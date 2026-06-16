高松店の移転・リニューアルに関するお知らせ

株式会社オーネット

結婚相談所を運営する株式会社オーネット（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小濱直人）は、46年以上にわたり結婚相手紹介サービス事業を展開し、多くの会員さまの理想のパートナー探しからご成婚までをサポートしてまいりました。

このたび当社は、お客さまおよび会員さまへのサービス向上を目的として、オーネット高松店を移転・リニューアルいたします。

新店舗では、これまで以上に上質で快適な空間をご用意し、新規のお客さまや既存会員の皆さまに対して、よりきめ細やかなサービスを提供してまいります。

なお、現店舗での営業は2026年6月18日(木)をもって終了し、2026年6月20日(土)午前10時より新店舗にて営業を開始いたします。

【店舗移転の概要】

・店舗名

オーネット 高松店

・新所在地

〒760-0026香川県高松市磨屋町3-1合田不動産磨屋町ビル6階

・電話番号

050-1790-6622（変更なし）

・新店舗での営業開始日

2026年6月20日(土) 10:00～

◇高松店 店舗ページ https://onet.co.jp/branch/shikoku/kagawa/takamatsu/

■■運営会社■■ 結婚相談所 株式会社オーネット

「両想いマッチング」「アドバイザー推薦お見合い」「婚活パーティー・イベント」をはじめ9種類の豊富な出会いの機会をご提供し、担当の結婚アドバイザーによる手厚いサポートを通して、結婚にむけた様々なニーズにお応えいたします。また、男女45歳以上を対象にした中高年専門のサービス＜オーネット スーペリア＞を運営し、結婚のみにこだわらない、さまざまなかたちのパートナー探しを実現するための大人の出会いの機会をご提供しています。



■代表者：代表取締役社長 小濱直人

■設立：1980年 4月 株式会社オーネットの前身となる株式会社オーエムエムジー設立

■沿革：2007年12月 楽天グループに事業承継、株式会社オーネット設立

2018年12月 親会社が楽天株式会社より

ポラリス・キャピタル・グループ株式会社関連会社に変更

■本社所在地：〒102-0074 東京都千代田区九段南２丁目３番14号靖国九段南ビル7F



＜公式ホームページ＞

https://onet.co.jp/

＜ニュースリリースページ＞

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