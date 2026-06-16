吉岡里帆が永野の初監督作『MAD MASK』を深掘り！　海外映画祭受賞の裏側、出演俳優・金子ノブアキとのエピソードも明かす。J-WAVE『UR LIFESTYLE COLLEGE』6/21（日）放送

株式会社J-WAVEゲストの永野と、J-WAVE『UR LIFESTYLE COLLEGE』ナビゲーターの吉岡里帆

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）で毎週日曜18:00～18:54に吉岡里帆がお届けしている番組『UR LIFESTYLE COLLEGE』。6月21日（日）の放送には、映画監督としても活躍の幅を広げるお笑い芸人・永野がゲスト出演します。

番組冒頭では、吉岡がデビュー間もない頃に永野からかけられた言葉を振り返る場面も。当時、慣れない現場で緊張していた吉岡に、永野が何気なくかけた言葉が、今も吉岡の中で大切な支えになっていると明かします。

さらにトークは、永野の初監督作品『MAD MASK』へ。ブラジルで開催された世界的ジャンル映画祭「Fantaspoa」にて、ミッドナイト部門最優秀作品賞を受賞した本作。永野は、インディーズ作品として限られた環境の中で制作された同作が海外で評価されたことへの驚きや、出演・音楽を担当した金子ノブアキとの受賞をめぐるエピソードを振り返ります。

作品を鑑賞した吉岡は、永野ならではの表現や映像、音楽、キャスティングに強く惹き込まれたと語ります。番組では、90年代カルチャーや音楽への愛、作品づくりに込めたこだわり、個性豊かな出演者・スタッフとの制作秘話など、創作の背景にも迫ります。

このほか、永野が今後の映画制作についても言及。初監督作を経て、次にどのような表現へ向かおうとしているのか、その構想の一端を語ります。

番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260621180000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260621180000)

■番組概要

放送局：J-WAVE（81.3FM）

番組名：UR LIFESTYLE COLLEGE

放送日時：2026年6月21日（日）18:00～18:54

ナビゲーター：吉岡里帆

ゲスト：永野

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/lscollege/

番組X：https://twitter.com/lifestyle_ur

番組Instagram：https://www.instagram.com/lifestyle_ur813/

『UR LIFESTYLE COLLEGE』は、心地よい音楽とともに、より良いライフスタイルを考える吉岡里帆がお届けする54分間の番組です。より豊かなライフスタイル、より良い生き方とは？ 自然とのふれあい、生きた街の音、素敵な本や映画、音楽、そして、人とのつながり……さまざまなジャンルのゲストと考えていきます。