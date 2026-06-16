＜セイコー 5スポーツ＞より、誕生40周年を迎えたスケートブランド「FTC」とのコラボレーション限定モデルを発売。

セイコーウオッチ株式会社

セイコーウオッチ株式会社（代表取締役会長 兼 CEO 兼 CCO：服部 真二、本社：東京都中央区）は、＜セイコー 5スポーツ＞より、アメリカ西海岸発のスケートブランド「FTC」とのコラボレーションモデル2種を、7月10日(金）に発売いたします。HDB011J（左）は、日米860本の数量限定で、希望小売価格は64,900円です。HDB012JC（右）は、日米663本の数量限定で、希望小売価格は70,400円（税込）です。

FTC

1986年、ケント・ウエハラがスケートボードの聖地の一つサンフランシスコで「FTC」をスタート。ブランド名は、「Family＝家族、Trust＝信頼、Commitment＝責任」の頭文字をとっています。スケートボードを主軸に、音楽やアート、サブカルチャーなどを取り入れたアイテムも展開し、スケートボード界のみならず、ストリートアパレルとしても重要な位置付けを確立しています。現在もストリート発という創業時の精神を大切にしつつ、スケートボードとアパレル以外に、映像、音楽、アートなどの活動も精力的に行っています。

《商品特徴》

FTCとのコラボレーションで生み出された特徴的なデザイン

古き良きものを大切に受け継ぎ、機能やデザインのアップデートを続ける＜セイコー 5スポーツ＞と、創業時からストリートカルチャーの精神を大切にし、40年にわたりリアルなスケートカルチャーを体現し続けてきた＜FTC＞とのコラボレーションウオッチが登場します。

本作は、SKXシリーズをベースに、FTC創業期の1980年代に人気を博したセイコーのアーカイブのダイヤルレイアウトを採用し、6時位置にはFTCロゴを配置した特別なデザインです。HDB011J（上の写真）は、FTCのブランドカラーであるブラックとゴールドを取り入れました。

HDB012JCは、創業地であるサンフランシスコの人々に親しまれているオレンジ色から着想を得て、鮮やかなオレンジダイヤルを採用しました。ベゼルはエッチング加工で立体的に仕上げた特別な仕様です。

HDB011JHDB012JC

シースルーバック仕様の裏ぶたにはFTCロゴが入り、HDB012JC（右の写真）には「40th Anniversary」の文字もレイアウトしました。そして、数量限定モデルの証として「LIMITED EDITION」とシリアルナンバーが記されています。

各モデルごとに限定デザインのボックスをご用意し、付け替えを楽しめるブラックのナイロンストラップが付属します。さらに、HDB012JC（右の写真）には、FTC創業40周年を記念して、ボックスにも「40th Anniversary」の文字が入るとともに、オリジナルのウオッチクロスが付属します。

《商品仕様》

＜セイコー 5スポーツ＞ FTC コラボレーション限定モデル

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/714_1_188dbf743ba7df583368e4f5ae099ec0.jpg?v=202606171251 ]

その他仕様

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/5sports/hdb011j

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/5sports/hdb012jc

【ムーブメント仕様】

メカニカルムーブメント キャリバー4R36

巻上方式：自動巻（手巻つき）

時間精度：日差＋45秒～-35秒（気温5℃～35℃において腕に着けた場合）

パワーリザーブ：約41時間

石 数：24 石

振動数：21,600 振動/時（6振動/秒）

お客様からのお問い合わせ先

セイコーウオッチ（株） お客様相談室

0120-061-012（通話料無料）

セイコーウオッチ（株）の公式Web サイトアドレス

https://www.seikowatches.com

＜セイコー 5スポーツ＞の公式Web サイトアドレス

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/5sports

＜セイコー 5スポーツ＞ FTC コラボレーション 限定モデル 特設ページ

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/5sports/ftc

※本リリースの内容は発表日時点の情報です。

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