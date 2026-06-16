家族で過ごす時間をもっと特別に。「ロゴスファミリーキッズクラブ」新設！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランド「LOGOS」は、小学校6年生までのお子さまがご入会いただける会員クラブ「ロゴスファミリーキッズクラブ」を2026年6月15日(月)に新設いたしました。

【ロゴスファミリーキッズクラブ】https://www.logos.ne.jp/logos_family/neos-visa/kids_club

「ロゴスファミリーキッズクラブ」とは、小学校6年生までのお子さまを対象とした会員クラブです。「子どもに特別な体験をさせてあげたい」「家族で過ごす時間を思い出に残るものにしたい」と言ったファミリーの想いに応えるため、ロゴスファミリーNEOS会員さま向けの新たな特典として誕生しました。

本クラブでは、ご来店やお出かけの時間そのものが特別な体験となり、ご家族の思い出づくりにつながるさまざまな特典をご用意いたしました。

ロゴスショップへのご来店時に受け取れる限定ステッカーをはじめ、お買い物の条件達成でもらえるオリジナルグッズや、楽しみながら参加できるスタンプラリーなど、お子さまがワクワクするコンテンツを展開します。

さらに、お誕生月にはロゴスが運営する対象施設でご利用いただけるバースデー特典もご用意しております。ご家族で過ごす大切な記念日をより思い出深いものにし、特別なひとときをお楽しみいただけます。

これらの特典を通じて、ロゴスショップや各施設を訪れる楽しみが広がるほか、ご家族での外出やアウトドアを楽しむめるきっかけとしてもご活用いただけます。また、お子さまの「やってみたい」「また行きたい」という気持ちを大切にしながら、お子さまが主役となって、ご家族で新たな発見や体験をお楽しみいただけます。

ぜひ「ロゴスファミリーキッズクラブ」をご活用いただき、ご家族の思い出づくりやアウトドア体験をお楽しみください。

詳しくはこちら :https://www.logos.ne.jp/logos_family/neos-visa/kids_club

〈特典内容〉

キッズクラブ会員カード＆オリジナルシール

会員カードをゲットして、スタンプラリーを楽しもう！特典を利用するごとに、スタッフからスタンプがもらえます。

※ロゴスショップほかロゴス運営の体験施設にて会員証をお渡しとなります。

※お子さま専用の会員証です。ぜひお子さまと一緒にご利用ください。

※会員カードを紛失された場合、再発行はいたしかねますので大切に保管してください。

※イメージです。

キラキラステッカープレゼント

ロゴスショップに遊びに来てくれたお子さまに、キッズクラブ限定のキラキラステッカーをプレゼントいたします。

※ロゴスショップへのご来店でお渡しとなります。

※キッズクラブ会員おひとりにつき1点までとなります。

※イメージです。

お手伝いグローブプレゼント

ロゴスショップでのお買い物で、キャンプやアウトドアで活躍する「お子さま専用お手伝いグローブ」をプレゼントいたします。

※ロゴスショップにて、1回の会計で5,000円以上のお買い物が対象となります。

※キッズクラブ会員おひとりにつき1点までとなります。

※イメージです。

バースデー特典

ロゴスの体験施設で、特別なお誕生日を過ごしませんか？バースデーフォトのプレゼントなどもご用意してお待ちしております。

※ロゴスが運営する施設（ロゴスランド、ロゴスパーク、ロゴスBBQスタジアム＆CAFE ATC）のご利用者が対象です。

※お子さまの誕生日月にご利用いただけます。

※詳細はアプリ内のキッズクラブ会員ページをご確認ください。

※イメージです。

スタンプラリークリア特典

会員証のスタンプを全部集めると、素敵なクリア特典をプレゼント！内容は達成してからのお楽しみです。

※ロゴスショップ、ほかロゴス運営の体験施設にてお渡しとなります。

※イメージです。

〈入会方法〉

保護者の方が「ロゴスファミリーNEOS会員」にご入会の上、ご登録ください。

詳しい入会方法は、下記リンクよりご確認ください。

https://www.logos.ne.jp/logos_family/neos-visa/kids_club

〈入会条件〉

以下の条件を満たす方が対象となります。

・お子さまが小学6年生以下であること。

・保護者の方が有料会員である「ロゴスファミリーNEOS会員」にご入会いただいていること。

〈注意事項〉

・キッズクラブは、ロゴスファミリーNEOS会員様向けの特別特典となります。

・キッズクラブの有効期限は、保護者の方のNEOS会員の有効期限に準じます。

・対象店舗や特典内容は予告なく変更や中止となる場合がございます。

ロゴスファミリー会員とは

全国のロゴスショップ・ロゴスショップ公式オンライン店 (以下公式オンライン店)でお買い物すると、公式オンライン店で利用できるポイントが貯まります。

購入した金額に応じて会員ステージを設け、ステージがアップするとポイント還元率や特典がグレードアップするため、よりお買い物をお楽しみいただけます。

また、有料会員である「ロゴスファミリーNEOS会員」は、無料会員サービスに加え、10%OFFでお買い物できるほか、カタログプレゼントなど、よりお得な特典を受けることができます。

●ロゴスファミリー会員：https://www.logos.ne.jp/logos_family

●ロゴスファミリーNEOS会員：https://www.logos.ne.jp/logos_family/neos-visa

詳しくはこちら :https://www.logos.ne.jp/logos_family

■プレスリリース一覧をご覧いただけます

https://www.logos.ne.jp/news-list

■製品カタログはこちらからご覧ください

https://www.logos.ne.jp/catalog

■全国ロゴス店舗リスト

https://www.logos.ne.jp/shop

【アウトドアブランド LOGOS】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

■アウトドアブランド LOGOS

アウトドアブランドLOGOS http://www.logos.ne.jp

ロゴスコーポレーション https://www.logos-co.com/profile

https://www.logos.ne.jp/global （グローバルページ）

LOGOS公式アプリ［ios版］ https://goo.gl/qoFSxL

［Android版］https://goo.gl/qupA9f

LOGOS公式チャンネル https://www.youtube.com/user/outdoorlogos

全国キャンプ場空き情報 http://www.campjo.com

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