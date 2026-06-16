イード、エンタメプリント『不死探偵・冷堂紅葉』のブロマイド＆シールを2026年6月16日（火）より復刻販売開始

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、「エンタメプリント」の新コンテンツとして、SBクリエイティブ株式会社が刊行するGA文庫作品『不死探偵・冷堂紅葉』（著：零雫／イラスト：美和野らぐ）の第4巻『不死探偵・冷堂紅葉 04.YOU CAN REDO』の発売を記念し、ブロマイドとシールを2026年6月16日（火）より再販売いたします。

■エンタメプリントについて

エンタメプリントは、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機から、アニメ、ゲーム、声優などのブロマイドをはじめとした様々なジャンルのコンテンツを購入・プリントいただけるサービスです。

※対象店舗：ファミリーマート、ローソン、ミニストップ （一部の店舗ではご利用いただけません）

今回は、2026年6月13日（土）に発売されたGA文庫作品『不死探偵・冷堂紅葉』の第4巻『不死探偵・冷堂紅葉 04.YOU CAN REDO』を記念し、2025年11月15日にエンタメプリントにて販売された『不死探偵・冷堂紅葉』の著者データサイン・コメント入りブロマイドおよびシールを6月16日（火）より再販売いたします。

■『不死探偵・冷堂紅葉』著者データサイン・コメント入りブロマイド・シール（再販）■商品情報

『不死探偵・冷堂紅葉』著者データサイン・コメント入りブロマイド

販売開始：2026年6月16日（火）12:00

販売終了：2026年8月15日（土）23:59

サイズ：ブロマイドL判

種類：全４種（絵柄選択可）

販売価格（税込）：200円

コンテンツ番号：W4PNF4BQD5

『不死探偵・冷堂紅葉』シール

販売開始：2026年6月16日（火）12:00

販売終了：2026年8月15日（土）23:59

サイズ：シールL判

種類：全４種（絵柄選択可）

販売価格（税込）：300円

コンテンツ番号：3PBPRPF4QA

■購入方法- ファミリーマート/ローソン/ミニストップ店舗に設置されているマルチコピー機を操作し、メニュー画面から「全てのコンテンツ」を選択します。- サービス一覧から「エンタメプリント」を選択し、規約に同意いただいた上で欲しい商品のコンテンツ番号をマルチコピー機にご入力ください。- 内容を確認し、問題がなければプリントいただけます。

【ご利用ガイド（受取方法）】はこちら

https://entame-print.jp/how-to-order

■『不死探偵・冷堂紅葉』 について

主人公・天内晴麻と謎の転校生・冷堂紅葉が、学校の密室で発生した殺人事件に挑む学園ミステリー。「読者への挑戦状」が挿入されるなど本格ミステリー作品としての一面を持つのが特徴です。

最新刊となる第4巻『不死探偵・冷堂紅葉 04.YOU CAN REDO』は、2026年6月13日に発売。

≪あらすじ≫

冬休みを迎えた私・冷堂紅葉と天内晴麻は父・冷堂青紫の死の真相を追い、

事件現場の跡地に建つリゾートホテルを訪れた。

旅行気分も束の間、宿泊客の一人が水死体となって発見される。

――そして晴麻くんも殺された。

私たちがこれまで解決してきた密室殺人だった。

「さようなら、天内晴麻くん」

本当に、最悪の運命だ。

私はやり直すことができない。もう何も、私には残っていなかった。

不死探偵と普通の相棒。再現不可能な殺人事件に挑む異能ミステリー、激震の第四弾！

公式サイト：https://ga.sbcr.jp/product/9784815639808/

今後もエンタメプリントでは、アニメや実写映画にとどまらず、ゲーム関連コンテンツや人気のキャラクターのほか、イードが運営する21ジャンル85におよぶ多種多様なメディアとも連携し、マルチコピー機向けに価値のあるコンテンツを拡充していく予定です。

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 担当：濱田

https://www.iid.co.jp/contact/entameprint_contact.html



広報担当

https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html



株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL：https://www.iid.co.jp/