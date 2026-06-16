テラスモール湘南が「つぶらな瞳の仲間達」とコラボレーション！「つぶらな瞳の仲間達の湘南大作戦 inテラスモール湘南」

住商アーバン開発株式会社

テラスモール湘南（神奈川県藤沢市／運営：住商アーバン開発株式会社）は、2026年7月18日（土）～

8月23日（日）の期間、「つぶらな瞳の仲間達」とコラボレーションした「つぶらな瞳の仲間達の湘南大作戦 inテラスモール湘南」を開催いたします。

●期間限定のコラボレーション！オリジナルぷっくりシールを手に入れるチャンスも！

子供から大人までSNSを中心に人気を集める「つぶらな瞳の仲間達」が、テラスモール湘南と期間限定でコラボレーションいたします。同キャラクターは、未就学児とそのママたちを中心に親子で愛される、全41シリーズ・900キャラ以上の仲間達で構成される人気キャラクターです。

キービジュアルは今回のコラボレーションだけのオリジナルデザイン。今回のコラボレーションでは、オリジナルぷっくりシールやオリジナル壁紙がゲットできるデジタルラリー、限定商品が販売されるつぶらな瞳の仲間達POP UP SHOPなど、お子さまとも一緒に館内で楽しめる施策をご用意しております。夏休みのおでかけは、ぜひテラスモール湘南で「つぶらな瞳の仲間達」を探す冒険をお楽しみください。

【開催概要】

イベント名称：つぶらな瞳の仲間達の湘南大作戦

inテラスモール湘南

開催期間 ：2026年7月18日（土）～8月23日（日）

特設ページ ：https://shonan.terracemall.com/2026summer_event/ ※7月2日（木）公開予定

内容：１.デジタルラリー

２.期間限定POP UP SHOP

３.館内を彩るオリジナル装飾

１.見つけて！集めて！遊びつくせ！「つぶらな瞳の仲間達の湘南大作戦」

テラスモール湘南の館内各所に隠れる「つぶらな瞳の仲間達」を探して、2次元コードからキャラクタースタンプを集めるデジタルラリー。特設サイトに現れるヒントを元に、各期間、館内全12か所に散らばる仲間達を探し、全てのスタンプを集めると抽選でオリジナルぷっくりシールまたはオリジナルの壁紙いずれかがゲットできます。

開催期間：

第一弾 2026年7月18日（土）～7月29日（水）

第二弾 2026年7月30日（木）～8月11日（火・祝）

第三弾 2026年8月12日（水）～8月23日（日）

［ぷっくりシール見本］

※抽選は各期間お一人様１回限り、参加は無料です。

※参加にはスマートフォンが必要です。

※プレゼントは第一弾～第三弾で、それぞれ異なるデザインとなります。

※オリジナルぷっくりシールは、4F有隣堂にて引き換えとなります。

２.期間限定「つぶらな瞳の仲間達POP UP SHOP」が登場

テラスモール湘南と「つぶらな瞳の仲間達」の初のコラボを記念して、期間限定でつぶらな瞳の仲間達のPOP UP SHOPイベントを開催いたします。かわいいぬいぐるみやファンシーな雑貨など、つぶらな瞳の仲間達の魅力がぎゅっと詰まったグッズが大集合！さらに、POP UP SHOP限定商品も多数ご用意。

ぜひ、お気に入りのグッズを見つけにご来館ください。

開催期間：2026年7月18日（土）～7月26日（日）

会 場：1F北アトリウム

３.約35体のキャラが大集合！つぶらな瞳の仲間達がみなさまをお出迎え

「つぶらな瞳の仲間達」のキャラクターがお客さまをお出迎えいたします。エントランス部分のデッキのフラッグをはじめ、オリジナルフォトパネルも設置。かわいいキャラクターパネルの前で写真撮影をお楽しみください。

設置期間：2026年7月18日（土）～8月23日（日）

フォトパネル設置場所：4F ノジマ前

３連休限定！先着順で最高3万円分のテラスモール湘南「お買い物＆お食事券」が当たる抽選会を開催！

対象店舗で開催期間中に1会計3,000円（税込）以上購入のお買い上げレシートで挑戦できる抽選会を

3日間限定で開催いたします。参加いただいた皆さまに館内各ショップで利用できる「お買い物＆お食事券」が先着であたります！

開催日時：2026年7月18日（土）～7月20日（月・祝） 各日11:00～21:00

抽選会場：4F サンマルクカフェ前スペース

※レシート対象期間7月18日（土）～7月20日（月・祝）、1会計3,000円（税込）以上のお買い上げのレシートが対象。

合算不可。

※お一人様1回限り

※抽選会レシート対象外・お買い物＆お食事券の利用対象外店舗（2026年6月16日時点）

セブンイレブン、スルガ銀行、Kids Duo、QBハウス、サミットストア、大黒天宝くじ、ペテモ動物病院、マクドナルド、

横浜銀行・はまぎん保険パーラー、アフラック よくわかる！ほけん案内、CLUB PILATES TSUJIDO、H&M、

ジェイコムショップ、小学館の幼児教室 ドラキッズ、セイハ英語学院、JEUGIAカルチャーセンター、

テラスモール歯科クリニック、JTB、辻堂ベイサイド眼科、H.I.S.、保険テラス、109シネマズ湘南、ユザワヤ、Bodies、

ABC Cooking Studio

※抽選参加は各日先着順、なくなり次第終了となります。

■「テラスモール湘南」施設概要

2011年11月に開業した「テラスモール湘南」は、辻堂駅北口エリアのまちづくりの中心施設として開発され、湘南地区の新たな拠点として、街と共に成長してきました。天井が高くゆったりとした買い物スペースと、気持ちのいい風を感じることのできるテラス。そこにいるだけで湘南らしさを感じることのできる、湘南エリア最大級のショッピングセンターです。

2024年には、新規店舗やリニューアル店舗(合計約50店舗)のオープン、フードコートやテラスなどの改装を実施しました。豊かで落ち着いた上質な湘南ライフの実現のため、地域の方々と一緒に湘南地域のサステナビリティを高めることを重視し、地域に根ざした取り組みを実施します。

＜アクセス＞

JR辻堂駅北口直結（横浜から約25分、小田原から約29分 ※日中平常時、東海道本線利用）

住所：〒251-0041神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目3－1

■住商アーバン開発のサステナビリティについて

●サステナビリティ スローガン：「この街と、未来につなぐ取組みを。」

住商アーバン開発は「この街を、また来たくなる空間に。」を合言葉に、地域との連携を基軸とした商業施設運営を行っています。「この街を」また来たくなる空間にするために「この街と」取組んでいく。街全体のサステナブルな発展を目指して、社会課題・地域課題に向き合う。

私たちの手がける商業施設が地域コミュニケーションの拠点として、この街の『未来につなぐ』取組みを行ってまいります。

●サステナビリティ コンセプト：「地域と紡ぐ５つの共創アクション」

住商アーバン開発は、以下の5つの重要なパートナーとの共創を通じて、地域の持つ力を最大限に活用し、地域社会の未来を支える取り組みを推進しています。

その他の具体的な活動事例については、下記ウェブサイトをご確認ください。

https://sumisho-ud.com/sustainability/