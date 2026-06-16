PARCO MUSEUM TOKYOがウルトラマンシリーズ60周年を記念した企画展「SHUWATCH with U」を開催

株式会社パルコ(C)Vance Yuan courtesy of NANZUKA (C)TSUBURAYA PRODUCTIONS

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、以下、パルコ)は、株式会社円谷プロダクションの協力の下、渋谷PARCO 4F「PARCO MUSEUM TOKYO (パルコミュージアムトーキョー)」にて、ウルトラマンシリーズ60周年を記念した新たな企画展「SHUWATCH with U」を開催します。本展のキュレーションは、株式会社NANZUKAが担当します。

1966年に放送を開始した特撮TV番組『ウルトラマン』は、日本を代表するカルチャーとして世代や国境を越え、多様な領域へ影響を与え続けてきました。

本展では、その圧倒的なビジュアルイメージと精神性を起点に、12名の国内外で活躍するアーティストたちがそれぞれの視点で“ウルトラマン”を再解釈。絵画、立体など多彩な表現を通して、没入感のある新たな空間を展開します。

また、本展のキービジュアルには、ストリートグラフィティをベースに、透明感あふれる独自の表現で国際的に注目を集めるアーティストトVance Yuanの作品を起用しています。

ヒーローと怪獣、光と闇、想像力と未来。

日本発の巨大なイマジネーションは、いま再び、東京・渋谷から世界へ拡張していきます。

会場では、展覧会開催を記念した、展覧会記念商品の販売も行います。

※商品の詳細情報は、PARCO ART公式HP <https://art.parco.jp/>にて順次公開いたします。(https://art.parco.jp/>%E3%81%AB%E3%81%A6%E9%A0%86%E6%AC%A1%E5%85%AC%E9%96%8B%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)

展示概要

■タイトル

SHUWATCH with U

■会場/会期

PARCO MUSEUM TOKYO・渋谷PARCO 4F（東京都渋谷区宇田川町15-1）

2026年7月3日 (金)～8月3日(月) 11:00-21:00

※入場は閉場の30分前まで

※最終日18時閉場

※営業日時は変更となる場合がございます。渋谷PARCOの営業日時をご確認ください。

渋谷PARCO公式サイト：https://shibuya.parco.jp/

■入場料 ：一般 500円(税込)／※小学生以下無料、※その他、株主優待を含む割引対象外

■主催：PARCO

■キュレーション：NANZUKA

■協力：円谷プロダクション

(C)TSUBURAYA PRODUCTIONS

■デザイン：YAR

■展覧会公式HP：https://art.parco.jp/museumtokyo/detail/?id=1927

■NANZUKA公式HP：https://nanzuka.com/

■ウルトラマンシリーズ60周年公式サイト：https://60th.m-78.jp/

展示内容

1966年、“特撮の神様”円谷英二らが率いる円谷プロダクションによって生み出された『ウルトラマン』は、放送開始以来、単なるテレビシリーズを超え、日本のビジュアルカルチャーや想像力の原風景として、世代を越えて受け継がれてきました。

本展「SHUWATCH with U」では、国内外12名のアーティストが、それぞれの視点やスタイルを通して“ウルトラマン”を再解釈。絵画、立体、ファッションなど多彩な作品を通じて、ヒーローや怪獣に憧れた記憶と、現代の表現が交差する空間を展開します。

【参加アーティスト】

Jean Jullien（ジャン・ジュリアン）

Pex Pitakpong（ペックス・ピタックポン）

Roby Dwi Antono（ロビィ・ドゥウィ・アントノ）

Ron DeFelice（ロン・デフェリス）

Ryuichi Ohira（大平 龍一）

Ryunosuke Okazaki（岡崎 龍之祐）

Stickymonger（スティッキーモンガー）

Takeshi Masada（政田武史）

Tetsuya Nakamura（中村 哲也）

VANCE YUAN（ヴァンス ユアン）

UFO907（ユー・エフ・オー・ナイン・オー・セブン）

KOICHI SATO（佐藤貢一）

Spacium Beam (C)Ron DeFelice Courtesy of NANZUKA & AISHOBaltan Boy (C)Pex Pitakpong Courtesy of NANZUKAThe Shape of Light After Memory (C)Roby Dwi Antono Courtesy of NANZUKA時空光臨 (C)Tetsuya Nakamura Courtesy of NANZUKAバルタン星人 (C)Takeshi Masada Courtesy of NANZUKA & AISHOWhat’s in My Bag? (C)Stickymonger Courtesy of NANZUKA

※画像はイメージです。

※企画内容は予告なく変更となる場合がございます。

【作家たちの言葉】

ーRoby Dwi Antono

「この作品は、私の子ども時代のウルトラマンの記憶に捧げる、小さな祭壇のような存在です。彼は単に『見ていたヒーロー』ではなく、私の想像力を静かに形づくった光のような存在でした。」

ー岡崎龍之祐

「ウルトラマンへの憧れは、思い出として終わらない。子どもの遊びを通って身体に入った身振りが、いまも制作の中で反復される。私はその反復を、ただのノスタルジーではなく、祈りが続いている時間として扱いたい。」

ーVance Yuan

「幼かったあの頃、私たちには世界を変えるような本当の力はありませんでした。それでも、『自分たちが世界を守れる』と無邪気に信じていました。 ウルトラマンはただ怪獣と戦う存在ではありませんでした。彼はテレビの前の子供たちに、一歩踏み出す勇気と心の強さを与えてくれる存在だったのです。」

展覧会記念商品

本展では、展覧会開催を記念した、展覧会記念商品の販売を行います。

商品の詳細情報は、 PARCO ART公式HP<https://art.parco.jp/(https://art.parco.jp/)>をご確認ください。

※画像はイメージです。

※企画内容は予告なく変更となる場合がございます。

※購入制限を設ける場合がございます。

※商品の数には限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。

入場チケット

展覧会記念入場チケット（全7種）をランダムで配布いたします。

※7枚ご購入頂くことも可能です。その場合はコンプリートセットとして入場チケットを全種プレゼントいたします。

※再入場はできませんので予めご了承ください。

※画像はイメージです。

『ULTRA SUMMER in IKEBUKURO』

池袋PARCOは、2026年7月に60周年を迎える円谷プロダクションのヒーロー『ウルトラシリーズ』とのコラボレーション企画、「ULTRA SUMMER in IKEBUKURO」を2026年7月3日(金)より開催いたします。

本企画では、アーティスト「TAPPEI」を起用し、60周年を記念するオリジナルアパレル商品やTAPPEI×池袋PARCOのコラボＴシャツを扱うULTRAMAN LIMITED POP UP SHOPが登場いたします。さらに、期間中館内で商品をお買上いただいたお客様を対象として、スペシャルな商品が当たる抽選「ULTRA SUMMER CHANCE」や、TAPPEI描き下ろしビジュアルステッカーがもらえるレストランカフェノベルティなどウルトラマンシリーズ60周年にちなんだ様々な企画を開催いたします。

▶特設サイト：https://ikebukuro.parco.jp/page/ultra_summer/