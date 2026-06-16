ハッピーカーズ、「100億宣言」企業として公表　2030年に売上高100億円・年間取扱台数1万台を目指す

株式会社ハッピーカーズ

全国約150店舗を展開する出張中古車買取チェーンの株式会社ハッピーカーズ（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：新佛千治）は、このたび独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）が推進する「100億宣言」企業として公表されたことをお知らせいたします。

当社は2030年までに売上高100億円、年間取扱台数1万台の達成を目標として掲げています。2025年12月期の売上高は63億5,542万円となり、創業以来継続的な成長を続けています。

「100億宣言」は、売上高100億円という高い目標に挑戦する中小企業を対象に、中小機構が推進する成長支援施策です。今回の公表は、当社が長期的な視点で事業成長に取り組み、さらなる企業価値向上を目指す企業であることを示すものです。

■ハッピーカーズが切り拓いた「出張専門・無店舗型」という新しいカテゴリー

ハッピーカーズは、従来の大型店舗型中古車買取とは異なる「出張専門・無店舗型」のビジネスモデルを全国で展開しています。

中古車買取業界において、店舗を持たず顧客のもとへ直接訪問する出張専門モデルをいち早く全国規模で推進し、新たな市場カテゴリーの確立を牽引してきました。

当社が切り拓いた「出張専門・無店舗型」というビジネスカテゴリーは、店舗投資や在庫負担を最小限に抑えながら独立開業を可能にする新しい起業モデルとして成長を続けています。

従来、中古車買取業への参入には高額な店舗投資や人件費、在庫リスクなどが伴いました。一方でハッピーカーズのモデルは、地域密着型の出張買取に特化することで固定費を抑えながら事業を展開できる仕組みを実現しています。

このビジネスモデルは、多くの独立開業希望者や中小事業者から支持され、全国各地で加盟オーナーによる事業運営が行われています。近年では会社員からの独立やセカンドキャリアとしての起業など、多様な働き方を実現する選択肢としても注目されています。

■全国150店舗・年間約7,000台の取扱実績

ハッピーカーズは現在、全国約150店舗の加盟ネットワークを展開し、年間約7,000台の中古車を取り扱っています。

2025年12月期の売上高は63億5,542万円を達成し、全国の加盟店とともに着実な成長を続けています。

また、中小機構の「100億宣言」企業として、2030年までに売上高100億円、年間取扱台数1万台の達成を目指しています。

これらの目標は単なる将来構想ではなく、これまで積み上げてきた実績の延長線上にある成長戦略です。加盟を検討される方にとっても、本部の事業規模や将来性を客観的に判断できる指標となります。

■地上波テレビCMなど積極的なブランド投資を継続

ハッピーカーズでは加盟店の営業活動を支援するため、本部主導によるブランド投資を積極的に行っています。

近年は地上波テレビCMを全国規模で放映し、ゴールデンタイムを含む番組枠への出稿も実施しています。中古車買取業界において大手企業が中心となるテレビ広告市場の中で、ハッピーカーズは加盟店ネットワーク全体の価値向上を目的とした継続的な広告投資を行っています。

また、電通、ADK、そしてアジアトップクラスの映像プロダクションである株式会社AOI Pro.と連携した広告制作を推進し、高品質なクリエイティブによるブランド構築に取り組んでいます。

2026年には、ハッピーカーズのテレビCM「Barber篇」がアジア太平洋地域最大級の広告・マーケティングフェスティバルであるケアンズ広告賞（Cairns Crocodiles Awards）のファイナリストに選出されるなど、企業規模を超えたクリエイティブへの挑戦も高く評価されています。

こうした取り組みは単なる認知拡大を目的としたものではありません。加盟店が地域で営業活動を行う際に、「テレビCMで見たことがある会社」「信頼できる会社」として認知されることによるブランド価値の向上を重視しています。

■「100億宣言」に込めた想い

ハッピーカーズが掲げる売上高100億円、年間取扱台数1万台という目標は、単なる事業規模の拡大を意味するものではありません。

全国の加盟店がより安定的に事業を継続できる環境を整備し、地域社会に必要とされるサービスをさらに広げていくための経営目標です。

現在の年間約7,000台という取扱実績を、全国の加盟店とともに1万台へと拡大し、より多くのお客様に選ばれるブランドを目指してまいります。

今回の「100億宣言」への参加は、加盟店、顧客、取引先に対し、当社が長期的な視点で成長を続ける企業であることを示す意思表明でもあります。

■代表取締役 新佛千治 コメント

「ハッピーカーズは創業以来、中古車買取業界の常識にとらわれず、新しい価値を生み出すことに挑戦してきました。

私たちが推進してきた『出張専門・無店舗型』というビジネスモデルは、多くの方が低リスクで独立開業できる新たな選択肢となり、全国へ広がっています。

今回の100億宣言は、その挑戦をさらに加速させるための決意表明です。

2030年までに売上高100億円、年間取扱台数1万台の達成に向けて、加盟店の皆さまとともに成長しながら、中古車流通業界の新たな未来を創造してまいります」

■加盟を検討される方へ

ハッピーカーズは現在、全国で新規加盟オーナーを募集しています。

全国約150店舗、年間約7,000台の取扱実績、2025年売上高63億5,542万円という事業基盤を持ちながら、2030年までに売上高100億円、年間取扱台数1万台を目指す成長フェーズにあります。

