【創業140周年記念企画・河出書店】出版社の社屋3階に、小さな書店が開店。第1回開店日の7月19日（日）に藤沢周×武田砂鉄トークイベントを開催。合言葉は「とにかく本の話を続けよう！」

河出書房新社140周年記念キャラクター「ふくろうさん」 絵＝寄藤文平（文平銀座）

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、創業140周年を記念して河出書店（かわでしょてん）を開店いたします。

第1回開店日は2026年7月19日（日）、以降は「河出書店」特設サイトで開店日をお知らせし、完全予約制で運営してまいります。

●河出書店とは

河出書房新社の社屋3階で、ときおりひらかれる、小さな書店。

開店のたびに、作家・翻訳家・装丁家・編集者など、本にまつわる誰かがやってきて、その人が大切に読んできた本を選び、その本にまつわる話を語ってくれます。

140年の歴史が並ぶ本棚が、あなたをお迎えします。

ずっと探していた1冊、知らなかった1冊との出会いがここにあるかもしれません。

2026年夏、いよいよ開店です。

●合言葉は、「とにかく本の話を続けよう！」

あの人が、どんなふうにページをめくってきたのか。

その本を読んで、どんな景色を思い浮かべてきたのか。

本に宿る時間や記憶を分かち合うための場所。

それが「河出書店」です。

●「河出書店」アクセス

株式会社 河出書房新社 3階

〒162-8544 東京都新宿区東五軒町2-13

・地下鉄東西線 神楽坂駅 下車徒歩5分

・地下鉄大江戸線 牛込神楽坂駅 下車徒歩8分

・JR総武線 飯田橋駅 下車徒歩10分

●「河出書店」入店方法

１.河出書店HPで、開店予定日を随時告知します。

https://www.kawade.co.jp/kawadeshoten2026/(https://www.kawade.co.jp/kawadeshoten2026/)

２.当日来店希望の方は「現地観覧」チケットをお申込みください。お申込み多数の場合は抽選を実施し、当選の方のみチケットをご購入いただきご来店いただけます。

３.オンライン配信で参加希望の方は「配信」チケットをご購入ください。

４.当日は「本にまつわる誰か」の「本の話」をお楽しみください。

５.「本の話」のあとは、書店でのお買い物をお楽しみください。

※チケットは電子チケット販売プラットフォーム「Zaiko」で販売します。

販売サイト：https://kawade.zaiko.io/e/kawadeshoten1(https://kawade.zaiko.io/e/kawadeshoten1)

〈注意事項〉

※ご来場いただけるのは当選者ご本人のみです。ご入場の際、本人確認のため顔写真付き身分証明書（運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・学生証等）をご提示いただきます。ご提示いただけない場合は、ご入場をお断りすることがございます。

※河出書房新社社屋の3階にある「河出書店」以外の執務室は立ち入り禁止とさせていただきます。

※「河出書店」には河出文庫の稼働アイテム全点や、選書フェアなどを展開予定です。河出書房新社の刊行物すべての品揃えはありませんので、あらかじめご了承ください。

※小学生以上のご来場にはチケットが必要です。未就学児はチケットをお持ちの大人1人につき1人まで同伴いただけます。

※ご来場者の手荷物をスタッフが確認させていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。

※お客様のご都合や交通機関の遅延により開催時間に遅れた場合や、スタッフの指示に従っていただけない場合は、ご参加をお断りすることがございます。

※お客様のご都合により当日ご参加いただけなかった場合、払い戻しはいたしかねます。不参加の方には、特典としてゲスト選書の河出文庫2冊と140周年記念トートバッグを、着払いにてお送りします。発送先は、Zaikoへご登録のメールアドレス宛に、イベント終了後にお送りするご案内に沿って、期日までにお知らせください。期日までにご連絡がない場合、特典の発送はいたしかねます。

※ご来場者の安全確保のため、災害や天候により、やむをえずイベントが変更・中止になる場合がございます。中止の場合の払い戻し方法は、決定次第Zaikoよりご案内いたします。

●第1回開店日が7月19日（日）に決定！6/15よりチケット販売開始！

藤沢周さん×武田砂鉄さんトークイベント「いま、本を書く理由、読む理由。」

図書新聞の編集者を経て1993年に「ゾーンを左に曲がれ」（『死亡遊戯』と改題）を「文藝」に発表してデビューした藤沢周さんと、やはり元編集者（河出書房新社勤務）で2015年に初の単著『紋切型社会』を上梓した武田砂鉄さん。編集者から作家へ、しかも河出と縁が深いお⼆人が第1回「河出書店」に登場です。

この時代になぜ本を書いて、そして読むのかをテーマに、編集者時代の話から創作・雑誌連載の秘話、さらには出版社（主に河出）に対して「これだけは言いたい」ことまで、自在に語り合っていただきます。

本をつくる人、本を読む人、本を届ける人が、同じ場所で言葉を交わすための小さな書店「河出書店」。そのはじまりの夜を、ぜひ、お楽しみください。

藤沢周さんと武田砂鉄さんの「河出書房新社の窓から。」

日時：2026年7月19日（日） 17:30開場／18:00開演／19:30終了予定

【チケット情報】

■ 現地観覧チケット 4,950円（税込）

・河出書店への入店

・会場でのトークイベントに参加

・会場の本棚からお好きな河出文庫を2冊お選びいただけます

・河出書房新社 創業140周年記念トートバッグ（定価3,080円）をプレゼント

・定員：15名 ※完全予約制。定員を超えた場合は抽選

■ 配信＋選書セットチケット 4,730円（税込） ※送料込み

・ライブ配信・アーカイブ配信で視聴

・ゲスト選書の河出文庫2冊

・河出書房新社 創業140周年記念トートバッグ（定価3,080円）をプレゼント、河出文庫2冊と一緒にご自宅にお届けします

■ 配信のみチケット 1,650円（税込）

・ライブ配信・アーカイブ配信で視聴

創業140周年記念トートバッグチケット販売サイト：https://kawade.zaiko.io/e/kawadeshoten1

●今後の開店予定も本日公開！

第2回トークイベント：松田いりのさん×原宿さん 【8月8日（土）予定】第3回トークイベント：柴田元幸さん×岸本佐知子さん 【9月予定】第4回～：斉藤壮馬さん、斎藤真理子さんほか、本にまつわる多彩なゲストによる企画を予定しています。

※各回の詳細、チケット販売情報は「河出書店」特設サイトにて順次公開します。

※ ゲスト・日程は変更になる場合があります。

「河出書店」特設サイト：https://www.kawade.co.jp/kawadeshoten2026/(https://www.kawade.co.jp/kawadeshoten2026/)

●河出書房新社の創業140周年記念企画にぜひご注目ください！

○河出書房新社 創業140周年記念オリジナルグッズ特設ページ

https://web.kawade.co.jp/sp140th_goods/

○河出オンラインショップ｜140周年記念オリジナルグッズページ

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kawade-onlineshop/b2cfbdd0bd.html

○河出書房新社 創業140周年記念特設ページ

https://web.kawade.co.jp/sp140th/