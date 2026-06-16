時間とともにうねる、広がる髪に　日中の“うねり戻り”に着目した　質感整形ヘアミルク「ギュット コルセットヘアミルク」 誕生

ロート製薬株式会社

ロート製薬株式会社（本社：大阪市、社長：瀬木英俊）は、ダメージによるうねり、広がりなど、髪が思い通りに扱えない悩みに寄り添うヘアケアブランド「Gyutto（ギュット）」から、日中の“うねり戻り”に着目したヘアミルク「ギュット コルセットヘアミルク」を発売します。2026年6月23日（火）よりEC（Amazon、アットコスメ、楽天、ロート通販）にて先行発売し、9月15日（火）より全国のドラッグストアなどで販売を開始します。「ギュット コルセットヘアミルク」は、朝整えた髪が時間とともにうねる、広がる※１という、お客様が日常的に感じていた髪悩みを“うねり戻り”として捉え、その悩みに応えるアウトバスヘアケアです。独自の「アクアコルセット技術※２」を搭載した質感整形ヘアミルクとして、さらりと軽やかな使用感でありながら、日中もうねり戻りしにくいまとまり髪へ導きます。

※１：ダメージによる、※２：ヒアルロン酸カリウム、乳酸、PVP（すべて補修成分）

■朝整えた髪が、日中またうねる-。お客様の実感を“うねり戻り”として捉えた新提案

「Gyutto（ギュット）」は、ダメージによるゴワつき、うねり、広がりなど、髪が思い通りに扱えない悩みに応えるヘアケアブランドです。2024年に発売した「ギュット コルセットヘアマスク」は、シャンプーの後に取り入れやすいインバスケアとして、発売直後の販売数が当初計画比約4倍で推移するなど、多くのお客様にご購入いただいています。

お客様のうねり悩みに向き合う中で見えてきたのが、夜のケアや朝のスタイリングで髪を整えていても、日中になると髪がうねる、広がる、まとまりにくくなるという実感です。このお客様の実感を日中の“うねり戻り”として捉え、時間とともに変化する髪悩みに応える新たなヘアケア提案につなげました。

ロート製薬が実施した髪悩みに関する調査※３では、うねり悩みが高い30～60代女性の82％が、日中に髪がうねる“うねり戻り”を実感していることが分かりました。一方、日中のうねり対策にアウトバストリートメントを使用している方のうち、満足している人は43％にとどまり、ユーザーの未充足ニーズが残っていることが見えてきました。

当社は、ヘアマスクによるインバスケアで髪の芯からうねり悩みにアプローチすることに加えて、日中の環境変化によって生じる“うねり戻り”までケアすることで、一日中まとまりのある髪を目指したいと考えました。そこで、日中の“うねり戻り”に着目し、さらりと軽やかな使用感でありながら、まとまりのある髪へ導く質感整形ヘアミルク「ギュット コルセットヘアミルク」を開発しました。日中のうねりが気になる方や、うねりとともに髪のボリュームも気になる方、手軽に続けられるケアで髪のまとまりを保ちたい方に向けた商品です。夜のドライヤー前にも、朝のお出かけ前にも使いやすいアウトバスケアとして、時間とともに変化する髪悩みに寄り添います。

※３：ロート製薬調べ、2026年3月実施。「日中に髪がうねる“うねり戻り”を実感」：30～60代女性、うねり悩み高い層 n=160。「日中のうねり対策用アウトバストリートメント評価」：30～60代女性、日中のうねり対策にアウトバストリートメントを使用している方 n=44。





■商品特長

１.日中の“うねり戻り”に着目した独自の「アクアコルセット技術※２」搭載

紫外線、湿度変化、乾燥などのダメージによってうねり、広がりが生じやすくなった髪に着目し、独自の「アクアコルセット技術※２」を

搭載しました。ヒアルロン酸カリウムと乳酸が髪内部に浸透し、ダメージを受けた髪を補修します。さらに、PVPが髪表面をコーティングすることで、内側と外側の両面からまとまりのある髪へ導きます。こうした内側補修と外側コートの両面アプローチにより、時間とともにうねる・広がる髪を整える「質感整形テクノロジーα」を実現しました。

２.根元からうねる髪にも使いやすい、スキンケア発想処方

うねり※１が気になる根元付近にも使いやすいよう、スキンケアにも使われる成分にこだわって開発しました。13種の美容成分（うるいお成分）※７を配合し、髪にうるおいを与えます。さらに、ヒートプロテクト成分※８を配合。ドライヤーの熱ダメージから髪を守り、毎日のケアを心地よく続けられる処方に仕上げました。

※７：加水分解ケラチン（羊毛）、乳酸Na、11種類のアミノ酸類（ベタイン、PCA-NaPCA、セリン、アラニン、グリシン、グルタミン酸、リシンHCl、トレオニン、アルギニン、プロリン）（すべてうるおい成分）、※８：グルコノラクトン、γ-ドコサラクトン（すべてうるおい成分）

３.さらっと軽いのに自然にまとまる

うねりや広がりを抑えたい一方で、重く仕上がるのは避けたい。そんなお客様の声に応えるため、みずみずしく軽やかなミルクタイプを採用しました。髪1本1本になじみ、べたつきにくく、さらりとした使用感。重さが気になる方にも使いやすく、自然なまとまりのある髪へ導きます。

４.グリーンティー＆ペアーのほのかな香り

他のヘアケア製品やスタイリング剤と一緒に使っても邪魔になりにくい、ほのかで爽やかな香りです。

■商品概要

ブランドサイト：https://jp.rohto.com/gyutto/promo/hairmilk/

●「Ｇｙｕｔｔｏ」はロート製薬株式会社の登録商標です。

●「コントロールコート成分」はロート製薬株式会社の登録商標です。