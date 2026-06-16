タテヨミカラーコミックレーベル「ボル恋TOON」新作「捨て駒の花嫁は、夫の秘密を知っている」 6月16日（火）よりピッコマにて独占先行配信開始！

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、タテヨミカラーコミックレーベル「ボル恋TOON」にて、新作「捨て駒の花嫁は、夫の秘密を知っている」を6月16日（火）より株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金在龍）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて独占先行配信を開始したことをお知らせいたします。



「ボル恋TOON」は、オトナ女性向けのドラマチックな物語を楽しめるタテヨミカラーコミックレーベルです。当社がこれまで制作してきた恋愛ドラマアプリシリーズ「ボル恋」で培ったノウハウを活かし、イケメンとの純愛ラブストーリーやスカッと感を楽しめる作品をお届けいたします。

本作「捨て駒の花嫁は、夫の秘密を知っている」は、侯爵家の婚外子として不遇な環境で育った主人公・アストリッドと、ドラゴンを操ると噂される辺境伯・キャシアンとの政略結婚から始まるロマンスファンタジーです。父からの密命を背負うアストリッドと、誰にも言えない秘密を抱えたキャシアン。望まぬ結婚から始まった二人が、互いの不器用な優しさや深い愛情に触れて惹かれ合い、運命と陰謀に立ち向かっていく姿を、タテヨミカラーコミックならではの美麗な表現で描きます。

本作はピッコマにて、6月16日（火）より独占先行配信を開始いたします。初回は一挙16話の公開となり、以降毎週1話ずつの更新を予定しております。 「ボル恋TOON」は今後もドラマチックな物語をフルカラーでお届けしてまいります。今後の配信作品にもぜひご注目ください。

タテヨミカラーコミックレーベル「ボル恋TOON」公式LINE ： https://lin.ee/DhrAAlP(https://lin.ee/DhrAAlP)

ボル恋comic＆ボル恋TOON編集部公式X（@volkoicomic） ： https://x.com/volkoicomic(https://x.com/volkoicomic)

「捨て駒の花嫁は、夫の秘密を知っている」作品概要

タイトル：捨て駒の花嫁は、夫の秘密を知っている

＜企画・原作・監修・制作＞ ボルテージ

＜脚本＞柊平ハルモ ＜ネーム＞Sera

＜メインキャラクターデザイン＞よしざわ未菜子

＜線画・背景・着彩・仕上げ・サブキャラクターデザイン＞拓思文化

＜あらすじ＞

―虐げられた娘と謎多き辺境伯の、秘密をめぐる政略結婚―

侯爵の婚外子として虐げられて育ったアストリッドは、ドラゴンが出没する辺境を治め、ドラゴンを操る力があると噂されるヴァルリック家へ政略結婚で嫁ぐこととなる。 だがその裏で、父から「ヴァルリックの弱みを握れ」という密命が下されていた。警戒心が強く冷たい夫・キャシアンと暮らすうちに、アストリッドはその不器用な優しさに触れ、次第に心が揺れていく。 そんな中、ある出来事をきっかけに――彼自身がドラゴンに変身できるという、誰にも知られてはならない秘密を知ってしまい……？

「捨て駒の花嫁は、夫の秘密を知っている 」のみどころを紹介

1. 秘密を抱えたふたりが惹かれ合う、

政略結婚ロマンス

密命を背負うアストリッドと、大きな秘密を抱えたキャシアン。望まぬ結婚から始まったふたりの、じれったくも胸を打つ恋模様に注目！

2. 夫となった謎多き無骨な辺境伯の、抗えない魅力

冷たく見えて、不器用な優しさと深い愛情を秘めたキャシアン。孤独を抱えた彼が、アストリッドにだけ見せる特別な表情や、一途な想いにも注目！

3.不遇な花嫁が、運命に立ち向かう成長物語

虐げられて生きてきたアストリッドが、夫の“ドラゴンの秘密”と渦巻く陰謀に向き合いながら、自分の居場所と誇りを掴んでいく姿に注目！

2026年6月16日（火）よりピッコマにて独占先行配信！

配信URL : https://piccoma.com/web/product/210512?etype=episode

16話一挙公開。毎週1話更新（予定）

※ほか電子コミック書店でも順次配信予定です。

タテヨミカラーコミックレーベル「ボル恋TOON」

オトナ女子に向けたフルカラーでドラマチックな物語を楽しめるタテヨミカラーコミックレーベルです。「ボル恋」作品のコミカライズや、オリジナル作品の配信しております。

タテヨミカラーコミックとは……主にスマートデバイスでの閲覧を想定して作られた、オールカラー・縦スクロールが特徴のコミックです。

タテヨミカラーコミックレーベル「ボル恋TOON」公式LINE ：

https://lin.ee/DhrAAlP(https://lin.ee/DhrAAlP)

