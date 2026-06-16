【トマム】見た目はジェラート、食べればポテサラ！？全8種のフレーバーを味わう「ポテサラジェラートショップ」オープン

星野リゾートポテサラジェラートショップの全景

北海道の大地を感じるネイチャーワンダーリゾート「星野リゾート トマム」では、2026年9月1日～10月31日の期間、見た目はジェラート、食べればポテサラ！？全8種のフレーバーを味わう「ポテサラジェラートショップ」をオープンします。まるで本物のジェラートのような見た目、食べると実はポテトサラダ、それが「ポテサラジェラート」です。品種ごとの色や味わいの違いを感じることができる8種のフレーバーを提供します。今年は新たに「ファーム星野（＊1）」の乳製品をアクセントに、複数のポテサラを一度に味わえる「ポテサラジェラートパフェ」が登場。カラフルなじゃがいもやジェラートに彩られたポップな空間で、味覚でも視覚でも秋を堪能できるイベントです。

＊1「旅×農業」をコンセプトに、当リゾートで展開している農業プロジェクト

背景

北海道はじゃがいもの生産量が全国1位（＊2）を誇ります。品種が豊富で、糖度の高いものや、鮮やかな紫⾊やピンク⾊をしているものもあります（＊3）。馴染みのあるじゃがいもですが、味でも見た目でも新たな楽しみ方を知ってほしいという想いから、当リゾートでは2019年に「ポテサラジェラート」の提供を開始しました。

＊2 参考：農林水産省ホームページ「令和7年産春植えばれいしょの作付面積、収穫量及び出荷量」(https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_yasai/)

＊3 北海道農政部生産振興局農産振興課ホームページ (https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/nsk/potato/potato-hinsyu.html)

ポテサラジェラートショップの特徴1 色や味わいの違いを楽しめる全8種の「ポテサラジェラート」全8種類のポテサラジェラート

「男爵（だんしゃく）いも」、「インカのめざめ」、「キタアカリ」、「メークイン」、「シャドークイーン」、「ノーザンルビー」をベースに全8種類を提供します。同じ「じゃがいも」でありながら、品種ごとに風味や食感、色が異なるので、それぞれの特徴に合わせたトッピングを用意しました。例えば、ほくほくとした食感や自然の甘みをもつ男爵いもには鮭やいくらを合わせます。また、甘みの強いインカのめざめにはあずきを組み合わせ、スイーツ感覚に仕上げました。ごはん系からスイーツ系、王道から予想外な味まで、食べ比べるのもおすすめです。また、紫色のシャドークイーンやピンク色のノーザンルビーの、カラフルな色味も楽しめます。

＜全8種の紹介＞

・男爵いも×サーモン×いくら

・インカのめざめ×あずき×いちご

・インカのめざめ×栗×黒ゴマ

・キタアカリ×かにみそ

・メークイン×塩昆布×とろろ昆布

・メークイン×ジェノベーゼ×生ハム

・シャドークイーン×クリームチーズ

・ノーザンルビー×マッシュルーム

2 「ポテサラジェラートパフェ」が登場【NEW】ポテサラジェラートパフェポテサラジェラートパフェ イラスト

品種ごとの風味や色合いの違いを一度に楽しんでいただきたいという想いから、「ポテサラジェラートパフェ」が誕生しました。 インカのめざめやシャドークイーンなどを重ねた色鮮やかな層に、フルーツやレモンジュレの爽やかな酸味をプラス。さらにファーム星野のヨーグルトで味わいを軽やかに引き立て、ポテサラなのに食べると新感覚のスイーツに。一度に複数の品種を堪能できる、贅沢なパフェに仕上げました。

3 カラフルなじゃがいもやポテサラジェラートに彩られた空間提供するじゃがいもやポテサラジェラートをモチーフに彩られた店内

店内は、ジェラートをモチーフにしたライトやオブジェ、じゃがいものクッションなどで彩られ、ポップで愛らしい空間が広がります。また、色とりどりのポテサラジェラートが並ぶショーケースがあり、ワクワクしながらメニューを選ぶ時間も楽しみのひとつ。カラフルなじゃがいもやジェラートに満ち溢れた空間で、味覚でも視覚でも楽しめます。

「ポテサラジェラートショップ」概要

期間 ：2026年9月1日～10月31日

料金 ：8種各500円（税込）

ポテサラジェラートパフェ1,400円（税込） ＊数量限定

時間 ：10:00～15:00

場所 ：トマム ザ・タワー by 星野リゾート内ラウンジ Lounge yukkuyukku

対象 ：宿泊、日帰り客

備考 ：仕入れ状況により料理内容や食材一部が変更になる場合があります。

星野リゾート トマム星野リゾート トマム 秋の全景

北海道のほぼ中心に位置する滞在型リゾートです。「トマム ザ・タワー」「リゾナーレトマム」の2つ

のホテルを中心に、四季を通して北海道を体感できるアクティビティが楽しめます。リゾナーレトマム

は、全室広さ100平方メートル を超えるスイートルームには展望ジェットバスとプライベートサウナを完備し、ゆったりと豊かな時間を過ごせます。コンセプトは「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」。緑あふれる時期には、雲海テラスやファームエリア、冬には全29コースを誇るスキー場や幻想的な雪と氷の街「アイスヴィレッジ」などがあり、四季を通じて楽しみが尽きないリゾートです。

所在地 ：〒079-2204 北海道勇払郡占冠村字中トマム

電話 ：0167-58-1111（代表電話）

客室数 ：735室（トマム ザ・タワー535室、リゾナーレトマム200室）

チェックイン ：15:00～／チェックアウト：～11:00

料金 ：トマム ザ・タワー1泊12,900円～、リゾナーレトマム1泊26,100円～

（いずれも2名1室利用時1名あたり、税サービス料込、朝食付）

アクセス ：新千歳空港から車で約100分、JRで約90分

（乗り換えありトマム駅より無料送迎バスあり予約不要）

URL ：https://www.snowtomamu.jp

リゾナーレとは

「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。コンセプトは、夢

中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビテ

ィ、地域・季節ならではの体験を通して、訪れる方々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供します。

現在は、2025年12月開業の「リゾナーレ下関」を含め、国内外で8施設を展開。さらに2027年には、

「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/

公式Instagram：@hoshinoresorts.risonare

リゾナーレブランドは国内外に8施設展開

https://www.youtube.com/watch?v=H5DeHXuDO2Y