さらに、本部主導による地上波テレビCMやゴールデンタイム帯への広告出稿、電通・ADK・AOI Pro.とのクリエイティブ制作、国内外の広告賞への挑戦など、中小企業としては異例ともいえるブランド投資を継続しています。

中小機構が公表する「100億宣言」企業として、明確な成長ビジョンと実績を持ち、加盟店とともに成長を続けるハッピーカーズ。これから独立・起業を目指す方、既存事業とのシナジーを検討する事業者の方に向けて、全国で新たなパートナーを募集しています。

【会社概要】

会社名：株式会社ハッピーカーズ

代表者：代表取締役 新佛 千治

本社所在地：神奈川県鎌倉市

事業内容：中古車出張買取事業、加盟店ネットワーク運営

加盟店舗数：約150店舗（2025年）

年間取扱台数：約7,000台

2025年売上高：63億5,542万円

2030年目標：売上高100億円・年間取扱台数1万台

■ハッピーカーズ について

株式会社ハッピーカーズ（https://happycars.jp/）は、全国160店規模のネットワークの“出張クルマ買取りハッピーカーズ(R)”の仲間になってくれる経営者（オーナー）を募集しています。

ハッピーカーズは、従来のフランチャイズから一線を画し、その進化版ともいえる独自のボランタリーチェーン型の組織モデルへ業態移行することでブランドバリューの最大化を目指しています。

■中古車買取の可能性

クルマ買取りハッピーカーズ(R)は、単なる車買取りのチェーンとは違い、基本的に小売り販売は行わないため、在庫も不要。

低リスク・低コストで参入可能な出張車買取り専門のフランチャイズVCです。

実質的に大手チェーンと変わらない経営環境を実現しながら、ロイヤリティ無料！

月々わずか5万円の会費で開業が可能です。

※加盟金、そのほか諸費用が別途必要です。お問い合わせください。

ハッピーカーズが1人開業できる3つの理由

１.知識なしでも開業できるから専門職の雇用不要

業界未経験・クルマの専門知識がなくても開業可能

開業当初、「パワーウインドウって？」という方でも現在活躍されているオーナーさまがいます。クルマの専門知識があるスタッフや査定士を雇用せず、オーナーさま1名で開業し活躍できます。その秘密は、スマホに入力するだけで査定ができる独自アプリの存在。日々の相場なども即時反映し最適な買取金額が確認できるので専門知識がなくても適正価格を知ることができます。

２.手間が少ないから1人でも運営できる

買取専門だからこその効率の良さで手間が少ない

販売はアフターフォローも大切で、クレームや営業トークにかける時間もスキルも必要です。

一方、ハッピーカーズは買取専門店なので、査定後に買取ればあとはオークションに出品するだけのシンプルなシステム。お客さまは納得されたうえで、売却しお金を手にされるのでクレームに繋がりにくいのも特徴です。

３.無店舗型で開業できるから常駐スタッフ不要

ランニングコストも削減でき高い利益率

来店されるお客さまの対応が重なることを想定すると、店舗型のビジネスだとスタッフの雇用が必要となり、どうしても人件費がかかります。しかし、ハッピーカーズは、出張買取のため店舗は不要。予約されたお客さまのいる場所に伺うので、予約が重ならないようにすれば、1人で対応が可能です。スタッフを雇わず、店舗を持たずに自宅で開業することができるので固定費を低く抑えられます。

詳細を見る

■サポート体制

・初心者でも安心！

加盟店の開業前は、ハッピーカーズの買取りノウハウが最大限に詰まった開業研修を受けていただくため、異業種からの未経験者でも安心して事業を立ち上げることができます。

・情報共有も充実！

未経験者でもすぐに活躍できる研修やセミナーなど、教育・ノウハウ共有にも力を入れています。

全国160店規模の加盟店ネットワークを生かして本部だけでなく、オーナーたちも積極的に情報共有し、常に新しいナレッジを創出しています。

・店舗戦略も可能！

本部からの査定依頼案件はもちろん、集客施策の提供やコンサルティングも行っています。

また、広告企業とのアライアンス戦略により最短加盟翌日から送客することができます。

個人事業主からの法人支援、法人からの多店舗展開も推奨しています。

■加盟までの流れ

STEP1 お問い合わせ 説明会予約

STEP2 申込書記入

STEP3 一次面談（対面orWeb）

STEP4 本部面談→審査

STEP5 古物商申請

STEP6 加盟完了

■お問い合わせ・説明会予約：https://happycars.jp/franchise/

＜各種SNS＞

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjk8xuPl5A_ChU1F_YRhcwg

株式会社ハッピーカーズ 広報担当

Mail：info@happycars.jp

TEL：0466-31-0818

Webサイト：https://www.happycars.jp