFUKU TRADING L.L.C.

所在地：東京都荒川区

事業内容：高級ウイスキー、ワイン、シャンパンの販売・輸出、古物営業法に基づく中古品売買、各種商品の国内外流通事業、モバイルアクセサリ関連製品の国内展開

公式HP：http://www.kofukutrading.com

KOFUKU酒販 公式ショップ：https://kofukushuhan.base.shop/

MICRODIA公式ショップ：https://microdiajp.base.shop

お問い合わせ：shuhan（アットマーク）kofukutrading.com