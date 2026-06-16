小さくなってボカ～ン！『タイムボカン』18金メカブトン約1.3cmで登場

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、昭和を代表するSFコメディ作品『タイムボカン』に登場する「タイムメカブトン」の18金ミニフィギュアを2026年6月16日（火）～7月21日（火）の期間限定で予約受付を行います。ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にて行います。100個の数量限定です。

ユートレジャーでは初めての取り扱いライセンスとなります。

このたびの新作は、1975年から放映したテレビアニメ『タイムボカン』に登場する「タイムメカブトン」を、熟練したジュエリー職人が立体化した18金製のミニフィギュアです。約1.3cmというサイズながら、特徴的な角やボディの造形、金属で表現した際の美しさのバランスにこだわり抜き、「タイムメカブトン」の魅力を緻密に表現しました。

※予約期間内でも限定数に達し次第、受付終了となります

取扱店詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/946_1_34cc9014953b4c6d9f9dd38d2909b3d7.jpg?v=202606170251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/946_2_48c7be181520d1faad0615215ecdd4cc.jpg?v=202606170251 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/946_3_1cd2e15013a4254f7075c9e8017d5a56.jpg?v=202606170251 ]

予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてサンプルの展示を行います。展示スケジュールは変更となる場合がございます。ご来店前に店舗へお問い合わせください。

ご予約は池袋・心斎橋いずれでも承っておりますので、是非この機会にお立ち寄りください。

『タイムボカン』とは

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/946_4_08fd0f7c9edb2ae1fdcc0affd3296355.jpg?v=202606170251 ]

TV 30分 全61話

放映：1975年10月～1976年12月

タイムトラベルの実験中に消息を断った木江田博士。助手の丹平と孫娘の淳子は時間を超えて捜索するが、手掛かりの宝石ダイナモンドを狙い悪玉マージョ一味が追って来る。

人気シリーズ『タイムボカンシリーズ』の第一作となるSFギャグ作品。

(C)タツノコプロ

ユートレジャーについて

「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。

デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。

ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。

https://u-treasure.jp/information/about_utreasure

株式会社ユートレジャー（U-TREASURE） https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)

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