「十二国記」の著者・小野不由美のホラー傑作「ゴーストハント」シリーズほか全14作品を2026年6月16日（火）より電子書籍で一挙配信開始！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、小野不由美氏のKADOKAWAでの著作シリーズ全14作品および合本版1点の電子書籍を、2026年6月16日（火）より配信いたします。

「ゴーストハント」シリーズは、小野不由美氏の原点ともいわれる学園ホラー作品で、アニメ化やコミカライズなど、さまざまな形で親しまれてきました。2010年より、大幅な改稿を加えたリライト版として単行本全7巻を刊行。その後、角川文庫より文庫化されました。

「営繕かるかや怪異譚」シリーズは、文庫で3冊、単行本では『その肆』が刊行され、現在もお化け好きに贈るエンターテインメント・マガジン『怪と幽』にて連載中です。

上記の人気シリーズのほか、日常に潜むうっすらとした闇を描いた怪談集『鬼談百景』、初期の最恐ホラー作品であり家ホラーの元祖ともいわれる『緑の我が家 Ｈｏｍｅ，Ｇｒｅｅｎ Ｈｏｍｅ』、せつなく怖い『過ぎる十七の春』を含めた全14作品と、「ゴーストハント」シリーズ全7巻の合本版を電子書籍としてリリースします。

これまで小野不由美氏の作品は電子書籍化されたことがなく、今回が初めての電子版配信となります。この機会に、小野不由美氏の最恐ホラー作品の数々をお楽しみください。

実施概要

●配信作品：

「ゴーストハント」シリーズ全7巻とシリーズ合本版

『営繕かるかや怪異譚』

『営繕かるかや怪異譚 その弐』

『営繕かるかや怪異譚 その参』

『営繕かるかや怪異譚 その肆』

『鬼談百景』

『緑の我が家 Ｈｏｍｅ，Ｇｒｅｅｎ Ｈｏｍｅ』

『過ぎる十七の春』

●配信開始日：2026年6月16日（火）

●配信書店：主要電子書店にて配信

内容紹介

「ゴーストハント」シリーズ（全7巻・合本版）

小野不由美氏の原点ともいわれ、アニメ化、コミカライズなどさまざまな形で親しまれてきた学園ホラーミステリの金字塔。改稿を加えたリライト版として単行本・文庫化された全7巻が、一気読みに最適な合本版とともに待望の電子書籍化！

高校生の麻衣と、〈渋谷サイキックリサーチ／SPR〉の傲慢な美少年所長・ナルが、個性的な霊能者たちと共に旧校舎の怪異やポルターガイスト、血塗られた洋館の謎に挑む。

【配信対象作品一覧】

●KADOKAWAオフィシャル「ゴーストハント」作品一覧 ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/pr/onofuyumi_ghosthunt/)

●BOOK☆WALKER 販売ページ

『ゴーストハント１ 旧校舎怪談』(https://bookwalker.jp/dedeaac73f-a049-40ba-9040-88f8a4cb55f8/)

『ゴーストハント２ 人形の檻』(https://bookwalker.jp/de847c5020-6abd-417f-9759-fbb9a15c2b6f/)

『ゴーストハント３ 乙女ノ祈リ』(https://bookwalker.jp/deef2f2caa-7934-4a3a-a396-6bf5dcf0a93d/)

『ゴーストハント４ 死霊遊戯』(https://bookwalker.jp/de0c9dae02-c3eb-47aa-80f8-3b01459e69a9/)

『ゴーストハント５ 鮮血の迷宮』(https://bookwalker.jp/de06d6b3e8-1d3f-4b81-b7d3-4915afea8e3b/)

『ゴーストハント６ 海からくるもの』(https://bookwalker.jp/de5b8a973b-0463-4217-ba95-e50192dbc2e2/)

『ゴーストハント７ 扉を開けて』(https://bookwalker.jp/de8b4ecbde-682f-42f0-8a5a-77a0a4845f09/)

「ゴーストハント」シリーズ【全7冊合本版】(https://bookwalker.jp/de3f918e43-380d-4729-9960-6f2e98851e92/)

「営繕かるかや怪異譚」シリーズ

営繕屋は死者の声を聴き、修繕する。人々の繋がる想いに涙する魂の物語。

何度閉めても開く襖、屋根裏の気配、袋小路に佇む黒い和服の女……。建物にまつわる超自然的な現象を解決するため、営繕屋・尾端（おばた）が死者に想いを巡らせ、家屋に宿る気持ちを鮮やかに掬いあげる。恐怖と郷愁を精緻に描いた、怪談文芸の最高峰にして至極の建築怪談エンターテインメント。

