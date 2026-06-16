TVアニメーション「ガンバレ！中村くん！！」より、中村と広瀬が和モダン衣装に身を包んだ描き下ろしイラストを使用したオンラインくじが登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメーション「ガンバレ！中村くん！！」の豪華賞品が手に入る＜TVアニメーション「ガンバレ！中村くん！！」オンラインくじ＞を、2026年6月23日(火)12時より販売します。

中村と広瀬が和モダン衣装に身を包んだ新規描き下ろしイラストなどを含む豪華賞品を取り揃えております。また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全12種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!

＜TVアニメーション「ガンバレ！中村くん！！」オンラインくじ 概要＞

販売期間：2026年6月23日(火)12:00～2026年7月21日(火)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/nakamura-kun/

■賞品ラインナップ

S賞：レトログラス（全1種）

A賞：アクリルスタンドフィギュア（全2種）

B賞：ちびアクリルスタンドフィギュア（全4種）

C賞：ブロマイド3枚セット（全6種）

D賞：缶バッジ（全12種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全12種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※期間により絵柄は異なります。

【対象期間】

■中村男久斗

2026年6月23日(火)12:00～6月30日(火)11:59

■広瀬愛貴

2026年6月30日(火)12:00～7月7日(火)11:59

■中村男久斗＆広瀬愛貴

2026年7月7日(火)12:00～7月21日(火)11:59



■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/