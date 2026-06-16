『OUTDOOR PRODUCTS』のフラワーミッフィーデザインが登場！人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」にて2026年6月19日(金)より発売！
※画像はイメージです
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ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)の運営する、オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」では、2026年6月19日(金)より、ライフスタイルブランド「OUTDOOR PRODUCTS」のフラワーミッフィー限定デザイン「Flower Miffy・OUTDOOR PRODUCTS デイパック マーガレット」と「Flower Miffy・OUTDOOR PRODUCTS ショルダーバッグ マーガレット」を発売いたします。
■新商品について
アメリカ発の日用品を幅広く展開するライフスタイルブランド「OUTDOOR PRODUCTS」の、フラワーミッフィー限定デザインのデイパックとショルダーバッグを、2026年6月19日(金)より発売いたします。
デイパックとショルダーバッグは、いずれもシンプルなデザインでありながら、表面にミッフィーのお顔とオレンジのマーガレットをあしらった織ネームと、「Flower Miffy」のロゴが入った、表面はオレンジ、裏面は水色のバイカラーの引手をアクセントにしており、内生地はミッフィーとオレンジや水色が鮮やかなマーガレットの総柄デザインに仕上げました。
世代を問わずさまざまなシーンで活躍する定番のデイパックは、A4サイズのクリアファイルやノートPC、側面のメッシュポケットに500mlのペットボトルを収納できる日常使いにおすすめな商品です。
縦型でマチのあるショルダーバッグは、お財布やハンカチなどが入るサイズで、表面は小物の収納に便利なメッシュポケット付きです。
機能性とデザイン性を兼ね備えた、フラワーミッフィー限定「OUTDOOR PRODUCTS」のデイパックとショルダーバッグで、夏の旅行やお出かけを楽しみませんか。
■商品詳細
内生地デザイン (デイパック)
サイドファスナー付き
引手 (デイパック)
商品名 ：Flower Miffy・OUTDOOR PRODUCTS デイパック マーガレット
価 格 ：9,790円(税込)
サイズ ：約W290×H450×D140mm
素 材 ：ポリエステル
備 考 ：フラワーミッフィーオンラインショップでは、アートフラワーとセットでの販売(10,230円/税込)です。
内生地デザイン (ショルダーバッグ)
引手 (ショルダーバッグ)
商品名 ：Flower Miffy・OUTDOOR PRODUCTS ショルダーバッグ マーガレット
価 格 ：4,400円(税込)
サイズ ：約W160×H200×D40mm
素 材 ：ポリエステル
備 考 ：フラワーミッフィーオンラインショップでは、アートフラワーとセットでの販売(4,840円/税込)です。
販売店舗：全国のフラワーミッフィー、フラワーミッフィーオンラインショップ
発売日：2026年6月19日(金)
■「OUTDOOR PRODUCTS」について
1973年に米国ロサンゼルスで誕生したアウトドアブランド。頑丈なコーデュラ(R)ナイロン生地を使用した、「デイパックの代名詞」とも言われる“452”モデルをはじめ、現在ではバッグに加え、カジュアルウェア、アンダーウェア、シューズ、時計、ステーショナリーなどの日用品を幅広く展開するトータルライフスタイルブランドとして、世界60カ国以上で愛されています。
OUTDOOR PRODUCTS公式サイト：https://www.outdoorproducts.jp/
■フラワーミッフィーについて
オランダの人気絵本シリーズミッフィーのお花屋さん。女子心が弾むかわいいフラワーアレンジメントや、ここでしか買えないグッズなどを取り揃えています。ミッフィーのかわいらしいオリジナルドリンクをお楽しみいただける「フラワーミッフィー ジュースガーデン」も浅草店、大阪・天王寺ミオ店で展開しています。
公式サイト：https://benelic.com/flowermiffy/
X：https://x.com/FlowerMiffy
Instagram：https://www.instagram.com/flower_miffy_official/
フラワーミッフィー オンラインショップ：https://www.benelic-flower.com/
■店舗情報
店名：フラワーミッフィー サンシャインシティアルパ店
住所：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティアルパ1Ｆ
店名：フラワーミッフィー 浅草店
住所：東京都台東区雷門2-19-7 相磯ビル1F
※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設
店名：フラワーミッフィー 天王寺ミオ店
住所：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ 本館6F
※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設
店名：フラワーミッフィー ルクア大阪店
住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 8F
Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com