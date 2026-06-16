【アニメ化で人気】『拷問バイトくんの日常』水着姿の夏グッズ復刻販売が決定！

株式会社白泉社(C)次見やをら／白泉社

今年1月からのTVアニメ放送をきっかけに、原作もさらなる盛り上がりを見せる『拷問バイトくんの日常』。6月29日予定の最新第8巻の発売にあわせ、夏を満喫できる人気グッズの再販売が決定いたしました。過去に描きおろされた水着姿のセロ・シウ・ミケ・ヒューのアクスタ&缶バッジが期間限定で再び登場します。

グッズは6月30日から7月13日までの期間中、ヤングアニマルWebストアにて受注販売いたします。コミックス第1巻または最新第8巻とのセットでのみ注文可能です。アニメをきっかけに『拷問バイトくんの日常』に興味を持ってくださった方も、当時手に入れられなかった方も、この機会にぜひ原作コミックスと限定グッズをお手元にお迎えください。

復刻グッズセット

1. 常夏ゆらゆらアクリルスタンド（選べる1種）＋単行本セット（1巻／8巻）

価格：\4,070円（税込）

水着姿の4人の揺れる癒し系アクスタ。過酷な拷問仕事をひととき忘れるかのように、ゆらゆらリラックスしています。キーホルダー部分はオーロラ加工できらめく特別仕様です。全4種の中から、キャラクターを指定してご購入いただけます。

2.常夏オーロラ缶バッジセット（4種セット）＋単行本セット（1巻／8巻）

価格：\3,190円（税込）

バカンスを楽しむバイトくんたちのイラストを、それぞれ魅力的な缶バッジに仕上げました。背景にはオーロラ加工が施され、4人の表情をキラキラ引き立てます。ファン必携の4種まとめセットです。

3. フルコンプリートセット（1巻／8巻）

価格：\15,950円（税込）

アクスタ4種と缶バッジ、単行本がコンプリートされたセットもご用意しました。

受注期間

2026年6月30日（火）～7月13日（月）

販売場所

ヤングアニマルWebストアの限定販売（6月30日0時オープン）

https://store.younganimal.com/pages/goumon-baito-kun-re-2606

【ご注意】

● 本商品は受注生産限定です。受注期間終了後の販売は予定しておりません。

● 商品の発送は2026年8月末を予定しております。

『拷問バイトくんの日常』について

殺しや拷問がひとつの“お仕事”として成り立っている世界。拷問会社で働くアルバイトのセロは、先輩のシウとともに、日々楽しく拷問にいそしんでいた。新人バイトのミケとヒューも加わり、ゆかいな拷問ライフは続く！ SNSで大人気＆同人版が即完売の超話題作が連載化！アナタの性癖に刺さる、ちょっぴりダークなお仕事コメディ！2026年1月から3月までTVアニメ放映。

公式アカウント 作品公式 X（Twitter）： @GOUMON_BAITO(https://x.com/goumon_baito)

次見やをらX（Twitter）： @Cuenta__Atras(https://x.com/cuenta__atras)

アニメ公式X（Twitter）：@goumonbt_anime(https://x.com/goumonbt_anime)

コミックス情報 『拷問バイトくんの日常』１～８巻好評発売中

『拷問バイトくんの日常 8』（次見やをら／著 白泉社）書影拷問バイトくんの日常 8

■著者名： 次見やをら

■ISBNコード：9784592166900

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2026.6.29

TVアニメでも旋風を巻き起こした超話題作!!

拷問会社で働くセロと先輩のシウ、新人のミケとヒューの４人。

仕事相手との繋がりもさらに深まっていき、ときに店番を手伝ったり、恋愛相談(!?）に乗ったりと大忙し！

アットホームでゆる～い日常と、ハードな裏側がどっちも楽しい！

これからも日々を駆け抜けていく、ホットでダークなお仕事コメディ★

『拷問バイトくんの日常 1』（次見やをら／著 白泉社）書影拷問バイトくんの日常 1

■著者名： 次見やをら

■ISBNコード：9784592165323

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2023.4.28

Twitter・pixivで話題騒然＆同人版が即完売のブラックコメディがついに単行本化！ここは殺しや拷問が合法化された世界。拷問会社で働くアルバイトのセロは、先輩のシウとともに、日々楽しく拷問にいそしんでいた。そこに新人バイトのミケとヒューも加わって――？アットホームでゆる～い職場と、エグい拷問のギャップに中毒者続出！

アナタの性癖にぶっ刺さる、ちょっぴりダークなお仕事コメディ★