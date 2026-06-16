『ドラゴンボールZ』の限定アイテムがサンキューマートに新登場！全品390円(税込429円)で7月中旬に発売！

エルソニック株式会社

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、『ドラゴンボールZ』の限定アイテムを、全国のサンキューマート店舗で7月中旬より入荷次第販売開始いたします。

また公式オンラインショップでは、6月17日（水）12時より先行予約を受け付けいたします。

特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/dragonballz(https://thankyoumart.jp/blogs/news/dragonballz)

『ドラゴンボールZ』は、世界中で長年愛され続けている大人気作品です。

サンキューマートでは、多くの反響をいただいていた前回につづき、新たなラインナップでの限定アイテムの発売を決定いたしました。

今回は「孫悟空」をはじめとした人気キャラクターたちを、描き下ろしによるオリジナルデザインと、落ち着きのあるカラーリングで表現した、ファン必見のアイテムを展開します。

【WEB先行予約受付】

■予約受付期間 ：2026年6月17日（水）12:00～

■販売場所 ：公式オンラインショップ

■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/dragonballz

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

■販売開始日：2026年7月中旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

・『ドラゴンボールZ』の世界観を楽しめる！ 落ち着いた配色デザイン全25アイテムのラインナップ

今回登場するアイテムは、「ドラゴンボール」のモチーフをはじめ、落ち着いた配色を取り入れた『ドラゴンボールZ』の世界観を楽しめるデザインに仕上げました。

「フラットポーチ」や「クルーソックス」など日常使いしやすいアイテムをはじめ、ランダム仕様の「ミニクリアケース」や「アクリルスタンド」など、コレクション性の高いアイテムまで幅広いラインナップです。

■商品ラインナップ

全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）

※公式オンラインショップ限定の「モバイルバッテリー10000mAh」は3,000円（税込3,300円）

【モバイルバッテリー受注期間】2026年6月17日（水）12:00～6月24日（水）11:59

■ピックアップ商品

◆アクリルスタンド、折り畳みミラー、顔隠しケース 2P、アクリル前髪クリップ、ダイカットメモ／各390円（税込429円）※ステッカーはよりどり2点で390円（税込429円）

「顔隠しケース」は、学生証やカードなどの顔写真を隠すことができ、プライバシーにも配慮した実用性の高いアイテムです。

ダイカット仕様の「メモ」は、3柄のデザインを楽しめるアイテムです。

「アクリルスタンド」や「ステッカー」など、コレクション性のあるアイテムも登場します。

◆トートバッグ、クッション、エコバッグ、Tシャツ／各390円（税込429円）

普段使いしやすい「トートバッグ」や「エコバッグ」は、シンプルなデザインで登場します。

表裏で異なるデザインを楽しめる「クッション」は、インテリアとしても存在感のあるアイテムです。

キャラクターのデザインを大きくあしらった「Tシャツ」は、コーデのアクセントになる1枚に仕上げました。

・「サンキューマート」とは

「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。

Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。

ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。

■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/

■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/

■X：https://x.com/thankyoumart

■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart

■LINE：https://page.line.me/366isabj

エルソニック株式会社

所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号

代表者：小山 毅志

設立： 1995年7月7日

URL： http://www.elsonic.co.jp/