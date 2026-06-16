高級時計リユースの陽吉グループ、銀座中央通りに2号店をオープン

株式会社陽吉グループ

株式会社陽吉グループ（本社：東京都港区東麻布、代表取締役社長：吉山 亨）は、高級腕時計を中心としたリユース事業のさらなる拡大に向け、銀座中央通りに2号店を2026年6月16日（火）にオープンいたします。（東京都中央区銀座8-8-9 1,2階）

世界中の人気モデルが一堂に集結する日本最大級の品揃えで、富裕層から訪日観光客まで、幅広いお客様に「資産としての時計」をご提案してまいります。

出店の背景

近年、資産形成への関心が高まるなかで、高級腕時計は「持ち運べる資産」として注目を集めています。価値の安定性や流動性の高さ、資産分散の観点からも再評価が進み、高級リユース市場は国内外で持続的な成長が見込まれる分野です。あわせて、訪日外国人旅行者数の回復やサステナブル消費への関心の高まりも、市場拡大を後押ししています。

陽吉グループは、2022年6月のブランド買取事業開始以来、独自の査定ノウハウと価格設計を積み重ね、高額買取と手に取りやすい販売価格を両立する国内有数の事業へと成長してまいりました。SNSを軸としたオンライン戦略を強みに、事業開始から3期累計売上2,356億円を達成しております。

世界の名品が集う、最高峰の旗艦店

今回オープンする銀座2号店は、陽吉グループの圧倒的な仕入れ力と品揃えを、リアル店舗で存分に体感いただける旗艦店です。

ROLEX（ロレックス）、PATEK PHILIPPE（パテック フィリップ）、AUDEMARS PIGUET（オーデマ ピゲ）、VACHERON CONSTANTIN（ヴァシュロン コンスタンタン）、RICHARD MILLE（リシャール ミル）など、高価格帯ブランドを中心に取り揃え

◆ 入手困難な希少モデル・人気モデルを店頭に総額約30億円規模の在庫を擁する

◆ 世界中の人気モデルが一堂に集結する、日本最大級のスケール

◆ 高価買取で培った独自の仕入れネットワークが、他店にはない品揃えと価格力を実現

陽吉グループならではの品揃えと価格力で、銀座エリアにおける唯一無二の時計体験を提供してまいります。

今後はリアル店舗の強化に加え、ライブコマースや越境ECを活用したグローバルな在庫最適化も視野に入れ、中長期的な成長基盤の構築を進めてまいります。

新店舗概要（陽吉銀座 中央通り店）

■オープン日：2026年6月16日（火）

■所在地：東京都中央区銀座8-8-9 1,2階

（銀座中央通り沿い）

■取扱商品：高級腕時計、ブランド品（バッグ、ジュエリー等）の販売・買取

■アクセス：東京メトロ銀座駅 徒歩5分、JR新橋駅 徒歩3分

■営業時間：11:00~20:00

■電話番号：03-5797-8283

既存店舗（陽吉Store銀座店）

■所在地：東京都中央区銀座6-4-7 G・O・WEST 1F-2F

■営業時間：10:30～19:30

■電話番号：03-5962-8892

会社概要- 法人名：株式会社陽吉グループ- 代表者：代表取締役社長 吉山 亨- 設立：2021年2月- 資本金：50,000,000円- 事業内容：高級時計、エルメスバッグ、ハイブランドジュエリー等の買取・卸売・小売- 本社所在地：東京都港区東麻布1丁目28番12号 VORT麻布maxim6階A- 古物商許可番号：東京都公安委員会 第301092217028号- コーポレートサイト：https://haruyoshi.co.jp- 販売サイト：https://shop.haruyoshi-official.jp/(https://haruyoshi-official.jp/)- 買取サイト：https://haruyoshi-official.jp/