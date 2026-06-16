TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」よりスイーツをテーマにした、エミリア、ベアトリス、アナスタシアのオンラインくじが登場

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」の豪華賞品が手に入る＜TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」オンラインくじ スイーツ ver.＞を、2026年6月23日(火)12時より販売します。

エミリア、ベアトリス、アナスタシアの『スイーツ』をテーマにしたとっても可愛い新規描き下ろしイラストを用いた賞品が盛りだくさん！また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「B賞 アクリルスタンドフィギュア全3種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!

＜TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」オンラインくじ スイーツ ver. 概要＞

販売期間：2026年6月23日(火)12:00～2026年7月14日(火)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/rezero4/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！ビッグタペストリー（全3種）

A賞：デスクマット（全3種）

B賞：アクリルスタンドフィギュア（全3種）

C賞：アクリルキーホルダー（全7種）

D賞：缶バッジ（全7種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「B賞 アクリルスタンドフィギュア全3種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※全3種、ランダムでの配布となります。

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/