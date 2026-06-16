【アクセンチュア監修】企業のＡＩ活用の最前線と活用術がこれ１冊で分かる『ＡＩドリブンの極意』（東洋経済SPECIAL）刊行

株式会社東洋経済新報社

6月17日、株式会社東洋経済新報社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：山田徹也)は、ビジネスムック形式の新シリーズ「東洋経済SPECIAL」の第一弾として、アクセンチュア常務執行役員・保科学世氏の監修による『AIドリブンの極意』を刊行します。

●本書の内容

トップランナーたちが語る「AI革命」の現在地と2030年のビジネス未来図！

「チャットによる対話」のフェーズは終わり、ＡＩが自律的にタスクを完遂する「ＡＩエージェント」、デジタル知能が物理空間に介入し作用する「フィジカルＡＩ」など、企業の生存を大きく左右する時代が到来しています。

本書は、コンサルティング大手アクセンチュアの全面監修のもと、AIの最前線を走るトップランナーたちへの徹底取材を通じて、次世代の「AIドリブン経営」の全貌を解き明かします。

落合陽一氏との巻頭対談をはじめ、OpenAI Japan社長の長崎忠雄氏、シリコンバレーの動向に詳しいスタートアップ投資家のシバタナオキ氏、そしてMujin CEOの滝野一征氏など、AIビジネスの最先端を知る重要人物が多数登場。

さらに、第一線のAI＆データコンサルタントによる論考や、先進企業のケーススタディを豊富に織り交ぜ、AI活用の最新事情を網羅。これ一冊で、基礎知識から最新トレンド、実装の勘どころまですべてわかります。

「AI導入の壁」を打ち破り、AIを本当に使いこなせる企業になるためのツボとは何か。

激変するAI時代を乗りこえる、企業・ビジネスパーソンの生存戦略は何か。

「本質的なAI変革」の姿を知る、すべての意思決定者・ビジネスパーソン必携の最新決定版です。

●監修者紹介

保科学世 アクセンチュア 常務執行役員 AIセンター長

慶応義塾大学大学院理工学研究科博士課程修了。博士（理学）。アクセンチュアにてAI・アナリティクス部門の日本統括を務める。『データドリブン経営改革』（日本経済新聞出版）、『生成AI時代の「超」仕事術大全』（東洋経済新報社）など著書多数。

●目次

【巻頭特集】

［対談］落合陽一（アーティスト／博士）×保科学世（アクセンチュア 常務執行役員）

［インタビュー］三井住友ＦＧ「ＡＩ-ＣＥＯ」の狙い／パナソニックＨＤ 玉置肇 副社長

【第１章】生成ＡＩが導く、意思決定の最適解

【第２章】ＡＩドリブンカンパニー 最前線

【第３章】「フィジカルＡＩ」革命前夜

【第４章】ＡＩ導入の壁を突破せよ

●ポッドキャストと連動

本書のほとんどのコンテンツは各種ポッドキャストプラットフォームにあるチャンネル「新AIビジネス革命～いま問われるヒトの真価～」と連動しています。生の取材現場の様子が、音声または動画で配信されます。

※音声コンテンツは本書発売日より順次配信予定

●東洋経済SPECIALとは

「新たな知のインプットとなる情報を提供するマガジン」をコンセプトに新たに創刊したシリーズ。東洋経済の編集力と企業発の情報を融合し、ひとつのビジネステーマをさまざまな視点で徹底的に深掘り。「いま知りたいこと」が「これ1冊でわかる」内容をお届けします。

●書誌情報

『東洋経済SPECIAL AIドリブンの極意』

監修者 保科学世

定価 1,980円（税込）

発売日 2026年6月17日

ISBN 978-4-492-396268-8

体裁 A4版変形/並製/110頁

発行元 株式会社東洋経済新報社

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