ボル恋comic＆ボル恋TOON編集部公式X（@volkoicomic） ：

https://x.com/volkoicomic(https://x.com/volkoicomic)

「不敵な美女～冷酷社長と私の結婚契約～」好評配信中

タイトル：不敵な美女～冷酷社長と私の結婚契約～

企画・原作・監修・制作 ボルテージ

＜あらすじ＞

【醜い顔】のせいで誰からも愛されず、どん底を生きてきた鈴木凛子。

けれど、下劣なイジメによって死にかけたその日……

大企業の冷酷な御曹司・黒龍零士に命を救われ、全身整形で【絶世の美女】へと大変身――!?

出会ったばかりの零士と【偽装結婚】し、全く別の人生を生きることになり…。

セレブの世界で巻き起こる嫉妬と陰謀、この結婚に隠された秘密。

「でも、負けない。今度こそ幸せになってみせる」

どん底から、勝ち組へ――整形美女の、キケンで甘美な人生リベンジが今、始まる！

※「不敵な美女～冷酷社長と私の結婚契約～」はLINEマンガ、ebookjapan、ぼるコミ、コミックシーモア、めちゃコミック、Renta!ほかにて好評配信中です。

「このキスは演技じゃないから」好評配信中

タイトル：このキスは演技じゃないから

企画・原作・監修・制作 ボルテージ

＜あらすじ＞

かつて天才子役として名を馳せていた藍原澄は、主演舞台の公演当日に舞台に

現れることなく、ドタキャン女優として一瞬にして週刊誌や世間を騒がせた。

しかしそれは、親友に仕組まれた罠だった……。数年後、世間から隠れるようにして生きる澄の前に、かつての親友で自分を陥れた張本人・藤崎ゆりが現れる。

澄は女優として第一線を歩むゆりに復讐をするため、再び芸能界に戻る決意をする。「やっぱり私には、演技しかない」圧倒的な逆風の中、窮地を救ってくれた

人気俳優・真木耀介との共演をきっかけに、二人は次第に心を通わせていき……

レーベル新作 「王子様の発情スイッチ～呪いを解くまで終われません！～ 」コミックシーモアにて好評配信中

タイトル：王子様の発情スイッチ～呪いを解くまで終われません！～

＜企画・原作・監修・制作＞ ボルテージ

＜脚本＞ さくら蒼 ＜ネーム＞ 那須透真 ＜制作＞ CAT-CreativeGroup

＜あらすじ＞

「その呪い、解かせていただきます」

記憶を失っていく母の病を治すため呪術師として日銭を稼いでいたセリスは、発情する呪いにかかった王子テオドールと出会う。お金のため、文字通り”身体を張って”彼の呪いを解く「お抱え呪術師」となったセリス。

次々と襲いかかる奇妙でＨな呪いと、熾烈な王宮の権力争い。様々な魔の手が迫る中、セリスとテオドールは次第に真実の愛に気づいていく。しかし、母の記憶が戻った時、セリスもまた忌まわしき呪縛の渦中にいたことが判明して──

不幸体質なイケメン王子×やれやれ系美女呪術師のちょっぴりＨなドタバタラブコメディ☆

※当社は社会的責任を果たす企業として、コンプライアンスとガバナンスを重要課題と位置付けております。適宜各種配信プラットフォームが定めるレーティング基準、法令および社会規範を遵守した健全な運営体制を構築しております。また、必要に応じ、「ボル恋」等の一般向けコンテンツとは明確にブランドを切り分けて(ゾーニング)展開いたします。これにより、お客様がご自身のニーズに合った作品を適切かつ安心して選択できる環境を確保いたします。

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）