【配信対象作品一覧】

●KADOKAWAオフィシャル「営繕かるかや怪異譚」作品一覧 ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/pr/onofuyumi_karukaya/)

●BOOK☆WALKER 販売ページ

『営繕かるかや怪異譚』(https://bookwalker.jp/dec32409b6-c401-4471-956d-8f8d456a32ae/)

『営繕かるかや怪異譚 その弐』(https://bookwalker.jp/de10ce4c51-a6b1-432a-8f70-06372e6dc6ca/)

『営繕かるかや怪異譚 その参』(https://bookwalker.jp/de290f1818-bec2-4bc9-b766-a06190fa42d1/)

『営繕かるかや怪異譚 その肆』(https://bookwalker.jp/ded3198eba-0ce3-4d12-b7f0-87c1c1d7ff92/)

※『その肆』は単行本として刊行された作品の電子書籍版となります。

『鬼談百景』

学校の七不思議にまつわる怪談やマンションの部屋で聞こえる不自然な音、真夜中に出るという噂の廃病院で見た白い人影、何度しまってもいつの間にか美術室に置かれている曰くつきの白い画布……。小野不由美が初めて手掛けた百物語。

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/321504000105/)

BOOK☆WALKER販売ページ ＞＞(https://bookwalker.jp/dea29bece7-7610-4f85-92df-cdd8bdc68be4/)

『緑の我が家 Ｈｏｍｅ，Ｇｒｅｅｎ Ｈｏｍｅ』

その路地にさしかかったとたん、ひどく嫌な気分がした。どういうこともない書店街の一郭。一見見落としそうな路地の突き当りに緑の扉、ハイツ・グリーンホームはあった。父親の再婚を機に、高校生の荒川浩志はひとり暮らしをすることになった。ハイツ・グリーンホーム、九号室──それは、近隣でも有名な幽霊アパートだった。

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322203001810/)

BOOK☆WALKER販売ページ ＞＞(https://bookwalker.jp/de47823459-3ecd-4e38-b534-f1719a5e5b9a/)

『過ぎる十七の春』

運命の春が来る──。従兄弟同士の直樹と隆は、まもなく十七歳の誕生日を迎えようとしていた。毎年同様、隆の住む花の里の家を訪れた直樹と典子兄妹。桃源郷のような場所にも関わらず、心優しい隆の目は昏く、なぜか母親の美紀子に対して冷淡な態度をとってしまう。母子に一体何があったのか――。「あの女が、迎えに来る……」

直樹と隆──二人の少年を繋ぐ悲劇の幕が上がる!!

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322203001811/)

BOOK☆WALKER販売ページ ＞＞(https://bookwalker.jp/deb48ac7d2-a5df-48d1-b6c6-b3a435f2c880/)

小野不由美ホラー作品 特設サイト

各作品の詳細情報や最新ニュースは、下記の特設サイトからご覧いただけます。

「ゴーストハント」シリーズ特設サイトはこちら ＞＞(https://kadobun.jp/special/ghosthunt/?_gl=1*12gffv2*_ga*NzgwMjM5NjgwLjE3NDUzODQ4NDQ.*_ga_H02HL8LWS9*czE3ODExNDE1NTAkbzk5OSRnMSR0MTc4MTE0MjA0OSRqMzAkbDAkaDA.)

「営繕かるかや怪異譚」シリーズ特設サイトはこちら ＞＞(https://kadobun.jp/special/ono-fuyumi/karukaya/?_gl=1*3pz5fe*_ga*NzgwMjM5NjgwLjE3NDUzODQ4NDQ.*_ga_H02HL8LWS9*czE3ODEwODM1NzQkbzk5OCRnMSR0MTc4MTA4NDc0MyRqNjAkbDAkaDA.)

著者略歴

小野不由美（おの ふゆみ）

12月24日、大分県中津市生まれ。京都大学推理小説研究会に所属し、小説の作法を学ぶ。1988年作家デビュー。「悪霊」シリーズで人気を得る。1991年『魔性の子』に続き、1992年『月の影 影の海』を発表、「十二国記」シリーズとなる。「十二国記」と並行して執筆した『東亰異聞』『屍鬼』『黒祠の島』は、それぞれ伝奇、ホラー、ミステリとして高い評価を受けている。

「悪霊」シリーズを大幅リライトし「ゴーストハント」として2010年～11年に単行本化（2021年に全7巻が文庫化）。2012年、2作が相関関係にある『鬼談百景』と『残穢』を刊行。『残穢』は2013年第26回山本周五郎賞を受賞。2019年『白銀の墟 玄の月 十二国記』（全4巻）が刊行され話題に。2020年「十二国記」シリーズが第5回吉川英治文庫賞を受賞。