横浜美術館「毛利悠子　Recompose ― 第60回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館帰国展」2026年7月24日（金）～11月23日（月・祝）

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団第60回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館「Compose」展示風景（2024年）（主催：国際交流基金） 撮影：久家靖秀

概要

毛利悠子（1980年神奈川県生まれ）は、2024年のヴェネチア・ビエンナーレに日本館代表作家として参加し、国際交流基金のコミッション、イ・スッキョンのキュレーションのもと、個展「Compose」を開催しました。現地で大きな話題を呼んだこの展覧会が、横浜に凱旋します。

毛利は、磁力、重力、空気のゆらぎといった自然現象をメインモチーフに、身のまわりのもの（人工物／自然物）や機器を組み合わせたオブジェを介して、不規則な動きやノイズ音を現出させるインスタレーションで知られるアーティストです。それらの作品には、そこかしこに遍在するエネルギー、ものとものの間の目に見えない関わりあいや循環といった、私たちが普段見過ごしがちな自然の摂理が、ユーモアの感覚を交えて表現されています。

ヴェネチアでの展覧会のタイトル「Compose」は、作曲、構築を意味しますが、語源をたどるとcom＝共に、pose＝置く、の2語を組み合わせた言葉です。もの同士の関わりと、それらが生み出す力を主題に制作を続けてきた毛利は、この展覧会において、コロナ禍や各地での紛争などさまざまなレベルで分断の危機にさらされているこの世界に向け、「共存」「共生」の意味をあらためて問いかけました。

展示は、毛利が継続的に取り組んできた2つのシリーズにより構成されます。ひとつは、毛利が10年以上にわたって取り組んでいる「モレモレ」。東京の地下鉄構内の各所で頻発する水漏れと、それを駅員たちが手近な道具を使って対処するさまに想を得たもので、さまざまな日用品を用いて、即興的な水の循環システムが形づくられます。もうひとつのシリーズは、果物をモチーフとした「デコンポジション」。電極を刺された果物がゆっくりと朽ちていく過程で、その水分量の変化によって不規則な音と光が生み出されます。両者に共通するモチーフは、水。その循環や変容を可視化したこれらの作品は、空間全体に拡がる光、音、匂いもあいまって、わたしたちの五感に強く、かつ柔らかく、働きかけます。

ヴェネチアでの展示から2年を経て、横浜美術館で再構築（recompose）される毛利悠子展にご期待ください。

展示作品紹介

撮影：久家靖秀モレモレ（More More［Leaky］）

東京の地下鉄構内の各所で頻発する水漏れと、それを駅員たちが手近な道具を使って対処するさまに想を得た彫刻シリーズ。さまざまな日用品を使って、即興的な水の循環システムが形づくられる。

撮影：久家靖秀デコンポジション（Decomposition）

テーブルに置かれたいろいろな果物が、時間をかけてゆっくりと朽ちていく。果物に刺された電極をとおして、内部の水分量の変化にともなって不規則な音や光が生み出される。

【第60回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館「Compose」展キュレーターノートより（抜粋）】

「Compose」の原義は「com・pose＝共に・置く（place together）」とされている。

「Compose」展は、コロナ禍後の分断、争い、地球規模の課題や危機に直面する世界において、ばらばらになった人々があらためて共に置かれ、住まうことの意味を問いかける。人々はどのようにして「危機」において創造性を与えられるのか。それこそが、予期せぬ水漏れに立ち向かう駅員の姿を見た毛利が作品を着想するに至った背景にある。水漏れは完全には修復されることなく、フルーツはやがて朽ちてコンポスト（堆肥）となってゆく。しかし、こうした小さな営みにこそ、私たちの慎ましい創造性がもたらす希望の鱗片があるのだ。

――イ・スッキョン

作家プロフィール

撮影：竹久直樹毛利悠子 Yuko Mohri

1980年神奈川県生まれ。

既製品、ファウンド・オブジェ、自作の装置を組み合わせ、構築へのアプローチではなく、環境などの諸条件により変化していく「出来事」にフォーカスしたインスタレーション、彫刻を制作。電子回路によって生み出されるエネルギーが、作品のコンポジションを通じて乱反射することで、日々生起する予測できない諸現象やより大きな世界構造に潜在する複雑性の断片を、視覚や聴覚、またときには触覚を通じて鑑賞者に伝える。

近年の展覧会個展- 「Entanglements」（Pirelli HangarBicocca、ミラノ、2025年／Centro Botin、サンタンデール、2026年）- 「Piano Solo: 12th January, 1900」（国立現代美術館ソウル館、ソウル、2025年）- 「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×⽑利悠子 ピュシスについて」（アーティゾン美術館、東京、2024年）- 「More and More」（Aranya Art Center、秦皇島、2024年）

国際展- 「第60回ヴェネチア・ビエンナーレ」（ヴェネチア、2024年）- 「第14回光州ビエンナーレ」（光州、2023年）- 「第23回シドニー・ビエンナーレ」（シドニー、2022年）- 「第34回サンパウロ・ビエンナーレ」（サンパウロ、2021年）

受賞歴- 日産アートアワードグランプリ（2015年）- 神奈川文化賞未来賞（2016年）- 第67回芸術選奨文部科学大臣新人賞（2017年）- カルダー賞（2026年）

詳細を見る :https://yokohama.art.museum/exhibition/202607_mohriyuko

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14302/table/1530_1_ebc594bd69aee4cb7be782e57af34f80.jpg?v=202606171251 ]

※関連イベント等の展覧会の詳細は、ウェブサイトにて随時ご案内します。

https://yokohama.art.museum/exhibition/202607_mohriyuko

ポスターデザイン：米山菜津子