【7/17開催】トランプ減税法での介助制度予算切り下げによる、アメリカの障害者の現状に関する講演会を開催（DPI日本会議）

NPO法人DPI日本会議

アメリカでは、トランプ政権により2025年7月に減税法が成立しました。この法律の財源として公的な介助制度の予算が削減され、全米の障害者の生活が脅かされています。アメリカの障害者はこの危機的状況にどのような運動を展開しているのか、現状と課題をお話しいただきます。

開催概要

イベント名

アメリカの自立生活運動のリーダー セス・ホテレウスキー講演会 ～トランプ減税法で介助制度予算切り下げ、アメリカの障害者はいま～

日時

2026年7月17日（金）14:00～16:00

場所

東京都議会議事堂6階第1会議室（〒163-8001 東京都新宿区西新宿２丁目８－１）

参加費

無料

情報保障

手話・PC文字通訳

お申し込み：以下のフォームからお願いします

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1eQh7dszMID3rw7W5DbA0qATWtKzd1Pr9iSUUESWIFFqcMQ/viewform?usp=preview

講師略歴

セス・ホデレウスキーは、ペンシルベニア州立大学で心理学の学士号を取得し、イースト・ストラウズバーグ大学で特別支援教育を学びました。1995年に遡る30年以上にわたり、グループホーム、学校、地域社会など様々な環境において、直接的な支援業務から管理職まで、障害を持つ人々との関わりにおいて豊富な経験を持っています。

2008年、セスはリーハイ・バレー自立生活センター（LVCIL）に自立生活コーチとして加わり、そこで若者支援グループとサマープログラムを立ち上げました。LVCILでの在職期間中、彼は管理職へと昇進し、数多くのプログラムやサービスの開発・改善に貢献するとともに、組織の中核業務および住宅支援サービスを支えました。

彼のリーダーシップの下、LVCILの若者向け移行支援サービスはベストプラクティスとして全国的に認められ、彼は全米のCIL（自立生活センター）に対する研修や支援にも携わってきました。

セスは、近隣のCILの閉鎖を阻止し、LVCILとの提携を成立させる上で重要な役割を果たしました。その後、副事務局長に昇進し、2024年8月現在、LVCIL（およびBCCIL）の事務局長を務めており、1990年以来3人目の事務局長となっています。

セスは既婚で、2人の息子がいます。1人は特別支援教育の学位を取得し、現在は自閉症の子供たちを指導しており、もう1人の次男は、この秋から特別支援教育の学位取得を目指しています。余暇には、セスは野球やバスケットボールの観戦、そして旅行を楽しんでいます。

LVCILのウェブサイトをご覧ください。

主催

全国自立生活センター協議会、東京都自立生活センター協議会、DPI日本会議

DPI日本会議について

DPI（障害者インターナショナル）日本会議は、障害当事者が中心となり、あらゆる差別や排除のない社会の実現をめざす全国組織です。権利条約の実現や教育・交通・労働など、あらゆる分野における政策提言・啓発活動を展開しています。

公式サイト：https://www.dpi-japan.org/