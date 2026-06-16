TVアニメ『SHAMAN KING』より、オンラインくじ第２弾「ふんばりくじ 再び」の再販が決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『SHAMAN KING』の豪華賞品が手に入る＜【再販】SHAMAN KING ふんばりくじ 再び＞を、2026年6月23日(火)12時より販売します。

ふんばりくじ第２弾の再販が決定！

海に沈む夕日を背景に、オリジナル衣装を身にまとう葉たち、力強く見つめるその先は……

描き下ろしのほか、アニメ1年間の歩みを記録した各種イラストや名場面、猫と戯れる葉たちの可愛らしいちびキャライラストのグッズが盛り沢山♪

くじ販売開始後24時間限定で【10連セット】をご購入頂いた方に「ハート型缶バッジ」麻倉 葉かハオのいずれかが当たるキャンペーン実施予定!!また期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で３名様に「A賞 キャンバスアート」をプレゼント!!この機会をお見逃しなく!!

＜【再販】SHAMAN KING ふんばりくじ 再び 概要＞

販売期間：2026年6月23日(火)12:00～2026年7月14日(火)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/shamanking4/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！等身大布ポスター（全8種）

A賞：キャンバスアート（全1種）

B賞：アクリルスタンドフィギュア（全8種）

C賞：ボールチェーン付ちびアクスタ（全8種）

D賞：アクリルチャーム（全8種）

E賞：イラストカード5枚セット（全8種）

F賞：缶バッジ（全10種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に海に沈む夕日を背景で力強く先を見つめる8人が描かれた描き下ろし「A賞 キャンバスアート」をプレゼント！

■おまけキャンペーン-1

【10連セット】をご購入頂いた方には、「ハート型缶バッジ」をもれなく1個プレゼント!!

※期間により絵柄は異なります。

※ランダムでの配布となります。

【特典期間】

■麻倉葉／ハオ(全2種)

2026年6月23日(火)12:00～6月24日(水)11:59

※くじ販売開始後最初の24時間限定

■麻倉葉／道 蓮／ホロホロ／チョコラブ・マクダネル(全4種)

2026年6月24日(水)12:00～7月3日(金)11:59

■ハオ／恐山アンナ／リゼルグ・ダイゼル／アイアンメイデン・ジャンヌ(全4種)

2026年7月3日(金)12:00～7月14日(火)11:59

■おまけキャンペーン-2

【20連セット】をご購入頂いた方には、「アクリルスタンド」をもれなく1個プレゼント！！

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

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