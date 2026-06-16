eスポーツチーム「REJECT」、Visaとパートナーシップを引き続き展開

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：シータン・キトニー、以下Visa）と、2026年度も継続してパートナーシップの取り組みを実施することをお知らせいたします。

REJECTとVisaは2024年よりパートナーシップを締結し、ゲームコミュニティを起点としたオンライン・オフライン双方での施策を共同で展開してまいりました。近年、eスポーツやゲームカルチャーは、競技・配信視聴にとどまらず、リアルイベントやコミュニティ体験を含めた新たなカルチャーとして成長を続けています。REJECTは、eスポーツチーム運営を軸に、イベントやコンテンツ発信など、ゲームコミュニティに根ざした活動を展開しています。こうした活動を通じて、Visaとともにゲームコミュニティに向けたさまざまな取り組みを推進してまいりました。

今回の継続契約を通じて、両社は今後もゲームコミュニティに向けたさまざまな施策を展開し、eスポーツおよびゲームカルチャーのさらなる発展に取り組んでまいります。

REJECTは今後も、パートナー企業とともに、eスポーツ・ゲームカルチャーを起点とした新たな取り組みを推進してまいります。

【株式会社REJECT 代表取締役 甲山翔也 コメント】

Visaとパートナーシップを継続できることを、大変嬉しく思っております。2024年以降、Visaには単なるスポンサーという枠を超えて、ゲームコミュニティに向き合いながら、さまざまな取り組みを一緒に推進していただきました。eスポーツやゲームカルチャーは、オンラインだけでなく、リアルイベントやコミュニティ体験を通じて、より大きな広がりを見せています。今後もVisaとともに、ゲームコミュニティに向けた新たな取り組みを展開しながら、eスポーツシーンのさらなる発展につなげていければと考えております。

【ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 マーケティング本部長（日本・韓国・モンゴル統括）里村明洋氏 よりコメント】

今年度もREJECTとともに歩めることを、大変嬉しく思います。選手たちが真剣勝負で世界に挑み続ける姿、そしてその一瞬一瞬を全力で応援するファンコミュニティの存在が、eスポーツを単なる競技ではなく、強い熱量を持つ“文化”へと押し上げていることを、私たちはこれまでの活動を通じて実感してきました。Visaは、世界中の決済を支えるネットワークとして、応援する“想い”や“熱”が国境を越えてつながる体験を支えていきたいと考えています。選手、ファン、そしてゲームを愛するすべての人が、より自由につながり、挑戦し、楽しめる環境の実現に向け、REJECTとともに取り組んでまいります。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。限定グッズの提供、所属選手との交流、コミュニティへの参加など、参加者向けの特典をご用意しています。

また、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

特設サイト：https://reject.jp/supporter/

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip