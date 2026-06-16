『OUTDOOR PRODUCTS』のフラワーミッフィーデザインが登場！人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」にて2026年6月19日(金)より発売！

ベネリック株式会社※画像はイメージです※画像はイメージです

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)の運営する、オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」では、2026年6月19日(金)より、ライフスタイルブランド「OUTDOOR PRODUCTS」のフラワーミッフィー限定デザイン「Flower Miffy・OUTDOOR PRODUCTS デイパック マーガレット」と「Flower Miffy・OUTDOOR PRODUCTS ショルダーバッグ マーガレット」を発売いたします。

■新商品について

アメリカ発の日用品を幅広く展開するライフスタイルブランド「OUTDOOR PRODUCTS」の、フラワーミッフィー限定デザインのデイパックとショルダーバッグを、2026年6月19日(金)より発売いたします。

デイパックとショルダーバッグは、いずれもシンプルなデザインでありながら、表面にミッフィーのお顔とオレンジのマーガレットをあしらった織ネームと、「Flower Miffy」のロゴが入った、表面はオレンジ、裏面は水色のバイカラーの引手をアクセントにしており、内生地はミッフィーとオレンジや水色が鮮やかなマーガレットの総柄デザインに仕上げました。

世代を問わずさまざまなシーンで活躍する定番のデイパックは、A4サイズのクリアファイルやノートPC、側面のメッシュポケットに500mlのペットボトルを収納できる日常使いにおすすめな商品です。

縦型でマチのあるショルダーバッグは、お財布やハンカチなどが入るサイズで、表面は小物の収納に便利なメッシュポケット付きです。

機能性とデザイン性を兼ね備えた、フラワーミッフィー限定「OUTDOOR PRODUCTS」のデイパックとショルダーバッグで、夏の旅行やお出かけを楽しみませんか。

■商品詳細内生地デザイン (デイパック)サイドファスナー付き引手 (デイパック)

商品名 ：Flower Miffy・OUTDOOR PRODUCTS デイパック マーガレット

価 格 ：9,790円(税込)

サイズ ：約W290×H450×D140mm

素 材 ：ポリエステル

備 考 ：フラワーミッフィーオンラインショップでは、アートフラワーとセットでの販売(10,230円/税込)です。

内生地デザイン (ショルダーバッグ)引手 (ショルダーバッグ)

商品名 ：Flower Miffy・OUTDOOR PRODUCTS ショルダーバッグ マーガレット

価 格 ：4,400円(税込)

サイズ ：約W160×H200×D40mm

素 材 ：ポリエステル

備 考 ：フラワーミッフィーオンラインショップでは、アートフラワーとセットでの販売(4,840円/税込)です。

販売店舗：全国のフラワーミッフィー、フラワーミッフィーオンラインショップ

発売日：2026年6月19日(金)

■「OUTDOOR PRODUCTS」について

1973年に米国ロサンゼルスで誕生したアウトドアブランド。頑丈なコーデュラ(R)ナイロン生地を使用した、「デイパックの代名詞」とも言われる“452”モデルをはじめ、現在ではバッグに加え、カジュアルウェア、アンダーウェア、シューズ、時計、ステーショナリーなどの日用品を幅広く展開するトータルライフスタイルブランドとして、世界60カ国以上で愛されています。

OUTDOOR PRODUCTS公式サイト：https://www.outdoorproducts.jp/

■フラワーミッフィーについて

オランダの人気絵本シリーズミッフィーのお花屋さん。女子心が弾むかわいいフラワーアレンジメントや、ここでしか買えないグッズなどを取り揃えています。ミッフィーのかわいらしいオリジナルドリンクをお楽しみいただける「フラワーミッフィー ジュースガーデン」も浅草店、大阪・天王寺ミオ店で展開しています。

公式サイト：https://benelic.com/flowermiffy/

X：https://x.com/FlowerMiffy

Instagram：https://www.instagram.com/flower_miffy_official/

フラワーミッフィー オンラインショップ：https://www.benelic-flower.com/

■店舗情報

店名：フラワーミッフィー サンシャインシティアルパ店

住所：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティアルパ1Ｆ

店名：フラワーミッフィー 浅草店

住所：東京都台東区雷門2-19-7 相磯ビル1F

※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設

店名：フラワーミッフィー 天王寺ミオ店

住所：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ 本館6F

※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設

店名：フラワーミッフィー ルクア大阪店

住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 8F



Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com