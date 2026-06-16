7月7日（火）から「アポカリプスホテルかりかり」発売を記念し、「書泉ブックタワー」（秋葉原）にて、竹本泉先生の複製原画＆グッズ販売のPOPUPSHOPを開催！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社書泉は、「アポカリプスホテルかりかり」の刊行を記念し、2026年7月7日（火）から7月20日（月）まで、書泉ブックタワー（東京・秋葉原）9階イベントスペースにて「アポカリプスホテルかりかり」刊行記念POP UP SHOPを開催いたします。本イベントでは、竹本泉先生による複製原画展示をはじめ、関連書籍、オリジナルグッズの販売を行います。

■『アポカリプスホテルかりかり』 POP UP SHOP in 書泉ブックタワー

開催概要

◎期間：2026年7月7日（火）～7月20日（月・祝）

◎会場：書泉ブックタワー9F イベントスペース

◎アクセス： JR（京浜東北線・山手線・総武線）・東京メトロ日比谷線・

つくばエクスプレス「秋葉原駅」

◎書店URL：https://www.shosen.co.jp/tower/

◎内容：

キャラクター原案・竹本泉先生によるイラスト展示ならびに、動画展示、および関連書籍販売、描き下ろしイラストによるキャラファイングラフの展示＆受注販売、各種グッズを販売。書泉オンラインショップでも7月7日より各グッズの予約販売を開始します。

◎入場料：無料（※購入特典あり）

◎主催：株式会社書泉

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。

今回の描きおろしイラストは、「ホテル『銀河楼』で七夕のイベントを開催してみたら」をモチーフに制作いただきました。

竹本泉先生ならではの世界観で描かれた「アポカリプスホテル」をグッズ化し、ファン必見のラインナップを展開予定です。

■販売予定のグッズの一部をご紹介

・キャラファイングラフ

価格:29,700円(本体:27,000円＋税)

会場では今回のPOPUPSHOPのためだけに「ホテル『銀河楼』で七夕のイベントを開催してみたら」

をモチーフとした描き下ろしイラストを作成いたしました。また、細かい設定までご用意いただきキャラクターそれぞれが短冊に込めた思いも記載いただいております。

その他

その他にも、描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド、クリアファイルや缶バッジ、タイトルロゴステッカーなどの数々のグッズも販売予定です。続報をお待ちください。

また、新規商品だけでなく今回の新刊発売に合わせて株式会社竹書房様にご協力の元、現在販売していない商品を特別に期間限定で再販売！この機会を見逃すな!!

◆購入特典（「かりかり」くじ）

ご購入後もお楽しみいただくために、会場では、「かりかり」くじを実施予定です。

1会計につき、3,300円（税込）のご購入ごとに1回、抽選にご参加いただけます。

特賞は竹本泉先生の直筆サイン入りアイテム。

その他にも盛沢山な特典をご用意しておりますので、続報をお待ちください。

◆実施条件

1会計につき、3,300円（税込）のご購入ごとに、抽選1回

※レシートの合算はいたしかねます。

※お買い上げ当日のレシートのみ有効です。

※景品はなくなり次第終了となります。

協力・協賛

株式会社サイバーエージェント

アポカリプスホテル製作委員会

株式会社竹書房

権利表記

(C)「アポカリプスホテル」製作委員会／竹本泉・竹書房

【会社概要】

株式会社書泉

「書泉」「芳林堂書店」の2つの屋号で書店を展開。

「鉄道」「アイドル」「プロレス」をはじめ、「数学」「占い」など幅広いジャンルの書籍・雑貨を深く取り扱っています。

また、著者・作品に関連したイベントも多数開催しています。

書泉URL：https://www.shosen.co.jp/