「化学物質管理とサプライチェーン情報戦略」と題して、みずほ総合研究所 サステナビリティコンサルティング部 環境安全チーム 庭野 諒氏によるセミナーを2026年7月22日(水)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26363

[SSKセミナー]

【欧州サーキュラーエコノミー政策の最新潮流】

化学物質管理とサプライチェーン情報戦略

～再生材利用・循環阻害物質・情報連携の対応ポイント～

[講 師]

みずほ総合研究所 サステナビリティコンサルティング部

環境安全チーム シニアコンサルタント 庭野 諒 氏

※みずほ総合研究所はみずほ銀行内の組織の名称です

[日 時]

２０２６年７月２２日（水） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

欧州では、サーキュラーエコノミー政策の進展に伴い、化学物質管理の対象が、従来の有害性管理に加え、リユース・リサイクルを妨げる「循環阻害物質」へと広がりつつある。こうした変化は、エコデザイン規則やELV規則案を中心に具体化しつつあり、含有化学物質管理や再生材利用のあり方が重要な論点となっている。

本講演では、ELV規則案を中心に、再生材利用の拡大に伴い求められる化学物質管理の水準や、含有化学物質情報の把握・伝達に関する論点を整理する。あわせて、DPP等を見据えたサプライチェーン情報管理や、製品設計段階での物質選定など、企業に求められる実務対応を解説し、規制対応を起点とした事業機会の方向性を考察する。

１．サーキュラーエコノミー政策による化学物質管理の変化

２．循環阻害物質とは何か

３．ELV規則案における再生材利用と化学物質管理上の論点

４．先行分野における規制事例と対応動向

５．サプライチェーン情報管理を含む企業の実務対応・事業機会

６．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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