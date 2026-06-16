カスハラ・人手不足を解決。クラウド対応型固定電話番号サービス「MOT/0ABJ」利用時の電話自動応答IVRを低コストで提供開始

株式会社バルテック

カスタマーハラスメント（カスハラ）や深刻な人手不足が社会問題となる中、企業の電話対応現場では「限られた人員で増加するクレーム・不要な電話をさばかなければならない」という二重の負担が深刻化しています。

株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）は、クラウド電話回線「MOT/0ABJ」とクラウドPBX「MOT/TEL」のスタンダードプランおよびミドルプランの連携利用において、IVR（自動音声応答）およびオリジナルガイダンス機能がオプションとして利用可能となりました。従来はプレミアム・プラチナプランでのみ提供していた本機能を低価格プランに開放することで、中小企業から大規模オフィスまで、幅広い企業がカスハラ抑止・業務効率化を低コストで実現できる環境を整えます。

■ 今回の機能追加の概要

クラウド電話回線「MOT/0ABJ」とクラウドPBX「MOT/TEL」のスタンダードプランおよびミドルプラン連携利用時において、IVR（自動音声応答）およびオリジナルガイダンス機能がオプションとして利用可能となりました。

以前の0ABJ運用では構成によってIVR実現に制約がありましたが、MOT/0ABJではクラウドPBX連携により柔軟な着信制御が可能です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8585/table/881_1_388ac2b54e112a9b4168690be38c31e3.jpg?v=202606161151 ]

※プラン詳細・料金は公式サイトをご確認ください。

※ゲートウェイを設置してMOT/TEL(スタンダードプラン・ミドルプラン)をご利用のお客様に関しては、別途サーバ移管が必要なため、作業費が発生いたします。

■オプション価格

■ IVR・オリジナルガイダンスとは

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8585/table/881_2_498e90db8ffd43dbd9e63d4cc20b4d9c.jpg?v=202606161151 ]

IVR（Interactive Voice Response：自動音声応答）とは、着信時にあらかじめ録音した音声案内を自動で流し、発信者がプッシュした番号に応じて応対先（部署・グループ）へ自動振り分けするシステムです。

オリジナルガイダンスは、企業が自作・録音したオリジナルの音声をIVRに登録して活用する機能です。「新規のお客様は1番を、既存のお客様は2番を押してください」など、自社の用途に合わせて自由にカスタマイズできます。代表電話・コールセンター・営業時間外対応・キャンペーン告知など幅広い場面で活用できます。

※今回の追加オプションではオリジナルガイダンスの反映には、電話機からの吹込みができないため、音声ファイル(ファイル形式:wavまたは mp3)をご準備いただいた上で、設定センターでのファイル変換(ファイル形式:snd)の依頼が必要になります。（別途料金がかかります）

■今回の機能追加のメリット

・上位プランへの変更なしにIVRが使えるように

現在、クラウド電話回線「MOT/0ABJ」とクラウドPBX「MOT/TEL」のスタンダードプランおよびミドルプラン連携利用で、IVRを使いたいとご希望のお客様はプレミアム・プラチナプランへ変更する必要がありましたが、今回の機能追加によりスタンダード・ミドルプランのままオプションとして利用可能になりました。月額コストを抑えながら電話対応を自動化できます。

・不要な電話対応が約2割削減（バルテック自社導入実績）

バルテック自社へのIVR導入実績では、1日平均受電件数が347.8件から272.5件へと約2割削減されました。削減分の内訳は営業電話・ワンギリ・間違い電話であり、社員が本来対応すべき電話に集中できる環境が生まれます。

・取次ぎ作業が不要になり業務効率が上がる

「〇〇の件は1番を押してください」と案内するだけで、発信者が自ら適切な部署へアクセスします。取次ぎのために電話を保留にして担当者を探す手間がなくなり、社員の集中力と生産性が向上します。

・テレワーク・スマホ内線環境でもIVRが機能する

MOT/TELのスマホ内線・PCソフトフォンをIVRの着信先として指定できるため、在宅勤務中の社員にも正しく振り分けられます。出社・テレワークの混在環境でも一斉着信設定が可能で、電話対応の漏れを防ぎます。

■ IVR・オリジナルガイダンスの活用例

■「MOT/0ABJ」とは？

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/8585/table/881_3_60f82316ff6f4e31a8cbe0b2eb43c5a3.jpg?v=202606161151 ]

バルテックが提供する多彩な「MOT」ビジネスコミュニケーションプラットフォーム上で利用できる、高品質なIP電話回線サービスです。

クラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」や、お使いの既存ビジネスフォンと連携することでオフィス、リモートワーク、店舗といったあらゆるビジネスシーンにおいて、場所の制約を受けない自由で安定した通信環境を実現します。

新規電話番号の取得はもちろん、現在お使いの番号もそのまま継続してご利用いただけます。

クラウド電話回線【MOT/0ABJ】については

https://www.mot-net.com/mottel/start-plan

■クラウド電話「モッテル」 とは？

「MOT/TEL（モッテル）」は、スマートフォンをビジネスフォンとして利用できるクラウドPBXサービスです。オフィス・外出先・在宅勤務など、場所を問わず会社番号での発着信が可能となり、柔軟な働き方や業務効率化を実現します。

IVR（自動音声応答）機能に対応しており、「営業のお問い合わせは1番、サポートは2番」といった自動振り分けを行うことで、電話対応の効率化や取り次ぎ業務の削減が可能です。オリジナルガイダンス※の設定にも対応しているため、企業イメージに合わせた音声案内を簡単に導入できます。

小規模オフィスから複数拠点を持つ企業まで、低コストで導入しやすく、快適な電話環境を提供するクラウドPBXです。

※オリジナルガイダンスの反映には、電話機からの吹込みができないため、音声ファイル(ファイル形式:wavまたは mp3)をご準備いただいた上で、設定センターでのファイル変換(ファイル形式:snd)の依頼が必要になります。（別途料金がかかります）

「MOT/TEL（モッテル）」について詳しくは

https://www.mot-net.com/mottel(https://www.mot-net.com/mottel)

資料ダウンロードはこちら

https://www.mot-net.com/contact_mottelsiryo/(https://www.mot-net.com/contact_mottelsiryo/)

■株式会社バルテック が展開する「MOTシリーズ」に革新的「MOTウェアラブルカメラ」が登場

MOT/Phoneが搭載され、利用シーンがさらに拡大！

●IP電話メーカーが開発した通話ソフトウェアを搭載

通話・内線機能に定評ある同社が、ソフトウェアを自社開発。ウェアラブルカメラに必須の音声機能を高品質で提供します。

MOTウェアラブルカメラは、顔認証や映像、音声の複数名共有、通話アプリを起動させて内線・外線通話を行うことが可能です。

映像と音声を共有することで、慣れない新人の教育や危険箇所の発見、修理、遠隔臨場などを行うことができるようになります。

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」の技術とノウハウが活きています。

バルテックのMOTウェアラブルカメラについてはこちら

https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/body-camera/(https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/body-camera/)

■会社概要

□株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立： 1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/

提供サービス：

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」(https://www.mot-net.com/mottel)

電話代行サービス「オフィスのでんわばん」(https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service)

AIカメラシステム「VASS」(https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/)

ウェアラブルカメラ「MOTウェアラブルカメラ」(https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/body-camera/)