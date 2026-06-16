木下晴香、眞島秀和、平間壮一らのアフタートーク付きで放送！音楽劇『コーカサスの白墨の輪』6月28日(日)テレビ初放送！CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社撮影：細野晋司

CS放送「衛星劇場」では、2026年3月に行われた音楽劇『コーカサスの白墨の輪』を、6月28日(日)午後7時よりテレビ初放送します。

生みの親と育ての親のどちらが真実の母親かを争う裁判を描いたベルトルト・ブレヒトの名作戯曲を、劇作家・演出家の瀬戸山美咲が「これから」の物語として描き直し、オリジナル楽曲を全編にちりばめた音楽劇として上演。木下晴香、平間壮一、一路真輝、眞島秀和ら豪華キャストが、戦争後の荒れ果てた状況の中でも未来に向かって生き抜く様を演じました。本編終了後には、瀬戸山美咲、木下晴香、眞島秀和、平間壮一によるアフタートークも放送。舞台とあわせてお楽しみください！

音楽劇『コーカサスの白墨の輪』

★CS衛星劇場にて、6月28日(日)午後7:00～テレビ初放送！

2026年3月27日公演収録 東京・世田谷パブリックシアター

[原作]ベルトルト・ブレヒト(東宣出版 酒寄進一訳)

[上演台本・演出]瀬戸山美咲

[音楽監督]坂井田裕紀

[出演]木下晴香、平間壮一、sara、加藤梨里香、森尾舞、西尾友樹、武谷公雄、辰巳智秋、斎藤瑠希、大久保祥太郎、阿岐之将一、酒巻誉洋、浜野まどか、一路真輝、眞島秀和

[Bass]大林亮三

[Guitar]大舘哲太

[Drums]小牧佳那

果たして、人間は今より「マシ」な存在になれるのか──ベルトルト・ブレヒトの演劇作品の金字塔を、瀬戸山美咲が「これから」の物語として描き直す。本編終了後には、瀬戸山美咲、木下晴香、眞島秀和、平間壮一によるアフタートークも放送！

『コーカサスの白墨の輪』は、ベルトルト・ブレヒトがナチスの弾圧を恐れ、アメリカでの亡命生活を送っている中で、未来への希望を込めて書かれた戯曲。遠い昔の物語として描かれた原作を、劇作家・演出家の瀬戸山美咲が大胆にも未来の戦争が終わった後の物語として再構成。“こども”を巡って生みの親と育ての親、どちらが真実の母親かを争う裁判を描いたこのブレヒトの傑作を、「これから」の物語として描き直す。また、本作はエレクトロやファンク、ロック、ディスコミュージックなどのオリジナルの楽曲による音楽劇として上演。大林亮三、大舘哲太、小牧佳那という豪華ミュージシャンが生演奏で彩る。

戦争後の荒れ果てた状況の中でも、未来に向かって生き抜く様を実力派豪華キャストが演じる。置き去りにされた太守夫妻の”こども”を自分の”こども”として育てる料理女・グルーシェ役に木下晴香。グルーシェの婚約者で戦地に赴く兵士・シモン役に平間壮一。物語を確かな歌唱力で語り上げる“旅一座の歌手”役には一路真輝。反乱によって偶然にも裁判官となり、どちらが”こども”の母親か判決を下すことになるアズダク役には眞島秀和ら、豪華キャストたちが勢揃いした。

【あらすじ】

未来の戦争が終わった後、荒れ果てた大地に人々が戻ってくる。土地の所有をめぐって対立する人々に向けて、旅の一座の歌手(一路真輝)が、かつて起きた戦争の物語を歌い始める。復活祭の日、太守が倒されるクーデターが起きる。料理女・グルーシェ(木下晴香)は混乱のさなか、戦地へ赴く兵士シモン(平間壮一)と結婚の約束をする。シモンと別れたグルーシェは、城から逃げ出す太守夫人・ナテラ(sara)が“こども”を置き去りにするのを目撃する。グルーシェは、友人の料理女・スリカ(加藤梨里香)の制止を振り切り、“こども”を連れて逃亡する。そして、厳しい寒さの中、たどり着いた辺境の地で、グルーシェはシモンを待ちながら“こども”を育てていく決意をする。一方、呑んだくれのアズダク(眞島秀和)は、戦争の混乱の中、でたらめな経緯で裁判官に選ばれる。アズダクは賄賂を懐に入れ、イカサマまがいの判決を下していく。やがて内乱が終わり、ナテラが“こども”を連れ戻しにやってきた。ナテラとグルーシェ、どちらが“こども”の母親か。アズダクによる裁判が始まる。

撮影：細野晋司撮影：細野晋司撮影：細野晋司撮影：細野晋司撮影：細野晋司撮影：細野晋司

★音楽劇『コーカサスの白墨の輪』詳細はこちら

https://www.eigeki.com/series/S80023

★音楽劇『コーカサスの白墨の輪』予告動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=vujJfPMZih0

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